Bruce Springsteen, concerto a Monza confermato/ Autorità al lavoro senza sosta nel parco

Il concerto di Bruce Springsteen previsto a Monza per la giornata di oggi, 25 luglio 2023, si terrà regolarmente. Nonostante il maltempo di ieri in Lombardia e il nubifragio che ha colpito Milano e Monza questa notte, l’evento non è stato cancellato anche perchè le autorità sono al lavoro ormai da diversi giorni per organizzare lo show previsto nel parco cittadino. Bailey Arts, l’organizzatrice del concerto di Bruce Springsteen, ha spiegato a Il Fatto Quotidiano: “Stiamo lavorando perché domani (oggi ndr) sia una giornata memorabile per tutti e sono certo che lo sarà. Siamo in perfetta sintonia con tutte le istituzioni locali monitorando continuamente l’evoluzione meteorologica che sicuramente ci disturberà ancora oggi ma senza impedirci di proseguire in sicurezza negli allestimenti necessari”.

Bruce Springsteen, rinviato il concerto a Monza?/ "Il rischio c'è, sarebbe da incoscienti con il maltempo"

Nel contempo è arrivata anche la conferma, seppur con riserva, del sindaco Paolo Pilotto, al termine della riunione con la prefettura, i vigili del fuoco e la questura, di ieri sera delle ore 18:00. “Al momento la situazione resta sotto controllo – ha detto ieri sera Pilotto a proposito del concerto di Bruce Springsteen – viali, prati e sentieri dedicati agli spettatori all’interno del parco sono stati bonificati fin dai primi minuti dopo l’evento meteorologico di oggi e contiamo entro massimo 5 ore di terminare l’opera ma le previsioni del tempo ufficiali ci dicono che dobbiamo aspettarci altre precipitazioni, in serata e domattina (oggi ndr) verso le 5“.

Britney Spears: il ritorno con "Mind your business" é #1 in 27 Paesi/ Batte il record iTunes: i traguardi

BRUCE SPRINGSTEEN, CONCERTO A MONZA CONFERMATO: DISAGI NELLA NOTTE MA NESSUN PROBLEMA

Ed in effetti nella notte si è verificato un nuovo violento temporale con grandine e fortissime raffiche di vento che hanno divelto numerosi alberi ma tenendo conto che la zona del parco dove si terrà il concerto di Bruce Springsteen è decisamente “aperta”, per ovvi motivi, i problemi non sussistono.

Potrebbero esservi eventualmente disagi nella viabilità, ma visto che si è tenuto lo show del Boss durante la devastante alluvione in Emilia Romagna, sembra molto complicato che si blocchi quello brianzolo. Tra l’altro oggi il meteo è decisamente migliore rispetto alle 48 ore precedenti, e il sole che ha fatto capolino dopo il maltempo dovrebbe aiutare ad asciugare il terreno bagnato. Da segnalare che questa mattina si terrà un’ultima riunione, ma per il momento non sembrano esservi dubbi circa il fatto che il concerto del Boss si terrà regolarmente.

Elettra Lamborghini é incinta del primo figlio?/ Spunta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA