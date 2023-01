Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina: Mosca bombarda con missili ipersonici

La Russia ha bombardato pesantemente l’Ucraina ed in particolare Kiev nella giornata di ieri, una vera e propria risposta alle notizie delle ore precedenti circa l’invio dei carri armati Leopard e Abrams da parte di Germania e Stati Uniti. Le forze militari di Mosca hanno lanciato più di 30 missili uccidendo una persona e ferendone due. Distrutte anche due strutture energetiche colpite nella regione di Odessa.

Giornata della memoria/ Cos'è successo il 27 gennaio 1945?

“La fornitura di carri armati da parte della Nato non cambierà lo status dell’operazione russa” ha spiegato il portavoce del Cremlino Peskov, che ha anche spiegato che il presidente Vladimir Putin non sarebbe più intenzionato a discutere con Zelensky “che da molto tempo si preparava alla guerra”. Ira di Putin sull’arrivo dei carri armati tedeschi: “Le forze Usa in Germania sono truppe di occupazione” e nel frattempo Mosca ha lanciato missili ipersonici, difficilissimi da intercettare, che hanno provocato esplosioni in tutto il paese con gravi danni alla rete elettrica e causando anche 11 morti. Le esplosioni sono state sia nella regione di Kiev che a Odessa, Dnipro e Kherson. Infine da segnalare che a Mosca si è insediata l’ambasciatrice Usa Lynn Tracy, prima donna a ricoprire quell’incarico.

Paul Pelosi marito di Nancy, diffusi i video dell'aggressione/ i giudici: stop a segreti e fake news

Ultime notizie, Pietro Curzio all’inaugurazione dell’anno giudiziario

Il Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio ha aperto nella giornata di ieri l’anno giudiziario 2023 alla presenza del capo dello stato Sergio Mattarella. Nel corso dell’evento ha fatto una sorta di bilancio della giustizia per il 2022 spiegando: “L’analisi sui dati dell’amministrazione della giustizia in Italia nell’anno appena trascorso – parole riportate dall’Ansa – conferma il quadro in chiaroscuro già descritto nelle precedenti relazioni” però “si assiste ad un lento ma progressivo miglioramento della situazione”.

Bambina va in ipotermia a scuola/ Palermo, riscaldamento guasto nonostante i solleciti: di chi è la colpa?

Curzio ha parlato anche delle morti in ambito famigliare e di quelle sul lavoro: “Un’ombra inquietante rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi sono avvenuti nell’ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente, 122 su 310, vede come vittima la donna, spesso ad opera del partner o ex partner. Il dato è ormai costante, anche se proprio nell’anno appena concluso in leggera flessione. Rimane inaccettabile il numero delle morti bianche, che anche quest’anno ha superato il livello di 1000 casi, con l’inquietante ritmo di tre morti al giorno”.

Ultime notizie, Cesenatico registra diverse scosse di terremoto

E’ un vero e proprio sciame sismico quello che si è verificato nella giornata di ieri, e in generale nelle scorse ore, nella nota località di Cesenatico, meta di migliaia di turisti durante l’estate.

L’evento tellurico più importante è stato quello localizzato dall’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 11:45 di ieri mattina, un sisma di magnitudo 4.1 gradi sulla scala Richter che è stato indistintamente avvertito nella zona dai residenti. In precedenza c’erano state altre sei scosse a Cesenatico e dintorni, fra cui la più importante di magnitudo 3.5 gradi alle ore 7:00 di mattina. Tanto spavento ma fortunatamente nessun danno ne ferito: le autorità hanno comunque interrotto per qualche ora il traffico ferroviario per sicurezza.

Ultime notizie, grave incidente a Napoli

Un ragazzo di 18 anni ha investito un carabiniere con lo scooter a Napoli, dopo non essersi fermato all’alt segnalato a causa di alcune manovre pericolose. L’incidente è avvenuto nella mattinata nel corso Arnaldo Lucci dove una pattuglia dei carabinieri stava effettuando dei controlli. Il militare è stato investito in pieno dal mezzo ma anche il ragazzo, che non indossava il casco, dopo l’urto è volato a terra rimanendo a sua volta ferito. Entrambi sono feriti in modo grave e sono stati trasportati in ospedale, anche se dopo il ricovero è stato comunicati che non sono in pericolo di vita, ma restano sotto osservazione.

Ultime notizie, i sondaggi politici

Gli ultimi sondaggi politici effettuati confermano il trend di discesa del partito della Premier, Fratelli d’Italia, che resta comunque al primo posto per distacco, anche se ora è tornato sotto la soglia psicologica del 30%, attestandosi al 29.7 con una perdita di 0,6 punti percentuali. La discesa rispetto al sondaggio precedente vale anche per il Partito Democratico che è al 15,6%.

Stabile la percentuale del Movimento 5 Stelle, mentre anche la Lega fa registrare un leggero calo. Una discesa, quella di Fratelli d’Italia che sembra legata alle polemiche intorno al governo, agli scioperi ed alle proteste che si stanno registrando verso le scelte della maggioranza, che non sta dimostrando una grande coesione. Il calo avviene per la seconda rilevazione consecutiva dopo che nei primi mesi dopo l’insediamento del governo, il trend era stato sempre in salita.

Ultime notizie, trovata una statua di marmo durante gli scavi a Roma

Una statua di marmo che raffigura Ercole e risalente all’età imperiale, è stata trovata nel parco dell’Appia Antica durante degli scavi archeologici che sono in corso di esecuzione nell’Ardeatino. La statua è a grandezza naturale e presenta anche una pelle di leone sopra il capo ed una clava. Queste due caratteristiche hanno portato gli esperti a identificare il personaggio di Ercole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA