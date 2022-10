Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Indonesia, 174 morti allo stadio dopo scontri tifosi

Ultime notizie dall’Indonesia, riferite dall’agenzia stampa Adnkronos: è salito a 174 vittime (fra cui due poliziotti) il bilancio delle persone morte negli scontri avvenuti ieri sera a Malang, dopo una partita di calcio allo stadio Kanjuruhan. Come riporta l’Adnkronos, la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi in rivolta e la maggior parte di essi è deceduta per mancanza di ossigeno nella calca, dopo che i sostenitori hanno invaso il campo, mentre i padroni di casa dell’Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya. “Ci rammarichiamo e deploriamo la tragedia”, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta in conferenza stampa.

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 1 ottobre: il ‘sei’ sparito

Ultime notizie: bollettino Coronavirus Italia

Come si evince dalle ultime notizie inerenti al bollettino Coronavirus Italia, la curva epidemica mostra una leggera flessione con 33.876 nuovi casi di contagio contro i 34.479 del giorno precedente. I decessi odierni sono stati 38 e il tasso di positività è del 18,8%, invariato rispetto a 24 ore prima. Aumento di una unità per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, mentre i reparti ordinari fanno invece registrare un incremento di 80 unità. I dati trasmessi dall’Iss mostrano che sono in crescita le reinfezioni, che sono il 6,4% del totale dei casi registrati, con una risalita nell’ultimo mese del 17,8%.

Bollettino vaccini Covid 2 ottobre 2022/ Dati: 84,19% italiani ha ricevuto terza dose

Ultime notizie, la giornata dei motori

Nella giornata di prove ufficiali della Formula 1 e della MotoGP, l’Italia si conferma grande protagonista con una doppia pole position. A Singapore, dove la Formula 1 torna dopo due anni di stop, la Ferrari centra la pole con la nona stagionale personale di Charles Leclerc, che precede Perez su Red Bull e Hamilton su Mercedes, mentre l’altro ferrarista, Sainz, ha chiuso al quarto posto. Solo ottavo Verstappen, che ha concluso l’ultimo tentativo rientrando ai box. Nella MotoGP, in pista in Thailandia, la pole position, prima in carriera, è del ducatista Bezzecchi, che ha preceduto altri due piloti della casa italiana, Martin e Bagnaia, mentre il leader della classifica, il francese Quartararo, si è piazzato in quarta posizione, precedendo altre tre moto Ducati.

Bollettino Coronavirus Lombardia 2 ottobre 2022/ Dati: tasso di positività al 19,9%

Ultime notizie: ciclista ucciso da un’auto guidata da un ladro a San Zenone

Un ragazzo di 19 anni che ha rubato tre auto in provincia di Treviso, ha ucciso un ciclista mentre tentava di fuggire, dopo aver causato alcuni incidenti. Dopo essere stato fermato, il giovane, che ha anche dei piccoli precedenti penali, è risultato essere in evidente stato di alterazione. Sui furti d’auto e sugli incidenti stanno indagando i carabinieri. Le vicende si sono svolte nella mattinata odierna con il 19enne, residente in provincia di Treviso, a Riese, che ha rubato in sequenza tre automobili, la prima delle quali ad Altivole. Con lo stesso veicolo ha travolto un ciclista, uccidendolo, a San Zenone degli Ezzelini, poi ha rubato una seconda autovettura, causando successivamente un incidente a un semaforo. Dopo aver rubato la terza auto, ha anche speronato quella dei carabinieri che lo stava seguendo ed è stato arrestato.

Ultime notizie: incidente mortale la scorsa notte a Roma

Uno scontro è avvenuto la scorsa notte a Roma e ha coinvolto 4 autovetture, causando la morte di un ragazzo di 20 anni di età. L’incidente è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, con altre tre persone che sono rimaste ferite e si trovano ora ricoverate in ospedale. Un uomo di 43 anni alla guida di una Bmw e che ha causato l’incidente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Il suo tasso alcolemico era superiore al limite consentito.

Ultime notizie, Giorgia Meloni condanna i referendum farsa della Russia

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia ha condannato esplicitamente i referendum farsa che si sono svolti nei giorni scorsi nei territori ucraini occupati, definendo la dichiarazione di annessione di Vladimir Putin un’ulteriore dimostrazione della visione “neo imperialista” del presidente russo. Allo stesso tempo, la Meloni ha ribadito la necessità che le democrazie occidentali dimostrino compattezza di fronte alla Russia e a sostegno dell’Ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA