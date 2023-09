Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni dopo approvazione Decreto: “A Caivano lo Stato c’è”

Dopo la pubblicazione del decreto emesso dal governo contro il caro voli, la compagnia low cost Ryanair ha comunicato un taglio alle proprie rotte in Italia. Le rotte colpite sono quelle invernali per la Sardegna, con base Cagliari ed Alghero. Il chief commercial officer della compagnia irlandese, Jason Mc Guinness, lo ha annunciato a Cagliari, addossando al governo italiano la responsabilità per questa decisione. Tre rotte sono state cancellate e, anche altre compagnie, come Wizz Air hanno appoggiato questa decisione definendo le normative messe in campo dal governo italiano come “illegittime” e nello stesso tempo contrarie alle normative attuali vigenti nell’Unione Europea.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Il segretario della Nato, Stoltenberg, ha annunciato che le truppe ucraine stanno avanzando e che la Nato continuerà a sostenere le azioni di Kiev. In due villaggi della regione di Kharkiv è stata innalzata la bandiera ucraina. La Russia nello stesso tempo ha accusato gli Stati Uniti per la fornitura all’Ucraina di armi con uranio impoverito. Anche il presidente francese Macron ha dichiarato che la bandiera della Russia non sarà ammessa alle Olimpiadi del 2024 che si svolgeranno proprio a Parigi.

Ultime notizie, forte scossa di terremoto in provincia di Napoli

Una forte scossa sismica è stata avvertita poco prima delle 20.00 nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Alcune scosse sono state percepite anche nel centro della città e anche a Fuorigrotta. Al momento non si lamentano crolli o feriti.











