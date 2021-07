Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Lazio, Sicilia e Sardegna in zona gialla? (31 luglio)

Ultime notizie relative alla pandemia di Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato a venerdì 30 luglio, i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 6.619, a fronte di 247.486 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Di conseguenza, il tasso di positività è sceso al 2,7%, facendo registrare un calo dello 0,1 per cento rispetto alle statistiche di giovedì. Diciotto le persone morte nell’ultima giornata, nella quale si sono verificate anche 2.117 guarigioni da Covid. Attualmente le persone positive al Coronavirus sono 78.484, di cui 76.560 in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati con sintomi nelle aree mediche Covid sono 1.730 (+82), mentre il totale dei malati in terapia intensiva ammonta a 194 (+7), dove si registrato 20 ingressi giornalieri. A livello regionale, il Lazio ha più casi (780) ed è seguito a ruota da Toscana (748), Veneto (737), Sicilia (719) e Lombardia (661).

ULTIME NOTIZIE: TRE REGIONI A RISCHIO ZONA GIALLA

Tre regioni d’Italia, Lazio, Sicilia e Sardegna, hanno superato l’incidenza dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ma i posti occupati in area medica e in terapia intensiva permangono ancora al di sotto della soglia d’allerta. Per questa ragione, le tre aree restano in zona bianca e non sconfinano ancora in zona gialla, rispettando in toto i parametri varati dall’ultimo decreto dell’esecutivo Draghi. Il trend rilevato, tuttavia, non lascia presagire nulla di buono e la variazione cromatica potrebbe essere stata soltanto rimandata di qualche settimana. Più dettagliatamente, sono 80 i casi settimanali ogni 100mila abitanti in Sicilia, 136 in Sardegna e 87,5 nel Lazio: numeri decisamente preoccupati per il futuro, più o meno immediato.

ULTIME NOTIZIE CATANIA, INCENDI SINO ALLE PENDICI DELL’ETNA

Il calore tipicamente sahariano che sta investendo la Sicilia in questi giorni sta favorendo il proliferare di incendi sul territorio regionale e, in tal senso, particolarmente critica è la situazione a Catania e in provincia, dove si vedono roghi in zone costiere e di campagna e, addirittura, lungo le pendici dell’Etna. Il litorale è l’area che desta maggiori preoccupazione, perché lì sorge una zona industriale cruciale per l’intero Mezzogiorno del nostro Paese, che ospita colossi del calibro di Pfizer, con il fuoco giunto all’esterno dei laboratori del colosso farmaceutico. Numerose le criticità e i disagi, connessi anche alla presenza di fumo e di scarsa visibilità; addirittura, per due ore ieri sono stati sospesi i voli aerei in partenza e in arrivo all’aeroporto internazionale di Fontanarossa, così da consentire l’intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco.

ULTIME NOTIZIE, OLIMPIADI TOKYO 2020: BOARI DI BRONZO, CROLLA DJOKOVIC

Rispetto alle giornate precedenti, quella di venerdì 30 luglio 2021 si è rivelata non troppo generosa in termini di medaglie conquistate da parte dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove la spedizione azzurra ha unicamente festeggiato il bronzo vinto dalla 24enne mantovana Lucilla Boari, capace di vincere la finalina contro la statunitense McKenzie Brown, superata per 7-1 in quattro set. Risultati positivi, poi, per l’Italvolley maschile, vittoriosa per 3-1 nel match contro l’Iran, qualificandosi ai quarti di finale del torneo a cinque cerchi. Soddisfazioni anche dall’atletica, dove nei 5000 metri femminile Nadia Battocletti si è qualificata per la finale con il terzo tempo di batteria (14:55.78, nuovo primato italiano). Si giocheranno un posto sul podio nei 3.000 siepi anche gli azzurri Ala Zoghlami e Ahmed Abdelwahed, così come farà Gimbo Tamberi nel salto in alto (accesso alla finalissima guadagnato superando al secondo tentativo la misura di 2,28 metri). Infine, da segnalare la clamorosa sconfitta nel tennis di Nole Djokovic: il re serbo del tennis ha ceduto ad Alexander Zverev, vedendo così sfumare la possibilità storica di centrare il Grande Slam, dopo avere conquistato i primi tre Majors della stagione.



