Si torna a parlare di maltempo a Storie Italiane e in collegamento vi era Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina, il comune della provincia di Pisa dove risultano essere disperse due persone, un neonato e la sua nonna: “Ci sono due dispersi, due turisti in villeggiatura, nipotino neonato e la nonna, da ieri sera, ore 20:00, sono iniziate le ricerche, stanno continuando in mattinata, siamo più di cento persone, la zona è ampia e per ora ancora nulla”.

“Mio figlio di 7 mesi portato negli Usa dal padre”/ Claudia: “3 settimane che lo vedo solo in videochiamata”

E ancora: “Ieri c’era il codice giallo, ma non era mai successo che il fiume esondasse, in 80 anni anche le persone più anziane non ricordano un evento così drammatico e cattivo. Nonostante varie pulizie e varie bonifiche è successo quel che è successo”. Il bimbo disperso in provincia di Pisa, a Montecatini val di Cecina, come detto sopra, sarebbe un neonato solo 5 mesi, e insieme a lui sarebbe sparita anche la nonna: “Quello che posso dire e che questo bimbo sarebbe scivolato e che la nonna per cercare di afferrarlo è stata portata via dal fiume. Il bimbo le stava scivolando dalle mani e anche la nonna le è andata dietro”.

Chiara Petrolini, arrestata mamma neonati Traversetolo/ Parma, accusata di omicidio e occultamento

NEONATO 5 MESI DISPERSI A CECINA: COSA E’ SUCCESSO

Una vicenda drammatica quindi, e ovviamente più passano le ore e più c’è il serio rischio che le due persone non vengano ritrovate in vita. Si teme in particolare per il bimbo di 5 mesi, che rischia l’ipotermia in acqua ma anche tutto ciò che potrebbe succedere quando si finisce in un torrente ingrossato. Massimo Lugli, in studio a storie Italiane, aggiunge: “Sono stupito dell’allarme giallo, giallo vuol dire nulla, solitamente le previsioni sono più allarmistiche, qualcosa non ha funzionato, si deve fare qualcosa adesso, mi sembra sconcertante. Ovviamente la notizia del bimbo è drammatica”.

Daniela Rosati: “La fede mi ha richiamato da anni”/ “Ora finalmente potrò recarmi a Medjugorje”

La famiglia del piccolo dispero si era rifugiata sul tetto dell’abitazione, mamma e papà, e nonno sono stati salvati, mentre per nonna e neonato non c’è stato modo di soccorrerli, e sono scivolati in acqua: “Una scena drammatica – ha aggiunto ancora il sindaco – si spera di poterli trovare in vita, stiamo facendo ricerche anche sul fiume Cecina ma fino ad ora tutto con esito negativo. La nonna ha circa 62/63 anni, una nonna giovane”.

NEONATO 5 MESI DISPERSI A CECINA, IL SINDACO: “È SUCCESSO TUTTO IN POCHI MINUTI”

Sull’acqua caduta: “Io sono stato chiamato ieri sera attorno alle ore 19:00 – ha precisato ancora il sindaco – si iniziava a vedere il fiume che si stava ingrossando e nell’arco di 15-20 minuti è esondato. Per fortuna molte persone si sono messe al riparo in zone più alte”. Purtroppo anche nelle ultime ore si sono verificati gli ennesimi disastri in provincia di Livorno, allagamenti, esondazioni e persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

La settimana scorsa è toccato all’Emilia Romagna, questa settimana alla regione Toscana: quando finiranno questi continui disastri? “Una cosa analoga è avvenuta in Emilia Romagna – ha detto appunto Valerio Rossi Albertini – un’allerta inferiore rispetto a quella effettiva ma io ripeto, attenzione, la situazione soprattutto durante i cambi di stagione in regime di cambiamenti climatici può evolvere molto rapidamente, e per questo bisogna fare prevenzione per evitare che anche in casi estremi non si riesca a sopperire alle necessità urgenti”.