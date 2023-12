Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Ucraina, Mosca: “Aspettatevi le peggiori notizie per il futuro”

Un violentissimo attacco è stato portato a termine ieri in Ucraina da parte dell’esercito russo. Nel giorno numero 674 del conflitto diverse città sono state bombardate e il bilancio è pesantissimo: almeno 18 persone sono morte mentre altre 108 sono rimaste ferite.

“Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti”, scrive il presidente ucraino Zelensky attraverso il suo personale profilo X, ex Twitter, aggiungendo che “oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505. Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà”. Sono state bombardate le regioni di Kiev, Leopoli, Sumy, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, colpiti un ospedale e un centro commerciale, ma anche la metropolitana Lukyanivska nella capitale. La Russia, sempre nella giornata di ieri, ha rincarato la dose rivolgendosi così agli ucraini: “Aspettatevi le peggior notizie per il futuro”.

Ultime notizie, Trump escluso dalle primarie Rep nel Maine

Dopo il Colorado anche il Maine ha escluso Donald Trump dalla corsa alle primarie repubblicane nel Maine, compromettendo così il possibile ritorno alla Casa Bianca del tycoon. La segretaria di Stato del Maine, Shenna Bellows, si è appellata al 14esimo emendamento della costituzione a stelle e strisce secondo cui nessun cittadino può assumere un incarico di governo “se è stato coinvolto in una insurrezione o una ribellione contro gli Stati Uniti o ha dato aiuto o sostegno a coloro che l‘hanno intrapresa”, in riferimento al noto assalto a Capitol Hill del 6 gennaio di due anni fa.

“Stiamo assistendo in tempo reale al tentativo di furto di un’elezione”, il commento del portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, annunciando il ricorso alla decisione. La condanna è stata comunque bipartisan visto che esponenti dei Dem e dei Rep hanno bocciato la scelta del Maine così come era stato già fatto settimana scorsa per il Colorado.

Ultime notizie, ufficializzate le date della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana, denominata EA Sports FC Supercup, si assegnerà il prossimo 22 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. Per la prima volta sarà una sfida fra quattro squadre, leggasi Napoli e Fiorentina, che si affronteranno il 18 gennaio, nonché Inter e Lazio che invece se la giocheranno il 19. Le due vincitrici si sfideranno poi nella finalissima in programma il 22 gennaio e tutte le partite saranno visibili in diretta tv dalle ore 20:00 su Canale 5, disputate presso lo stadio King Saud University Stadium dove gioca le partite casalinghe l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore. Lo schema prevede che se la giochino la vincitrice dello scudetto (il Napoli); la vincitrice della Coppa Italia (l’Inter), nonché l’altra finalista della Coppa Italia (la Fiorentina) e la seconda in campionato (la Lazio).

Ultime notizie, i funerali di Vanessa Ballan

Si sono svolti oggi, a Castelfranco Veneto, i funerali di Vanessa Ballan, vittima di femminicidio, uccisa il 19 dicembre scorso. Il feretro della 26enne era in una bara bianca per la 26enne vittima di femminicidio e sono state numerosissime le persone che le hanno rivolto l’ultimo saluto sul sgrato della chiesa, all’interno della quale il funerale è stato officiato dal vescovo di Treviso, che nella sua omelia ha chiesto a tutti di impegnarsi maggiormente per creare una società che dia un netto rifiuto a chi usa la violenza contro le donne. Molte persone indossavano il segno distintivo della lotta contro la violenza sulle donne, il fiocco rosso. Nella giornata di oggi, in occasione del funerale, in tutta la regione Veneto sono state esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Ultime notizie, la guerra tra Israele ed Hamas

Forze israeliane hanno effettuato un raid nelle vicinanze di Damasco contro forze di Hezbollah. Un video, trasmesso dalla Cnn mostra donne e bambini nudi detenuti a Gaza e il Ministero della Salute di Hamas ha diramato l’aggiornamento della situazione per quanto riguarda i morti dall’inizio del conflitto, che sono saliti a oltre 21,500.

Anche l’Idf ha comunicato il numero dei morti delle truppe israeliane che sono stati 500. Parlando dell’attentato che è stato eseguito ieri sera nelle vicinanze dell’aeroporto di Damasco, in Siria, fonti di Al Arabiya, hanno parlato di 11 ufficiali iraniani uccisi, mentre il comandante, Nawzat Rashid, è rimasto ferito.

Ultime notizie, calo del prezzo delle bollette elettriche nel primo trimestre del 2024

Buone notizie per gli utenti italiani per quanto riguarda il costo dell’energia elettrica. Le bollette del trimestre gennaio – marzo 2024 sono attese in calo di circa l’11% rispetto ai prezzi precedenti, grazie soprattutto all’uso del gas e del carbone nelle centrali elettriche. La stima del risparmio annuale per la famiglia media è stimata in 684 euro. Un aiuto in questo senso arriva anche dall’aumento dell’energia prodotta dalle centrali eoliche.

Ultime notizie, nessuna proroga per gli sconti fiscali al calcio

Con una inversione dell’ultimo minuto, il governo ha escluso la proroga degli sconti fiscali riservata alle società di calcio e relativa all’acquisto di atleti provenienti da federazioni estere. Una scelta contro la quale sono arrivati pareri negativi da moltissime parti, in quanto questo toglie competitività alle nostre formazioni nei confronti di quelle delle altre federazioni, senza per questo portare vantaggio al pianeta calcio ed al sistema italiano in generale. Tra le critiche arrivate spicca anche quella di Giuseppe Marotta a nome dell’attuale capolista della serie A, l’Inter, che ha dichiarato che la nostra serie A sarà più povera e nello stesso tempo non ci saranno vantaggi per gli italiani.











