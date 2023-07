Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendi in Sicilia: due morti carbonizzati, 2.000 evacuati

Disagi a Palermo a seguito di un incendio che si è sviluppato nella giornata di ieri sulle colline attorno alla città ma anche in una discarica. Le fiamme hanno lambito anche l’autostrada A29 Palermo-Mazara che è stata chiusa attorno alle ore 11:00 di ieri. E’ stato chiuso e poi riaperto anche l’aeroporto di Palermo, con una serie di voli che sono stati cancellati o modificati, chiaro indizio di quanto la situazione fosse complicata.

Incendio Vieste, 2.000 persone evacuate/ Puglia, fiamme dal Gargano fino al Salento

Purtroppo a causa del ritardo nei soccorsi dovuti all’incendio, una donna di 88 anni è morta: il personale sanitario non è riuscito ad arrivare in tempo presso la sua abitazione. La vittima si chiamava Rita Gaetana Pillitteri e abitava nella zona di San Martino delle Scale. “Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei canadair”, queste le parole del premier Meloni a cui ha fatto eco il ministro Musumeci: “È una delle giornate più complicate degli ultimi 10 anni”. Da segnalare la morte di due settantenni trovati carbonizzati a Cinisi, vicino all’aeroporto Borsellino, mentre le persone evacuate sono circa 2.000.

Maltempo Lombardia, chiesto lo Stato di Emergenza/ Danni per 100 milioni di euro

Ultime notizie, maltempo Lombardia: morta una 16enne

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia nelle scorse 48 ore ha purtroppo causato anche una vittima, leggasi una ragazzina di soli 16 anni. La giovane si trovava insieme agli scout in alta Val Camonica, in provincia di Brescia: era in una tenda quando un albero si è abbattuto sulla stessa, uccidendola sul colpo.

“Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti dovuti al maltempo, nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout in provincia di Brescia e una donna a Lissone, entrambe travolte da un albero. Il mio più sincero abbraccio e totale vicinanza da parte del Governo alle famiglie e ai loro cari”, il commento via Twitter del premier Meloni. Intanto la Lombardia ha chiesto lo Stato di Emergenza come fatto sapere in Consiglio regionale l’assessore a Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa: “Abbiamo fatto un primo conteggio i danni già ammontavano a 50 milioni. Oggi (ieri ndr) i danni superano i 100 milioni di euro e credo saremo costretti a veder crescere questo dato. Motivo per cui con il presidente Attilio Fontana, entro oggi chiederemo al governo lo stato di emergenza”.

Incendi in Calabria: morto un 98enne/ 80 roghi attivi in regione, 360 unità di vigili al lavoro

Ultime notizie, concerto a Monza di Bruce Springsteen confermato

Come da copione si è tenuto nella serata di ieri il concerto a Monza di Bruce Springsteen. Il Boss si è esibito nel parco di fronte a migliaia di fan ma l’evento ha creato non poca polemica visto l’ondata di maltempo che si è abbattuta solo poche ore prima in Brianza, provocando non pochi danni alla cittadina.

La presidente del Parco di Monza, Bianca Montrasio, aveva commentato in mattinata: “Tenere il concerto di Bruce Springsteen in questa situazione è da irresponsabili. Si tratta di un’area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo”. L’amministrazione comunale si era data come ieri mattina il termine ultimo per fare il punto della situazione, e alla fine ha dato il suo definitivo lasciapassare per la gioia dei fan, in apprensione temendo che alla fine il live venisse annullato. “Farlo in un parco causa inevitabilmente danni” aveva concluso Bianca Montrasio.

Ultime notizie, ancora medaglie nei mondiali di nuoto

Nella terza giornata dei mondiali di nuoto l’Italia acciuffa ancora due medaglie d’argento, con Simona Quadarella che si piazza alle spalle dell’inarrivabile Ledecky nella specialità dei 1500 metri stile libero, mentre a Thomas Ceccon non riesce il bis nella finale dei 100 metri dorso, specialità nella quale è anche il recordman del mondo.

Per il nuotatore italiano secondo posto alle spalle dello statunitense Murphy che lo ha preceduto di appena 5 centesimi di secondo. Per Ceccon un tempo peggiore di quello nuotato il giorno precedente in semifinale ed un piccolo errore al momento del tocco finale. Sfortuna anche per la nazionale di pallanuoto che perde nei quarti di finale ai rigori la sfida contro la Serbia e non potrà quindi lottare per le medaglie.

Ultime notizie, madre e figlio morti a Barletta

La 73enne Raffaella Angela Dimicoli ed il 53enne figlio Michele Caporusso, sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione a Barletta. I due cadaveri erano in due diverse stanze e sul corpo del figlio sono state notate delle ustioni dovute a sostanze caustiche. La morte dei 2 risale ad alcuni giorni fa i cadaveri sono stati trovati dal marito che si era spostato temporaneamente in un’altra casa situata in campagna insieme ad un altro figlio. I carabinieri stanno indagando per cercare di chiarire le cause della morte e dalle prime informazioni il figlio aveva dei problemi di salute.

Ultime notizie, fiamme sull’isola di Corfù

Proseguono i problemi dovuti agli incendi sull’isola di Corfù. I soccorritori stanno cercando di fermare il fuoco sulle montagne dell’isola che sta continuando ad avanzare specialmente sul monte Pantokrator. Le fiamme stanno colpendo intere vallate e si sono verificate anche delle frane, con numerosi massi che si sono staccati dalle montagne. I vigili stanno cercando di arginare le fiamme, mentre le forze dell’ordine sono impegnate a dare la caccia ai piromani che stanno approfittando della situazione climatica. In diversi casi le fiamme sono arrivate a lambire le spiagge frequentate dai turisti. A supportare il lavoro dei vigili del fuoco sono intervenuti anche alcuni elicotteri.











