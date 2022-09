Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Marche: vittime salgono a 11, bambino ancora disperso

Le ultime notizie in arrivo dalle Marche rivelano che il bilancio per quel che concerne l’ondata di maltempo si è ulteriormente aggravato. Le vittime, come riportato da Ansa, adesso infatti sono 11. L’ultimo corpo ritrovato è quello di Michele Bomprezzi, di 47 anni, fratello di Andrea, ex sindaco di Arcevia. Era alla guida quando è stato travolto dal fango. All’appello, invece, mancano ancora due persone. Una è il piccolo Mattia, 8 anni, l’altra Brunella Chiù, 56 anni, che al momento dell’alluvione era in auto insieme alla figlia.

A esprimere un pensiero di cordoglio, tra gli altri, nelle scorse ore è stato anche Papa Francesco. “La drammatica alluvione nelle Marche, che ha provocato lutti, rovine e dolore in tutto il Paese, rappresenta l’ulteriore conferma che la sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra”, ha detto il Pontefice. La Regione intanto si sta muovendo per dare aiuti alla popolazione, tanto che il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti. Si attende inoltre che venga diramato lo stato di emergenza.

ULTIME NOTIZIE: IN UCRAINA SPARI CONTRO IL CONVOGLIO DEL PAPA

In Ucraina intanto la guerra continua. Un convoglio composto dal cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, e da due vescovi, uno cattolico e uno protestante, si è recato per volontà di Papa Francesco sul luogo del conflitto per portare aiuti alla popolazione. In una delle tappe previste il gruppo è stato raggiunto da colpi d’armi da fuoco. Per fortuna, in base alle ultime notizie, tutti stanno bene, ma la paura è stata tanta. “Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire. Perché non basta correre, bisogna sapere dove”, ha raccontato il cardinale a Vatican News.

Intanto a Karkhiv, la regione liberata dagli ucraini, si scoprono sepolture di massa e stanze delle torture. “Siamo rimasti tutti scioccati dal filmato di Balaklia dove nella camera delle torture su un muro verde scuro è stata trovata – scalfita da un prigioniero – la preghiera «Padre nostro»”, ha detto l’arcivescovo di Kiev, Svjatoslav Shevchuk.

ULTIME NOTIZIE: TUTTO PRONTO PER I FUNERALI DELLA REGINA ELISABETTA

È tutto pronto per i funerali della Regina Elisabetta II, che si svolgeranno domani nell’Abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà scortato da una processione guidata da Re Carlo. La lista degli ospiti illustri, in base alle ultime notizie, è lunghissima: all’interno di questa ci sono anche i capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni di quasi tutto il mondo. Per l’Italia, a presenziare sarà Sergio Mattarella.

Questa sera, per accogliere i leader mondiali, è previsto un ricevimento a Buckingham Palace. In base a quanto riportato dal Daily Telegraph, pare che dalla lista degli invitati a quest’ultimo siano stati esclusi Harry e Meghan. La presenza sarebbe infatti prevista soltanto per i membri della famiglia reale in servizio. Proprio ieri invece c’erano stato un riavvicinamento, con il duca di Sussex che aveva potuto indossare l’uniforme per la prima volta per dare l’ultimo saluto alla nonna insieme al resto della famiglia.

ULTIME NOTIZIE: MANCA UNA SETTIMANA ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Le Elezioni Politiche 2022 si avvicinano: manca soltanto una settimana. In vista di domenica 25 settembre, il Viminale ha diffuso i fac-simile delle schede elettorali che la popolazione si troverà di fronte alle urne. Le persone che non sanno chi votare, in base alle ultime notizie, sono però ancora tante. In particolare, secondo una analisi condotta da Repubblica, ci sono i giovanissimi che votano per la prima volta, ma anche chi ha finito l’università da poco, ma anche alcuni over 50.

In generale si tratta per lo più di profili con un titolo di studio medio-basso: il 46% ha al massimo la licenza media ed è inoccupato. Uno su quattro di questi risiede nel Nord Est. La sensazione però è che in questa settimana in molti si schiariranno le idee e andranno comunque a esprimere la propria preferenza.

ULTIME NOTIZIE: OGGI IL BIG MATCH TRA MILAN E NAPOLI

La Serie A si accende con la settima giornata. L’appuntamento più atteso di oggi è quello che vedrà affrontarsi a San Siro il Milan e il Napoli. Le due squadre si trovano infatti entrambe a quota 14 al primo posto della classifica, ma questa sera soltanto una delle due potrà avere la meglio. A fare loro compagnia per il momento c’è l’Atalanta, che affronterà invece la Roma.

Intanto ieri sei squadre sono scese in campo per gli anticipi. L’Empoli ha battuto di misura il Bologna, rendendo l’esordio amaro a Thiago Motta. Lo Spezia ha avuto la meglio per 2-1 sulla Sampdoria. Il Sassuolo ha vinto invece in casa del Torino con una rete messa a segno al 93′ dal subentrato Alvarez.











