ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: le regioni italiane cambiano colore (20 marzo)

Con i 25.735 nuovi casi di contagio del 19 marzo, il tasso di positività nazionale rimane invariato al 7,05%, mentre il numero dei decessi cala rispetto a quello di ieri quando se ne erano registrati 386. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 364.822. Resta molto difficile la situazione all’interno dei reparti di terapia intensiva dove il numero dei ricoverati continua a salire anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi, 31. Per i ricoveri nei reparti ordinari l’aumento rispetto a giovedì è stato di 164 unità, anche in questo caso in calo rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda il numero dei guariti, ne sono stati registrati 16.292 e il saldo totale delle persone attualmente contagiate sale a 556.639. I dati relativi alle regioni segnalano un incremento di 5.518 casi per quanto riguarda la Lombardia, che precede l’Emila Romagna, 3.188 nuovi casi, con Piemonte e Lazio anche loro sopra quota 2mila casi giornalieri. La Campania ha invece fatto registrare 1.997 nuovi casi.

Ultime notizie, nuovi colori delle regioni italiane

Come ogni venerdì è stato reso noto il monitoraggio della situazione delle varie regioni italiane, con l’Rt nazionale che è rimasto a 1,16. Per quanto riguarda i cambi di colore che saranno messi in atto da lunedì prossimo ci saranno quelli del Molise e della Sardegna che passeranno all’arancione. La situazione in queste due regioni è opposta, in quanto il Molise rientra in arancione dopo essere stato in rosso, mentre per quanto riguarda l’isola, a causa dell’aumento dell’indice il passaggio automatico sarebbe al giallo, colore che è però stato abolito in tutta Italia fino al weekend di Pasqua, per cui il salto è automaticamente in arancione. Anche la Lombardia rimane tra le regioni in zona rossa, almeno fino alle feste, mentre il Lazio, stando ai dati, potrebbe tornare arancione da lunedì 29, se i dati della prossima settimana confermassero il calo. Le altre regioni che restano all’interno della zona rossa sono sette, oltre alla provincia di Bolzano.

Ultime notizie, ripartite le vaccinazioni con Astra Zeneca

Dopo i chiarimenti arrivati nella giornata di ieri da parte dell’EMA, anche in Italia è ripartita la campagna vaccinale. Tra gli altri paesi che hanno ripreso le vaccinazioni, la scelta della Francia è stata quella di iniettare il vaccino Astra Zeneca soltanto alle persone di età superiore ai 55 anni. Il paese d’oltralpe inoltre ha quasi un terzo della popolazione, compresa la zona di Parigi, ancora in lockdown. L’Olanda, la Spagna ed il Portogallo riprenderanno le vaccinazioni la prossima settimana. Riguardo ai vaccini, Nicola Magrini, il direttore generale dell’Aifa, ha confermato che sono sicuri e non è necessario assumere degli anticoagulanti. Le vaccinazioni saltate nel complesso in Italia sono oltre 300mila e le varie regioni si stanno organizzando per recuperare i ritardi.

Ultime notizie, oggi l’assemblea di Italia Viva

Si terrà oggi l’assemblea di Italia Viva, nella quale Matteo Renzi indicherà ai partecipanti la volontà di cercare alleanze strategiche all’interno del centrosinistra, ma nello stesso tempo che non considera necessario l’allargamento dell’accordo anche al Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le elezioni amministrative che si svolgeranno in autunno, nelle comunali di Torino, Italia Viva potrebbe stringere un accordo con il centrodestra, mentre a Milano appoggiare il sindaco uscente Sala.



