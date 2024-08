Le forze di Kiev sono avanzate sul territorio russo, nella regione di Kursk. Un’azione che l’Unione Europea ha ritenuto legittima considerata come conseguenza dell’aggressione russa. A specificarlo anche Mykhail Podoliak, consigliere dell’amministrazione presidenziale ucraina, che ha precisato che “La causa principale di ogni azione militare è esclusivamente l’aggressione della Russia”.

Nancy Pelosi “Mai stata convinta della politica di Joe Biden”/ “Sua campagna non era all'altezza”

Stando a quanto riferisce Skytg24, le truppe russe sarebbero state colte di sorpresa dall’avanzata di Kiev, considerata l’azione militare più importante da quando è scoppiato il conflitto da due anni e mezzo a questa parte. Si parla di almeno mille militari ucraini con mezzi corazzati, ma l’avanzata sarebbe stata fermata dall’esercito russo causando gravi perdite all’esercito di Kiev. Zelensky: “La Russia ha portato la guerra nella nostra terra e deve sentire ciò che ha fatto”, mentre Andrij Yermak, capo gabinetto del presidente ucraino ha fatto sapere che ci sarà un incontro di pace ma che non dovrà essere visto come l’inizio dei negoziati.

SPILLO OLIMPIADI/ Quegli atleti "obiettori di coscienza" divenuti i paria dei Giochi

Ultime notizie, le parole del compagno di Sharon Verzeni

Ha un grande rimorso il compagno di Sharon Verzeni, il 37enne idraulico di Terno d’Isola, Sergio Ruocco, che non si da pace in quanto la sera dell’omicidio, fra il 29 il 30 luglio 2024, lui dormiva in casa mentre la compagna era uscita per fare una camminata, rivelatasi purtroppo fatale.

“Io purtroppo non mi sono reso conto di niente”, ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando che “Se avessi saputo che sarebbe uscita a quell’ora, non l’avrei lasciata”. Nel frattempo non si placano le indagini e le forze dell’ordine stanno cercando tracce genetiche nel box sequestrato ma anche sul cadavere della povera Sharon Verzeni che possano far identificare in qualche modo l’assassino, che al momento resta a piede libero e senza un volto.

OLIMPIADI/ D'Amato, Paltrinieri, Ceccon e quel desiderio che nessuna medaglia può colmare

Ultime notizie, forte scossa di terremoto in Giappone

Una violenta scossa di terremoto si è verificata nella giornata di ieri in Giappone, precisamente un sisma con una magnitudo di 7.1 gradi sulla scala Richter localizzato nel sud ovest dell’isola.

Subito dopo la scossa è stata attivata l’allerta tsunami con la possibilità di onde alte fino ad un metro ma fortunatamente non si è verificato nulla di particolarmente problematico. Il sisma inizialmente era stato dato con una magnitudo di 6.9 gradi per poi essere aggiornato a 7.1, dopo di che si sono verificate altre due scosse di terremoto di lieve magnitudo, precisamente 4,6 e 4.8 gradi sulla scala Richter. Non si segnalano danni.

Ultime notizie, la morte di Fausto Pinna

Il 74enne Fausto Pinna, produttore musicale di successo e compagno da quasi 40 anni di Iva Zanicchi, è morto nella notte dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un male incurabile ai polmoni. Iva Zanicchi, proprio per questo motivo aveva interrotto le sue partecipazioni ad eventi e concerti per stare accanto al compagno ed aveva recentemente raccontato in televisione, nel programma Verissimo, il suo dramma. Nella giornata di ieri molti i messaggi di cordoglio giunti alla cantante tra i quali quello di Cristiano Malgioglio, uno dei migliori amici.

Ultime notizie, lo sciopero dei balneari

La protesta dei balneari si terrà oggi ed avrà una durata di 2 ore, dalle 7.30 fino alle 9.30. Una protesta per la quale, secondo i promotori, si arriverà ad un 80% di adesioni. La chiusura degli stabilimenti sarà una protesta contro il governo che non è intervenuto per fornire alle imprese delle certezze riguardanti il rinnovo delle concessioni, scadute a fine 2023, dopo che il Consiglio di Stato aveva deciso uno stop alle proroghe concesse dal governo. I balneari lamentano di essere stati presi in giro, dopo la promessa di una legge che li sostenesse. Alla protesta non parteciperanno le imprese collegate ad Assobalneari.

Ultime notizie, vasto incendio provoca problemi alla circolazione dell’alta velocità

Un incendio avvenuto nella zona di Corcolle, alla periferia di Roma, ha provocato problemi e ritardi sulla linea dell’Alta Velocità che collega Roma e Napoli. Sul luogo dell’incendio si sono portati subito squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, oltre che i Canadair. I ritardi accumulati vanno fino a 180 minuti.

Le fiamme sono iniziate in un campo e il forte vento ha contribuito alla loro espansione. L’intera rete è stata mandata in tilt dall’incendio e tutti i treni sono in forte ritardo. L’incendio di oggi fa seguito a due, di minore entità, che si erano verificati ieri nella stessa zona. Nelle ultime ore in totale nella zona di Roma si sono registrati almento 50 interventi dei vigili del fuoco.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

L’anticiclone Caronte non molla la sua presa sulle regioni italiane e nei prossimi giorni si attende il fine settimana più caldo dell’estate, anche se, come mostrano le notizie relative al maltempo che continuano ad apparire nelle zone del nord con forti temporali e grandinate, l’Italia appare davvero divisa in due.

Il picco del caldo africano è previsto nella giornata di lunedì 12 agosto. Piccoli cali delle temperature nei giorni seguenti, ma temperature intorno ai 25°C almeno sino al 20 agosto nelle maggiori città del centro.