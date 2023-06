Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni in Tunisia: primo accordo sui migranti

Nella giornata di ieri si è tenuto l’annunciato incontro fra il premier Giorgia Meloni, e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen a Tunisi, compresi il primo ministro olandese Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied. Le due leader hanno affrontato il tema migranti, che continua ad essere pregnante per l’Italia, e subito dopo il vis a vis la von der Leyen è rientratoa a Bruxelles, per poi ripartire alla volta di Brasilia, prima tappa del suo tour in America Latina.

Sulla questione si è espresso anche il ministro dell’interno Piantedosi, che ha parlato di un “rallentamento delle partenze”, aggiungendo sulla tappa di Giorgia Meloni a Tunisi: “Il viaggio del premier insieme alla presidente della Commissione europea dimostra la leadership italiana in Ue sui temi migratori e nei rapporti con i Paesi terzi. In Tunisia si decide la vera sfida dell’Ue: la cooperazione allo sviluppo con i Paesi africani da cui originano e transitano i flussi”. Siglata una dichiarazione congiunta sui migranti che la premier Meloni definisce come primo passo della collaborazione con l’Unione Europea che ha messo sul piatto 150 milioni di aiuti e l’impegno a collaborare con la Tunisia per sbloccare i finanziamenti del fondo monetario internazionale. Il Presidente Saied frena però sui campi profughi in Tunisia definendoli inaccettabili.

Ultime notizie, Shlein – Conte. Intesa lontana sull’Ucraina

Il leader del M5S Conte ha espresso la propria totale contrarietà a rifornire di armi l’Ucraina indicando di non essere disposto ad essere il Paese scendiletto degli Stati Uniti. La linea del PD sull’Ucraina è invece più sfumata, posizione che Conte definisce bellicistica.

La controffensiva ucraina, intanto avanza anche se la popolazione è stremata dalla guerra e dall’inondazione che ha colpito l’area dopo la distruzione della diga di Kakhovka. Forte la critica di Richetti, del terzo polo, che definisce le affermazioni di Conte come inaccettabili e gli attribuisce l’idea di volersi arrendere a Putin. Si terrà domani la direzione del PD in un clima interno di forte tensione, con la segretaria del PD che ha incontrato, prima della direzione, il Governatore della Campania De Luca.

Ultime notizie, funerali in forma privata di Giulia Tramontano

Solo i familiari e gli amici più stretti hanno partecipato a San’Antimo ai funerali di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e uccisa dal fidanzato a Senago. La folla, che ha aspettato fuori, ha applaudito in lacrime al passaggio del carro funebre. Proseguono intanto le indagini per sostenere l’ipotesi della premeditazione.

Ultime notizie, suor Serafina e l’esame prenotato fra sei mesi

Ha 110 anni suor Serafina e quando la ASL di Roma gli ha fissato un esame medico fra sei mesi ha sorriso. La burocrazia non fa sconti nemmeno a una delle donne più anziane d’Italia. La suora ha già detto che ricorrerà alla sanità privata per poi chiedere il rimborso della tariffa alla ASL romana che poi devolverà comunque in beneficenza.

Ultime notizie, la Ferrari nella storia a Le Mans

La Ferrari entra nella storia vincendo, dopo 50 anni di assenza, l’edizione del centenario della 24 ore di Le Mans. Alla guida della Ferrari si sono alternati tre piloti che hanno raggiunto lo storico obiettivo per la decima volta nella storia. Nella MotoGp trionfo della Ducati al Mugello con Bagnaia che vince il terzo gran premio su sei.

Ultime notizie, a Firenze scomparsa una bimba di 5 anni

Ore drammatiche a Firenze dove si sta cercando una bimba di soli 5 anni di origini peruviane sparita dall’appartamento dove viveva, l’ex hotel Astor occupato da alcune famiglie: la piccola stava giocando, e sabato pomeriggio, attorno alle ore 13:00, è letteralmente sparita. La mamma ha lanciato un appello: “Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente.Sono tornata dal lavoro e la bambina non c’era”, ha detto ancora la donna.

La stanno cercando i carabinieri e i vigili del fuoco anche con le unità cinofile, e un cane, fatto entrare nell’appartamento dove viveva la piccola Kata (questo il nome della bimba scomparsa), si è diretto in un altro stabile vicino, senza però dare esito positivo. La madre, che sta seguendo da vicino l’evolversi della vicenda ha ricordato un litigo di poco tempo fa “con una famiglia al terzo piano” dello stesso stabile “perché facevano troppo rumore” e poi un’aggressione sempre avvenuta nello stesso palazzo ai danni del fratello “ma lui non c’entrava niente”. Una vicina ha invece spiegato che la bimba scomparsa stava giocando con sua figlia, “so che hanno bisticciato e la mia bambina è venuta in casa. L’ho mandata in camera, pensavo che l’altra bambina fosse con i suoi familiari, credo fosse con suo fratello”.

Ultime notizie, sparatoria a Stoccolma

Sparatoria con un morto e tre feriti avvenuta in quel di Stoccolma. L’episodio violento si è verificato sabato 10 giugno ma la notizia è emersa solo ieri, domenica 11. La vittima, come si legge sul sito di Skytg24.it citando l’agenzia di stampa internazionale Afp, è un ragazzo di 15 anni, e il motivo dell’aggressione resta ancora incerto, così come fatto sapere dalla polizia.

Si sa che le autorità hanno arrestato due uomini dopo un inseguimento in auto avvenuto nel sud di Stoccolma poco dopo la sparatoria. In seguito, la macchina su due viaggiavano i due presunti aggressori è stata sequestrata e quindi sottoposta a controllo. Non è da escludere che la sparatoria sia legata alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, forse una guerra fra gruppi rivali per il controllo del territorio. Negli ultimi tempi ci sono state diverse sparatorie in città, soprattutto nella zona dove sorge la periferia meridionale.











