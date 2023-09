Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni alla Sinistra: “No al governo tecnico, noi governiamo”

Vertice a Malta sui migranti fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, Ursula von Der Leyen, numero uno della Commissione Europea, e il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tema il premier ha annunciato una prima tranche degli aiuti Ue che saranno destinati alla Tunisia la prossima settimana, parlando di “È un segnale concreto”. Macron ha quindi teso la mano a Roma e al termine del vis-a-vis l’inquilino dell’Eliseo ha spiegato che è stato “Trovato un approccio comune”. Nella dichiarazione finale del Consiglio Europeo di La Valletta, i 9 Paesi Meridionale dell’Unione europeo hanno chiesto di “implementare rapidamente l’accordo con la Tunisia”.

Omicidio Alice Scagni: fratello Alberto condannato a 24 anni/ Genitori: “Non è stata ricercata la verità”

Al termine dell’incontro la Meloni ha replicato anche alla sinistra, dicendo: “La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo. Non vedo questo problema, vedo questa speranza da parte dei soliti noti, mi fa sorridere. Voglio tranquillizzare: il governo sta bene la situazione è complessa l’abbiamo maneggiata con serietà l’anno scorso, e anche quest’anno. Lo spread che lanciate come se fosse la fine del governo Meloni stava adesso a 192 punti, a ottobre scorso 250 durante l’anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti”.

35enne uccisa a Castelfiorentino, trovato il marito: si è suicidato/ Era in fuga da 48 ore

Ultime notizie, terribile incidente a Trento: due vittime giovanissime

Dramma a Trento dove a seguito di un incidente hanno perso la vita due giovanissimi, una 16enne e un 22enne. In base alla ricostruzione degli eventi, un ragazzo a bordo di una moto, il 22enne, avrebbe investito in pieno la 16enne mentre la stessa stava attraversando la strada con il proprio monopattino, anche se non è chiaro se fosse sopra il mezzo o lo stesso solo accompagnando.

In ogni caso la ragazzina è morta sul colpo visto che quando gli uomini del soccorso stradale si sono recati sul posto hanno tentato di tutto per poterla rianimare prima di dichiararne il decesso. Il 22enne è stato invece soccorso in condizioni disperate e poi trasportato in ospedale dove però è morto poco dopo. L’incidente è avvenuto nella sera di giovedì in via Venezia e la strada è rimasta chiusa a lungo.

Serbia schiera truppe lungo il confine col Kosovo, alta tensione/ Usa: “Ritiratele”

Ultime notizie, allarme Unicef: “Mediterrano cimitero di bambini”

Sono drammatici i numeri snocciolati ieri dall’Unicef in merito alle morti nel mar Mediterraneo, definito un vero e proprio cimitero dei bambini. Oltre 11.600 sono gli stranieri minorenni che sono sbarcati in Italia dal primo gennaio 2023 alla metà di settembre, il 60 per cento in più rispetto al 2022 quando erano stati circa 7.200. Il massimo degli arrivi è stato toccato a settembre, quando a Lampedusa sono giunte 4.800 persone in un solo giorno. E con la crescita degli arrivi aumenta di pari passo il numero delle vittime.

Secondo quanto denunciato dall’Unicef il numero di migranti morti o dispersi nel Mediterraneo, solamente la scorsa estate, risulta essere “tre volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. E ancora: “Il Mar Mediterraneo è diventato un cimitero per bambini”. Tra giungo e agosto sarebbero morte “almeno 990 persone, compresi i bambini”, mentre nello stesso periodo del 2022 le vittime furono 334.

Ultime notizie, 35enne uccisa in strada a Castelfiorentino

Una donna di 35 anni, Klodiana Vefa, di origini albanesi, è stata uccisa nella serata di giovedì in strada a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, e gli inquirenti nutrono fortissimi sospetti nei confronti del marito della stessa. Da quando la donna è stata uccisa risulta infatti essere irrintracciabile e sarebbe in fuga a bordo di una Volkswagen Golf di colore bianco. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco in tutta la zona del fiorentino, ma anche del pisano e del senese, ma al momento sembrerebbe il ricercato essere come scomparso.

La vittima pare fosse separata da tempo dal marito anche se non legalmente, e i due avrebbero avuto una violenta lite al culmine del quale è plausibile che l’uomo abbia estratto l’arma (fino ad ora non ancora rinvenuta), sparando alla compagna. Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, su Facebook ha commentato: “Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. È il momento del silenzio e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile”.

Ultime notizie, inflazione in rallentamento a settembre

L’Istat ha diffuso i dati riguardanti l’inflazione italiana nel mese di settembre, certificando un rallentamento dell’aumento, che si è stabilizzato al +5,3%. Anche i prezzi di quello che è conosciuto come il “carrello della spesa”. Una delle cause del rallentamento della corsa è legata alla tregua relativa ai prezzi degli alimentari, mentre continua ad aumentare l’energia. Su base mensile l’aumento è stato dello 0,2%, con un calo dell’indice annuale rispetto al 5,4% del mese precedente.

Ultime notizie, Fedez in ospedale a Milano

Il famoso rapper Fedez, dopo essersi recato nella tarda serata di ieri al Pronto Soccorso, si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale milanese Fatebenefratelli a causa di una emorragia causata da due ulcere.

Il ricovero del cantante in ospedale ha provocato anche il rientro urgente a Milano della moglie, Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi, impegnata nella settimana della moda. Le prime ore dopo l’arrivo in ospedale sono state di apprensione, ma successivamente in giornata Fedez ha scritto dei messaggi ringraziando tutti per gli auguri ed in special modo i colleghi. Nei messaggi ha spiegato il problema dell’emorragia interna che era stata causata da due ulcere e risolta con una serie di trasfusioni effettuate dal personale medico.

Ultime notizie, piogge torrenziali a New York

New York è sott’acqua a causa di piogge torrenziali che hanno causato la dichiarazione dello stato d’emergenza da parte della governatrice dello stato. Nel quartiere di Brooklyn sono già caduti oltre 14 centimetri di pioggia e la città è completamente in tilt con problemi sia negli aeroporti che in metropolitana con diverse linee che sono state interrotte proprio a causa della pioggia. Il nubifragio sta continuando e la fine sembra lontana.











