Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Marche: 10 morti e 3 dispersi, scomparso un bimbo

E’ pesantissimo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito le Marche due sere fa. 10 persone sono morte, mentre tre sono risultate essere disperse, fra cui anche un bimbo. I feriti, invece, sono una cinquantina, mentre gli sfollati sono a centinaia. L’acquazzone è arrivato quasi senza preavviso, provocando allagamenti e inondazioni in alcuni Comuni della provincia di Ancona, e cogliendo alla sprovvista la Protezione civile che aveva diramato un’allerta di colore giallo: nessuno si poteva immaginare una furia così devastante del maltempo. “Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari – ha spiegato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio – come si legge sull’Ansa – è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte”. Draghi ha commentato: “Un disastro, faremo il possibile”.

Ultime notizie, Nancy Pelosi annuncia viaggio in Armenia

Lo speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha fatto sapere che nella giornata di oggi si recherà in Armenia, per tastare con mano la situazione che si sta vivendo lungo il confine con l’Azerbaigian, un conflitto che potrebbe sfociare in qualcosa di più “allargato”. A spiegarlo nelle stesse ore è stata la stessa presidentessa della Camera Usa: “Domani (oggi ndr) andrò in Armenia”, aggiungendo che accetterà così un “invito espresso già da tempo”. E ancora: “Siamo molto contenti e fieri di poter fare questo viaggio” e “poter riconoscere che quello che c’è stato più di 100 anni fa in Armenia è stato un genocidio”. Le parole di Nancy Pelosi sono state rilasciate nella giornata di ieri in quel di Berlino dove si teneva il G7 dei presidenti delle Camere.

Ultime notizie, DL Aiuti Ter: voto all’unanimità del governo

Nella giornata di ieri il governo Mario Draghi, in carica ancora per meno di dieci giorni, ha votato all’unanimità il DL Aiuti Ter. Il consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha dato il via libera al nuovo decreto di aiuti che prevede alcune novità come ad esempio l’estensione del credito d’imposta per tutte le imprese, anche per le più piccole, a partire dal prossimo mese di ottobre. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche alla mappa delle concessioni, il decreto legislativo per mappare appunto tutte le concessioni pubbliche ma i tre ministri della Lega, come riferisce TgCom24.it, hanno votato contro. Fonti di governo hanno infine fatto sapere che è in arrivo un nuovo decreto ministeriale per bloccare ulteriormente le accise su gasolio e ottobre fino a tutto novembre. La misura attuale scadrà il 5 ottobre. Dopo il decreto da 17 miliardi, arriva il terzo da 14 miliardi, coperture che arrivano, come sottolinea il ministro dell’economia, dalle maggiori entrate e non dallo scostamento di bilancio. Sono confermati fino alla fine dell’anno i bonus sociali, un bonus da 150 euro per lavoratori e pensionati che hanno un reddito annuo fino a 20.000 euro e sarà erogato nel mese di novembre. In arrivo risorse per la sanità, l’agricoltura, il terzo settore e il trasporto pubblico. Il taglio delle accise è prorogato fino alla fine di novembre. Inoltre il Governo ha autorizzato la realizzazione di sei nuovi parchi eolici, quattro in Puglia, uno in Sardegna e uno in Basilicata e a breve se ne aggiungeranno altri 14.

Ultime notizie, ancora polemiche a nove giorni dal voto e Draghi non è disponibile a un secondo mandato

Mario Draghi ha risposto con un netto no alla domanda se fosse stato disponibile a un secondo mandato, nella sua ultima conferenza prima del voto lancia qualche suggerimento al nuovo governo invitandolo a essere coerente e trasparente, di procedere con le riforme e con le sanzioni alla Russia. L’appello più forte è rivolto agli italiani, che tutti vadano a votare.

Ultime notizie, la ritirata dei russi svela l’orrore delle fosse comuni

La ritirata russa in Ucraina porta alla scoperta di nuovi orrori, una fosse comune con 440 corpi, a confermare i numeri lo stesso presidente ucraino. Tra i corpi anche segni evidenti di tortura, tra le vittime intere famiglie e anche bambini, mentre l’Onu annuncia la volontà di inviare un team per indagare su questo nuovo orrore della guerra di Putin, mentre Washington condanna le atrocità e invia nuove armi.

Ultime notizie, folla infinita per onorare Elisabetta II

Un’attesa infinita per rendere omaggio al feretro di Elisabetta II, le file sono state riaperte dopo una lunga pausa di 6 ore. Tante le novità nel cerimoniale, mentre ormai manca poco all’inizio della veglia, che durerà 15 minuti, del re Carlo dei suoi due fratelli e della sorella, la principessa Anna, che domani sarà proseguita dagli otto nipoti. Nel frattempo la macchina organizzativa va avanti, domenica si terrà a palazzo un grande ricevimento con 500 ospiti, tra dignitari e capi di stato.











