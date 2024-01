Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: ucciso dopo un raid il numero due di Hamas

Prosegue la guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, e nelle ultime ore, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, è emersa la notizia dell’uccisione del numero due di Hamas a seguito di un raid effettuato dall’esercito di Netanyahu.

Nello stesso sarebbero morti alcuni funzionari del movimento terroristico palestinese fra cui Kalil Al Hayya, membro del politburo di Hamas, la cui uccisione deve però essere ancora ufficializzata. La tv del movimento ha confermato l’assassinio da parte di di Israele del vice capo del gruppo a Beirut ‘in un vile attentato sionista’. Hezbollah ha aggiunto: ‘L’uccisione di al Arouri non resterà impunita’. Alla luce di quanto accaduto Israele è in ‘stato di allerta elevata’ e fonti arabe hanno comunicato lo stop ai negoziati.

Ultime notizie, saldi invernali al via da oggi

Iniziano ufficialmente oggi, 3 gennaio, i saldi invernali in Italia, due mesi di promozioni a prezzi scontati relativamente ai prodotti della stagione invernale 2023-2024. Si comincia con la Valle d’Aosta, la prima regione che darà il via alle danze, quindi dal 5 gennaio toccherà ad altre zone d’Italia. Secondo quanto riferisce TgCom24.it sarebbero 16 milioni le famiglie pronte a fare compere in questo periodo dell’anno, per un giro d’affari che dovrebbe assestarsi sui 5 miliardi di euro, 137 euro a persona, 306 per famiglia.

“Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione”, le parole del presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, secondo cui i saldi invernali 2024 rappresentano “un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti”. Proprio il fashion retail, infatti, sottolinea, “si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia”.

Ultime notizie, donna uccisa ad Afragola: fermato il nipote

Un uomo di 46 anni è stato fermato in quel di Casoria, provincia di Napoli, indiziato per l’omicidio di Concetta Russo, la 55enne morta ad Afragola durante la notte di Capodanno a seguito di un proiettile vagante. L’uomo, nipote della stessa vittima, è accusato di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione, come specifica Tgcom24.it.

Sembra che il 46enne stesse maneggiando la pistola quando è partito accidentalmente un colpo che ha raggiunto la donna alla testa, morta poco dopo l’arrivo presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’arma del delitto solo in un secondo momento, visto che la stessa era stata occultata tra le sterpaglie non lontano dal cimitero di Afragola.

Ultime notizie, Tokyo: collisione in pista fra due aerei

Si è sfiorato il disastro nella giornata di ieri in quel di Tokyo dopo che un aereo di linea della Japan Airlens ha preso fuoco presso l’aeroporto Haneda, situato nella capitale nipponica. Secondo quanto riferito dai media locali si sarebbe verificato un contatto accidentale fra lo stesso aereo e un velivolo della guardia costiera.

A bordo dell’aereo di linea, 400 passeggeri, tutti fortunatamente evacuati in sicurezza tranne 5 che purtroppo sono morti, così come i membri dell’equipaggio. Quando è avvenuta la collisione entrambi i velivoli erano in fase di rullaggio e l’aereo che ha preso fuoco, volo AJL 516, era partito da Shin Chitose, sull’isola di Hokkaido, con direzione appunto Haneda-Tokyo, fra gli aeroporto più frequentati dell’intero Giappone.

Ultime notizie, sospetto femminicidio a Civita Castellana

Nella tarda serata di ieri sera un uomo di 73 anni ha portato presso l’ospedale la moglie 71enne già morta dichiarando che era caduta dalle scale nella propria abitazione. All’interno della casa i carabinieri, allertati dal personale sanitario, hanno trovato delle tracce di sangue non compatibili con la versione fornita dal marito, che è stato quindi fermato ed è sospettato di femminicidio.

Anche i medici dell’ospedale hanno confermato che le ferite sul corpo della moglie non possono essere state causate da una caduta sulle scale. Il decreto di fermo nei confronti del 73enne, che svolge l’attività di pastore, è stato emesso dalla procura di Tivoli. In precedenza non si erano verificate denunce da parte della donna.

Ultime notizie, incidente mortale in provincia di Pordenone

E’ di tre vittime e 4 feriti il primo bilancio di uno scontro stradale avvenuto nelle vicinanze di Zoppola, in provincia di Pordenone, che è avvenuto verso le 13.30 di ieri, tra un camion ed un’autoambulanza del comitato di Maniago. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un Suv. In totale le persone coinvolte nello scontro sono 7.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi di soccorso compreso una eliambulanza ed i vigili del fuoco. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento, con il camion che dopo l’incidente è uscito di strada sfondando il guardrail.

Ultime notizie, le ultime notizie sul terremoto in Giappone

Dopo il terremoto, in Giappone è iniziata la conta delle vittime, il cui numero è attualmente fissato a 48, ma si sta ancora scavando sotto le macerie e si teme che il numero totale sia più ampio.

Nelle prime ore di ieri nella zona è stata registrata una ulteriore scossa di magnitudo 5,6. Le autorità giapponesi hanno comunicato che i soccorsi nell’area interessata sono difficili e sono circa 50mila le famiglie che in questo momento sono prive di elettricità. Tutte le vittime sono nella zona epicentro del terremoto a Honshu, sulla costa occidentale del Giappone.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia riguardano gli attacchi che le truppe russe stanno portando contro il territorio ucraino ed in particolare contro la capitale Kiev, dove si contano almeno 4 morti, anche se le truppe ucraine hanno fermato molti dei missili e dei droni in arrivo.

Nella capitale si sono sentite delle forti esplosioni e molte regioni ucraine sono attualmente in stato di allerta dopo che Kiev ha comunicato che ci sono molti aerei russi in volo. Il presidente ucraino Zelensky ha sollecitato gli alleati a fornire velocemente nuove armi, mentre Putin ha ribadito che eventuali trattative di pace potranno essere portate avanti soltanto alle sue condizioni.











