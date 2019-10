Wto “ok dazi Usa all’Ue per 7,5 miliardi”/ Guerra Airbus-Boeing: a rischio l’export

Un autentico terremoto commerciale è in procinto di esplodere tra Usa e Unione Europea sul complicato e delicatissimo piano dei dazi: il Wto – Organizzazione mondiale per il commercio – ha stabilito che gli Stati Uniti potranno imporre dazi all’Europa per 7,5 miliardi di dollari come una sorta di “compensazione” dopo gli aiuti illegali concessi dall’Ue al consorzio aereo di Airbus. Nella guerra ultradecennale tra i due colossi mondiali dell’aeronautica – per l’appunto Airbus, europeo, e Boeing, made in Usa – la decisione del Wto pone un capitolo piuttosto dirimente quando già i rapporti tra Trump e Bruxelles erano ai minimi per via dei dazi tra Usa e Cina e sulla crisi iraniana. La cifra record pattuita dal Wto fa riferimento ad una sentenza contro l’Ue per il dossier Airbus pronunciata a maggio 2018, anche se non chiude del tutto il contenzioso: l’anno prossimo infatti lo stesso Wto dovrà pronunciarsi sui dazi che invece l’Ue potrà esercitare contro gli Usa, a sua volta sanzionata per la Boeing e in odore di condanna come avvenuto oggi all’Unione Europea. Un quadro molto delicato che rischia di prendere una piega ancora più grave dal punto di vista commerciale qualora si arrivasse effettivamente allo scontro-guerra sui dazi, come preventivato oggi dalla commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem «Anche se gli Stati Uniti hanno avuto l’autorizzazione dal Wto, scegliere di applicare le contromisure adesso sarebbe miope e controproducente. Restiamo pronti a trovare una soluzione equa, ma se gli Usa decidono di imporre le contromisure autorizzate dal Wto, la Ue non potrà che fare la stessa cosa».

LA GUERRA DECENNALE AIRBUS-BOEING E I RISCHI PER L’ITALIA

Shock nelle borse di mezzo mondo per la decisione del Wto che non fa altro che aggiungere un capitolo “monstre” alla quindicinale guerra commerciale tra Airbus e Boeing: tutto nasce nel 2004 quando Airbus super il concorrente Usa e si impone come prima società aeronautica mondiale, suscitando l’immediato attacco della Boeing che ha puntato subito il dito contro i sussidi che il consorzio Ue avrebbe ricevuto fin dagli Anni Settanta. Di contro, gli europei risposero con una immediata contro-denuncia scatenando una guerra tra giudici, conti milionari e rapporti commerciali: il tutto fino ad oggi, con la decisione del Wto che potrebbe cambiare ancora una volta la scena mondiale in attesa di vedere se con le prossime Elezioni Presidenziali in America verrà confermato Trump alla guida della Casa Bianca. Al momento Washington potrebbe colpire l’Europa sui prodotti hi-tech di aerei e componentistica realizzati nei quattro Paesi del consorzio Airbus (Regno Unito, Francia, Germania e Spagna), ma anche con prodotti alimentari e beni di lusso. E proprio qui l’Italia rischia di venire coinvolta, suo malgrado, in un’operazione di dazi che potrebbero costare fino ad un miliardo di euro (fonte Repubblica). Conte e Di Maio a Mike Pompeo, in visita a Roma in questi giorni, hanno ribadito l’assoluta intenzione dell’Italia di evitare qualsivoglia dazio commerciale ma saranno i prossimi mesi a far comprendere quale reale sarà la linea impostata dalla Casa Bianca: vini, formaggi, salumi, pasta, olio extravergine di oliva, agrumi, olive, uva, marmellate, succhi di frutta, pesche e pere in scatola, acqua, superalcolici e caffè ma soprattutto formaggi rischiano di essere i veri protagonisti in “negativo” per i possibili dazi che potrebbero colpirli dagli Usa, compromettendo e non poco il nostro export finora autentico baluardo dell’economia italiana nonostante la crisi stagnante del nostro Paese.

