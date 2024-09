Le ultime notizie le apriamo con il discorso di Giorgia Meloni delle scorse ore all’Onu. Il presidente del consiglio si è soffermato molto sui vari conflitti che stanno interessando il mondo negli ultimi anni, a cominciare da quello in Ucraina, che ha avuto “un effetto domino” su altre guerre.

Meloni ha spiegato che “non possiamo voltarci dall’altra parte”. Sulla guerra in Medioriente, invece, il premier italiano ha invitato Israele a rispettare “il diritto internazionale sui civili”, sostenendo il diritto a difendersi della stessa nazione, ma anche tutelando la popolazione civile di Gaza. Ha chiesto quindi una tregua e il rilascio degli ostaggi, definendoli “un imperativo”, e ha aggiunto che l’Italia sostiene il diritto del popolo palestinese di avere un proprio stato.

Ultime notizie, neonato e nonna dispersi a Pisa

Dramma a Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa, dove un neonato e la sua nonna sono dati per dispersi dalla serata di lunedì, causa maltempo. Si erano rifugiati assieme alla madre e al padre dei piccoli, nonché al nonno, sul tetto della propria abitazione per scappare alla furia dell’acqua, ma qualcosa deve essere andato storto e prima il piccolo poi la nonna sono finiti in acqua.

Le autorità li stanno cercando da più di 24 ore e fino ad ora non sono state rinvenute le loro tracce, e ovviamente più passano le ore e più si teme per la vita dei due. Sia il neonato quanto la nonna sono dei turisti stranieri che si trovavano in Toscana in vacanza, così come il resto della famiglia e alle ricerca stanno partecipando quasi un centinaio di uomini. Il maltempo ha sterzato la Toscana nelle scorse ore dopo aver devastato l’Emilia Romagna la scorsa settimana, causando gravi danni soprattutto nella zona di Livorno e appunto di Pisa.

Ultime notizie, donna di 34 anni uccisa dall’ex

Altro caso di femminicidio in Italia, questa volta a Torino. Un 34enne ha ucciso a coltellate la sua ex, da cui si era separato da poco. L’episodio, come scrive RaiNews, è avvenuto di preciso in via Cigna, quartiere Barriera di Milano, e la vittima sarebbe originaria della Tunisia. Stando alla ricostruzione dei fatti, fra i due sarebbe scoppiata una lite dopo di che l’uomo avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito l’ex al torace.

La donna è stata soccorsa in condizioni disperate dopo di che è stata portata in ospedale in codice rosso, dove però è morta poco dopo il suo arrivo. In seguito le autorità hanno arrestato anche l’uomo, un 48enne sempre originario della Tunisia, mentre lo stesso stava cercando di scappare, inseguito dal figlio di 13 anni. L’uomo aveva il divieto di avvicinamento ma se ne era bellamente infischiato, così come della presenza dei due figli in casa, uccidendo la sua ex in quanto non accettava la separazione.

Ultime notizie, influenza: si va verso nuova stagione record

Una nuova possibile stagione dei record per l’influenza, quella che sta per arrivare. Come al solito la cartina di tornasole è rappresentata dall’Australia, che sta uscendo dall’inverno per entrare in primavera, e dove i casi sono stati moltissimi.

A complicare la situazione alle nostre latitudini sono gli sbalzi termici, come precisa Pregliasco, virologo della Statale di Milano, che favoriscono la diffusione dei virus respiratori, a cominciare da quelli simili all’influenza. Si prevedono svariati casi già dalle prossime settimane, proprio per via di questo brusco passaggio dal caldo al freddo. Per Pregliasco potrebbe esservi un alto numero di morti fra anziani e fragili ed è per questo è fondamentale aumentare il tasso di vaccinazione.