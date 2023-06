DIRETTA 24 ORE LE MANS 2023/ Video streaming tv: la polemica della vigilia (10-11 giugno)

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2023: LA POLEMICA

Mentre aspettiamo che la diretta della 24 Ore Le Mans 2023 prenda il via, dobbiamo anche parlare della polemica che si è aperta negli ultimi giorni: nel corso delle prove ufficiali è stato testato il nuovo sistema di Safety Car, che da quest’anno sarà diverso rispetto al passato. Di fatto avremo una sola vettura che in caso di ripartenza metterà in fila tutte le macchine; quelle che si trovino alle spalle del leader la potranno superare per accodarsi al gruppo, e poi ci sarà una manovra detta drop back grazie alla quale i corridori LMP2 e GTE Am saranno separati dalle Hypercar, che competono per la classifica generale.

Diretta MotoGp/ Qualifiche live video streaming: comincia la Sprint Race! (Gp Italia, 10 giugno 2023)

Parere nettamente contrario per Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe che come detto ha dominato negli ultimi anni: secondo lui la 24 Ore Le Mans rischia di diventare in questo modo una sorta di lotteria, ai media Vasselon ha riferito come la corsa possa essere troppo “americanizzata” e che non sia giusto che errori al pit stop o nella strategia possano essere azzerati dalla comparsa della Safety Car. Polemiche che del resto si vivono anche nel mondo della Formula 1: la pista ci dirà cosa succederà in merito e se in tempo reale questa nuova procedura riceverà qualche consenso in più… (agg. di Claudio Franceschini)

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti verso il Gp Italia 2023 Mugello: duello Bagnaia-Bezzecchi! (10 giugno)

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della 24 Ore Le Mans 2023 sarà affidata ad Eurosport: sappiamo che questo canale fa parte del pacchetto della televisione satellitare (nello specifico al numero 210 del decoder di Sky), di conseguenza soltanto gli abbonati al servizio potranno seguire questa gara con la possibilità, come di consueto, di farlo anche tramite la diretta streaming video della 24 Ore Le Mans 2023 attivando – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go su dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare il sito ufficiale www.24h-lemans.com, oltre ai relativi account presenti sui social network.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Pecco Bagnaia in pole position al Mugello! (GP Italia 2023 10 giugno)

GRANDE SPETTACOLO!

Il grande spettacolo della 24 Ore Le Mans 2023 ci farà compagnia questo fine settimana: alle ore 16:00 di sabato 10 giugno scatta la corsa automobilistica più importante del campionato del mondo endurance, una gara celebre in tutto il mondo e che, per prestigio, si può paragonare tranquillamente alla 500 Miglia di Indianapolis che peraltro abbiamo appena vissuto. Per di più la diretta della 24 Ore Le Mans 2023 sarà ancora più simbolica quest’anno, perché si festeggia il centenario: la prima gara infatti si disputò alla fine di maggio del 1923.

Si tratta di un evento molto duro e complesso, nel quale le varie auto si confrontano su un circuito che transita anche per strade che normalmente sono aperte alla normale circolazione; a vincere è la vettura (con più piloti che si alternano alla guida) che allo scadere delle 24 ore abbia completato il maggior numero di strada. Staremo a vedere quello che succederà, certamente ci aspettiamo grande spettacolo dalla 24 Ore Le Mans 2023 che, naturalmente, si concluderà soltanto la domenica alle ore 16:00 e a quel punto ci regalerà la macchina e l’equipaggio che avranno vinto l’attesissima competizione.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta 24 Ore Le Mans 2023 dobbiamo chiaramente ricordare quali siano stati i vincitori dello scorso anno: nel 2022 si era imposta la Toyota Gazoo Racing, che ha fatto filotto e, da quando si corre sul circuito di 13,626 Km (dal 2018) ha fatto filotto. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley hanno condotto in porto il loro successo; per lo svizzero, visto anche in Formula 1, si è trattato della quarta vittoria nella 24 Ore Le Mans e in due edizioni uno dei suoi compagni di squadra era un certo Fernando Alonso che, come ben sappiamo, negli anni di pausa nella Formula 1 si era confrontato con altre realtà.

L’Italia aspetta un successo da ben 15 anni: nel 2008 Rinaldo Capello, su Audi, aveva vinto con il leggendario danese Tom Kristensen e il britannico Allan McNish, mentre nelle due edizioni precedenti era stato Emanuele Pirro, sempre con un’Audi, a imporsi con un equipaggio che in entrambe le occasioni comprendeva i due tedeschi Frank Biela e Marco Werner. Adesso spazio a quello che ci dirà il tracciato con la sua grande corsa: manca sempre meno all’inizio della 24 Ore Le Mans 2023, non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il pilota vincitore di questa gara del mondiale endurance.











© RIPRODUZIONE RISERVATA