Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, inflazione da record: governo pensa a decreto ad hoc

Continua a registrare record l’inflazione in Italia, così come certificato dall’Istat, l’istituto di statistica italiana. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, il Nic, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento su base mensile dello 0.8 per cento, per un incremento dell’8.4 rispetto all’anno scorso (il mese precedente era pari a +7.9%). “Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero – spiega l’Istat – che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu +8,8%)”. In crescita anche l’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari, nonché l’inflazione al netto dei soli bene energetici. Per cercare di contenere i prezzi, il governo starebbe pensando ad un decreto autonomo ad hoc, Landini: “Basta chiacchiere, servono misure”.

Ultime notizie, prorogate misure per ridurre prezzo carburanti

Il governo ha ufficialmente prorogato le misure per contenere il prezzo finale dei carburanti. Così come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, il ministro dell’economica e delle finanze, Daniele Franco, e il collega della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che ha appunto esteso fino al prossimo 5 ottobre tutte le misure al momento in vigore e che contengono il costo di benzina verde e diesel, ma anche gpl e metano. Il taglio attuale è di 30 centesimi proseguirà per più di un mese, nella speranza che poi il costo del carburante possa tornare su livelli accettabili in “maniera naturale”. A rendere nota la misura è stato il MiTE attraverso apposito comunicato.

Ultime notizie, operaio morto nel varesotto

Un operaio di 59 anni è morto ieri mattina in provincia di Varese a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi in un’azienda che produce griglie di ferro in quel di Malgesso, in Lombardia. Sul luogo segnalato sono intervenuti gli uomini del 118 attraverso elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimare lo stesso, per la vittima non vi è stato nulla da fare, in quanto morto di fatto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dal 118, così come si legge sull’agenzia Ansa, la vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario mentre stava effettuando una manutenzione dello stesso.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I dati del bollettino del coronavirus sono di 21.817 nuovi casi di contagio registrati in 24 ore a cui si aggiungono 90 decessi. Il raffronto con il giorno precedente vede 31.088 nuovi casi, mentre sette giorni prima il numero era stato di 25.689. I tamponi che sono stati processati nelle ultime 24 ore sono stati 167.495 contro i quasi 209mila del giorno precedente, ma il tasso di positività, che era ieri al 14,9%, è sceso sino al 13%. Anche il numero dei morti è diminuito rispetto ai 98 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri le terapie intensive oggi hanno 13 pazienti in meno e sono in tutto 213, mentre i reparti ordinari, con un calo di 336 unità, sono oggi 5,091.

Ultime notizie, grave incidente su un rimorchiatore a Crotone

Una tragedia è avvenuta ieri pomeriggio nel porto di Crotone, a bordo di un rimorchiatore. Un container è scoppiato causando la morte di tre marittimi. Oltre ai morti si lamentano anche 4 dispersi e 1 ferito che è stato ricoverato nell’ospedale di Crotone. L’imbarcazione che è stata coinvolta nella tragedia batte bandiera straniera. I dispersi sono finiti in mare e si sta cercando di recuperarli. Le cause dello scoppio sono ancora da accertare.

Ultime notizie, al via la Mostra del Cinema di Venezia

L’edizione 2022 della Mostra del cinema di Venezia, la settantanovesima della serie, ha preso il via, caratterizzata dall’assegnazione del Leone d’oro alla carriera a Catherine Deneuve, l’attrice francese protagonista di molti film di grande successo mentre la madrina della cerimonia di apertura della manifestazione sarà l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. A presiedere la giuria che ha il compito di assegnare il Leone d’oro scegliendo tra i molti film in concorso, sarà Julianne Moore. Dopo al cerimonia di apertura la proiezione del primo film candidato, dal titolo Rumore Bianco, tratto da un romanzo di Don DeLillo e diretto da Noah Baumbach.

Ultime notizie, le previsioni meteo della seconda parte della settimana

Dopo alcuni assaggi di pioggia e cali di temperature in molte regioni della nostra penisola, nei prossimi giorni, fino a domenica l’Italia torna ad essere divisa in due con temporali e grandine nelle regioni del nord, mentre in quelle del sud ci sarà ancora molto caldo. In Sicilia, con le correnti calde provenienti dall’Africa, si raggiungeranno anche punte di 37 °C.











