Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, la scuola riapre nel segno di Conte (14 Settembre)

Alla vigilia del rientro a scuola il premier Conte ha lanciato un messaggio a studenti, docenti e famiglie, sottolineando che domani sarà un momento di grande emozione. Conte ha aggiunto che alla ripresa delle lezioni ci saranno momenti difficili, soprattutto all’ inizio, che sarà possibile superare se ciascuno di noi farà la sua parte.

Ultime notizie, i dati sul Covid-19

In primo piano restano anche i dati sull’andamento della pandemia da Corovavirus. Oggi la curva registra una diminuzione: i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 1.458 a fronte dei 1.501 di sabato. Intanto in Europa preoccupa la situazione in Francia, dove i nuovi contagi giornalieri restano da tempo sopra i 10.000 al giorno. Il Ministro Speranza dichiara che la luce in fondo al tunnel è vicina, annunciando che la prossima primavera potremmo essere fuori dall’emergenza grazie al vaccino e ad altre cure innovative.

Ultime notizie, indagini sulla morte di Willy

Prosegue l’indagine sulla morte di Willy. I fratelli Bianchi chiedono l’isolamento in carcere per paura di ritorsioni da parte degli altri detenuti. Intanto si apprende che Marco e Gabriele Bianchi erano già stati arrestati per precedenti atti di violenza, ma nonostante questo, continuavano a seminare il panico nei locali del Frosinate. I genitori di Willy dichiarano di avere già perdonato i colpevoli, chiedendo giustizia per loro figlio.

Ultime notizie, tragedia a Caivano

Tragedia a Caivano, in Provincia di Napoli, dove un trentenne ha ucciso la sorella, per una motivazione assurda: la ragazza avrebbe disonorato la famiglia iniziando una relazione gay. L’uomo ha speronato lo scooter su cui la sorella viaggiava insieme alla compagna transessuale, urlando contro di loro insulti e facendo cadere volontariamente la moto. Paola Maria, di soli 20 anni, è morta sul colpo, mentre la compagna è rimasta lievemente ferita. L’ accusa è omicidio preterinzionale, aggravato da omofobia.

Ultime notizie, Donald Trump sulla Costa ovest

Oggi il Presidente Donald Trump si recherà in visita sulla Costa Ovest, devastata da incendi che non danno tregua al paese e che hanno già provocato oltre trenta vittime. Oltre che mirata ad esprimere solidarietà alle popolazioni di California e Oregon, i due stati maggiormente colpiti, Trump spera di recuperare popolarità da parte degli elettori che lo hanno sempre accusato di ignorare i problemi ambientali ed il cambiamento climatico.



