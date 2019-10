Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Latitante italiano arrestato in Spagna (3 ottobre)

E’ stato arrestato in Spagna Paolo Stellacci, considerato uno dei 100 latitanti italiani di maggior interesse. Il 45enne, come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, è stato catturato nel territorio iberico, a seguito della collaborazione fra le forze dell’ordine iberiche e quelle del Belpaese. Su di lui pendeva un mae, ovvero, un mandato di arresto europeo, ed era nella top list dei ricercati del ministero dell’interno. Stellacci era stato condannato in contumacia fra il 2005 e il 2015 dai tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste, Imperia, per i reati di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione. E’ stato individuato ad Alicante dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile della Questura di Udine, col coordinamento del Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia. Nei prossimi giorni verrà terminata la praticata di estradizione verso l’Italia. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, guerra dazi: Italia a rischio stangata

Ultime notizie WTO, ok ai dazi europei. Italia: rischio stangata

Il WTO (World Trade Organization, letteralmente Organizzazione Mondiale del Commercio) ha dato il via libera ai dazi europei. Gli Stati Uniti potranno porre dazi fino a 7,5 miliardi di dollari (circa 6,8 miliardi di euro) alle merci provenienti dall’Europa). Considerate le cifre in ballo, si tratta della decisione più grave adottata dal WTO contro l’Europa in una disputa commerciale. Di fatto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha accolto le proteste presentate dagli Stati Uniti contro gli aiuti concessi dall’Unione europea al consorzio che realizza gli Airbus. Anche l’Italia, dunque, si troverebbe a rischio stangata dopo la decisione assunta dal WTO.

Ultime notizie, manovra: le misure

Il testo della nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) approvato dal Consiglio dei Ministri di inizio settimana contiene i 23 provvedimenti che dovrebbero essere collegati alla prossima Legge di Bilancio per il 2020. Si va dalla revisione del ticket sanitario, con i costi che dipenderanno anche dal reddito familiare (‘chi ha di più deve pagare di più’, questa la frase pronunciata dal ministro alla Salute Speranza), al taglio del cuneo fiscale, che apporterà benefici soltanto ai lavoratori che percepiscono un reddito annuo pari a 26 mila euro. Inoltre, stando alle prime indiscrezioni, il bonus fiscale sarebbe quantificato in 500 euro, da corrispondere al lavoratore in un’unica soluzione (luglio il mese più probabile).

Ultime notizie Vaticano, scandalo milionario: 5 sospesi

Secondo quanto riportato da L’Espresso, l’indagine Segreterio Stato-Aif ha portato alla sospensione cautelativa di 5 dirigenti. Sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano L’Espresso, l’inchiesta verte su acquisizioni di immobili milionari all’estero, tra cui case di lusso a Londra. Nel 2015, gli investimenti provenienti dall’Obolo di San Pietro (i soldi dati in offerta dai fedeli) hanno raggiunto la cifra record di 400 milioni.

Ultime notizie, Sondrio: travolti dal legname. Morta anche la madre

Ieri mattina è deceduta anche la madre del ragazzo 15 enne morto nella mattinata di martedì lungo la statale dello Stelvio in provincia di Sondrio, dopo che l’auto su cui i due viaggiavano è stata travolta da un carico di legname perso da un tir. Gli inquirenti indagano per l’ipotesi di duplice omicidio stradale.

Ultime notizie, Hariri: quei regali troppo generosi

Il primo ministro del Libano, il 49 enne Hariri, sposato con Lara Bashir dal 1998, è finito nei guai dopo che è stata scoperta la storia clandestina avuta con la bellissima modella sudafricana Candice van der Merwe. L’uomo, padre di tre figli, ha trasferito sul conto corrente dell’amante 16 milioni di dollari, serviti per l’acquisto di auto di lusso e gioielli. Il popolo libanese è furioso, dal momento che il Paese sta attraversando una grave crisi economica.

Ultime notizie, Astroluca: il primo comandante italiano

Luca Parmitano diventa il primo comandante italiano della Iss (International space station, Stazione spaziale internazionale). Il passaggio di consegne ufficiale è avvenuto in diretta streaming. Parmitano ha voluto ringraziare per prima l’Italia e l’educazione che ha ricevuto crescendo nel suo Paese.



