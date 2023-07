Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai, le finali di oggi martedì 25 luglio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà imperdibile anche oggi, martedì 25 luglio, terzo giorno per il programma del nuoto in corsia, che in Giappone ci ha già regalato soddisfazioni straordinarie negli scorsi due giorni. Domenica ci ha fatto sognare la staffetta 4×100 sl d’argento, ieri siamo ulteriormente cresciuti di livello dal momento che Nicolò Martinenghi si è preso un meraviglioso argento di grande carattere nei 100 rana e poi Thomas Ceccon ha scritto ancora una volta la storia del nuoto italiano con l’oro nei 50 farfalla, quindi parlando del nuoto in corsia siamo già a quota un oro e due argenti.

THOMAS CECCON MEDAGLIA D’ORO/ 50 farfalla, vittoria in 22”68! Mondiali nuoto Fukuoka 2023 (oggi 24 luglio)

L’appetito vien mangiando e allora oggi ricordiamo che sarà di nuovo la volta di Thomas Ceccon, per di più nella sua gara preferita, cioè quei 100 dorso di cui è campione d’Europa, del Mondo e detentore del record mondiale, senza dimenticare Simona Quadarella che nei 1500 sl femminili è una delle più autorevoli candidate al podio dietro Katie Ledecky e naturalmente il torneo di pallanuoto che vedrà oggi gli uomini protagonisti con i quarti di finale che vedranno il Settebello impegnato contro la Serbia. Detto tutto questo, è doveroso adesso presentare nel maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2023 Fukuoka.

Diretta/ Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana! Secondo posto, oro al cinese Qin (Mondiali nuoto 2023)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La dodicesima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da cinque finali con titoli da assegnare nel terzo giorno del nuoto in corsia. Abbiamo ormai preso confidenza con gli orari che ci tengono compagnia dal Giappone: molto scomoda sarà la sessione delle batterie, in programma oggi dalle ore 3.30 della notte italiana, ma è poco male perché invece la sessione serale di Fukuoka con semifinali e finali avrà invece inizio alle nostre ore 13.00, con il primo titolo in palio che sarà quello dei 200 sl maschili.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-7): Setterosa da leggenda! (Mondiali pallanuoto 2023, 24 luglio)

Successivamente, le altre quattro gare che assegneranno oggi i loro titoli saranno i 1500 sl femminili naturalmente con Simona Quadarella, poi i 100 dorso sia al maschile sia al femminile, naturalmente con Thomas Ceccon particolarmente atteso per l’Italia, infine i 100 rana femminili che purtroppo stavolta sono privi di Benedetta Pilato. Una citazione naturalmente va spesa anche per la pallanuoto, con il Settebello ai quarti: evidenziamo allora che alle ore 9.30 ci sarà Italia Serbia, partita sempre di fascino enorme, oltre che di fondamentale importanza per gli Azzurri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA