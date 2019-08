Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: i dubbi di Sergio Mattarella (24 agosto 2019)

Le ultime notizie ci portano a parlare di Sergio Mattarella nel suo discorso dà uno spiraglio di quattro giorni per cercare di trovare un’intesa e formare una nuova coalizione di governo. Oggi, Pd e Cinque Stelle si sono già incontrati per provare a trovare un accordo, ma anche al loro interno esistono non pochi problemi di compattezza. Nel PD Renzi sembrerebbe accusare Gentiloni di essere contro l’intesa, nonostante sia idea diffusa che i Cinque Stelle stiano continuando a trattare con la Lega. Di Maio esige sicurezza e garanzie da parte del Pd, a pena di far saltare qualsiasi possibile accordo. Quanto a diatribe interne al Movimento Cinque Stelle, Di Battista vorrebbe inserire nell’accordo la sospensione della concessione autostradale ai Benetton. In questo scenario si inserisce anche Grillo che attacca Renzi e tesse le lodi di Conte. Berlusconi, dopo l’incontro con Materella, propone un’altra soluzione, subordinata alle elezioni, che vede la formazione di un governo di centrodestra in cui Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Centristi e Malvagisti di tutte le formazioni politiche.

Ultime notizie, primi incontri tra PD e M5s

Dopo la crisi di Governo e il messaggio di ieri del Presidente Mattarella, gli esponenti del Partito Democratico e dei Pentastellati hanno iniziato a confrontarsi in merito ad un possibile accordo. Nonostante le distanze e le divergenze di opinione, i capigruppo riferiscono l’assenza di ostacoli insormontabili. Il Movimento Cinque Stelle assicura di non essere al tavolo delle trattative con la Lega, ma afferma la necessità di ottenere garanzie in merito alla diminuzione del numero di parlamentari.

Ultime notizie, Salvini “farò di tutto per evitare che il PD vada al Governo”

L’esponente delle Lega, Matteo Salvini, rassicura gli italiani sostenendo che farà di tutto per evitare che il PD presieda il nuovo governo. Per quanto concerne possibili nuovi accordi con i Cinque Stelle, Giorgetti, sottosegretario della Lega, offre la sua disponibilità a individuare dei possibili punti di incontro, soprattutto in considerazione del fatto che, la maggior parte del programma del Movimento Cinque Stelle è condiviso dalla Lega. Forza Italia e Fratelli d’Italia intravedono il voto come l’unica soluzione alla crisi di Governo.

Ultime notizie, l’economia mondiale rallenta

La crisi politica italiana e la dissoluzione del Governo sono tra le causa del rallentamento dell’economia globale. Il governatore della banca centrale americana si è espresso relativamente ai tassi al mancato taglio dei tassi Statunitensi, mandando i mercati in rosso. Al contempo, la Cina annuncia nuovi dazi sulle merci americane.

Ultime notizie, preoccupazione per l’Amazzonia in fiamme

Continuano a destare preoccupazione e polemiche gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia, dichiarato il polmone verde della Terra. Sotto accusa, da parte di tutto il Mondo, le politiche di deforestazione del presidente brasiliano Bolsonaro. Anche il WWF interviene a riguardo, sottolineando che l’Amazzonia è patrimonio dell’umanità.

Ultime notizie, 30enne obeso muore per l’assenza di un barella

Ricoverato in una clinica a Latina, per un bendaggio gastrico, un trentatreenne si è sentito male. A seguito della chiamata al 118, i familiari sono stati costretti a trasporlo con mezzi propri presso la struttura ospedaliera a causa della mancanza di una barella adatta. Il giovane è giunto morto presso l’ospedale. A riguardo è stata aperta un’inchiesta.

Ultime notizie, inizia la Serie A

Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli saranno le partite che daranno il via al campionato di Serie A. Intanto l’Inter ricerca un centrocampista e il Napoli degli attaccanti. Quest’anno si è deciso quindi di non chiudere il calciomercato prima dell’inizio della stagione. Le squadre sono incomplete, ma già da stasera si inizierà a fare sul serio con l’obbligo di scendere in campo per giocarsi già i primi punti. Vedremo quali saranno poi le risposte direttamente dal rettangolo verde di gioco.



