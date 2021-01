ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Mattarella mandato a Fico (30 gennaio)

Dopo l’ultima giornata di consultazioni, nella quale il Presidente della Repubblica ha ascoltato i partiti del Centrodestra che si sono presentati uniti, e successivamente il M5S, Mattarella ha dato un incarico esplorativo a Roberto Fico, per verificare se ci sono i numeri per un nuovo governo guidato da Conte. Le consultazioni saranno effettuate nei prossimi giorni e martedì prossimo il presidente della Camera riferirà a Mattarella. Nel corso degli incontri da parte dei partiti del centrodestra c’è stato il no a Conte, mentre il gruppo dei 5 Stelle non ha posto nessun veto a trattative con Matteo Renzi e Italia Viva.

Ultime notizie, Coronavirus, il bollettino di ieri

Numeri in calo nel bollettino di ieri del Coronavirus. I nuovi casi registrati sono stati 13.574 nuovi, con 477 decessi, mentre il tasso di positività che giovedì si era attestato al 5,2% oggi è stato del 5,05. I test eseguiti sono stati in totale 268.750. I ricoveri nei reparti di terapia intensiva sono diminuiti di 18 unità rispetto a ieri, ed anche nei reparti ordinari si è assistito ad una diminuzione di 381 unità. Secondo il monitoraggio settimanale la situazione sta migliorando con l’Rt che è a 0,84 per la 2° settimana di seguito con una netta diminuzione rispetto allo 0,97&% di sette giorni prima. Ad eccezione di quelli dell’Umbria, i dati settimanali di tutte le regioni le porrebbero in zona gialla e si attendono le decisioni del ministero per conoscere i nuovi colori delle regioni, anche se sicuramente nessuna resterà in zona rossa. Secondo la “Cabina di regia” però non ci deve essere nessun rilassamento nelle misure di prevenzione in quanto la situazione resta difficile.

Ultime notizie, Autorizzato anche il vaccino Astra Zeneca

L’EMA ha dato il suo via libera all’utilizzo del vaccino Astra-Zeneca che è stato approvato per tutte le fasce di età inferiori a 65 anni. Attualmente il suo grado di efficienza è al 66% e dunque inferiore agli altri vaccini approvati, Pfizer- Biontech e Moderna, ma secondo l’EMA durante la sperimentazione non si sono avuti particolari problemi.

Ultime notizie, I 70 anni di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, il grande cantante conosciuto anche con il soprannome di “il Boss” ha spento 70 candeline. La sua carriera, iniziata nel 1973 all’età di 24 anni con il primo disco intitolato “Greetings from Asbury Park, N.J.” e proseguita sia nelle sale di registrazione che sui palchi di tutto il mondo, è ancora oggi una delle più entusiasmanti nel panorama musicale mondiale. Springsteen ha origini europee sia da parte di padre, Olanda ed Irlanda, che di madre, Italia, e questo sembra avergli conferito una grande personalità, frutto della miscela di varie nazionalità. Tra le sue canzoni più famose, una tripletta di successi assoluti tra il 1980, ed il 1984 con “The River, Nebraska e Born in the U.S.A.”

Ultime notizie, Arrestato Benno Neumar

Benno Neumar, il figlio della coppia scomparsa ormai da oltre tre settimane da Bolzano, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori al termine di una lite e di avere poi gettato i loro corpi nel fiume Adige. Il figlio di Laura Perselli e Peter Neumar, era fin da subito il principale sospettato, anche sera stato proprio il giovane a denunciare la scomparsa ai carabinieri.



