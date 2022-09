Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni incontra Salvini “Nessun veto sugli incarichi”

Nella giornata di ieri la leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Matteo Salvini, dopo di che è stata emessa una nota congiunta in cui si spiega “Unità di intenti tra i leader”, e ancora: “Non si è parlato di nomi o incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri”. Intanto un riesame dei voti effettuato dal Ministero dell’Interno ha portato ad accertare una serie di errori e con questi è ritornato tra gli eletti Umberto Bossi, che in un primo tempo sembrava essere escluso.

L’errore commesso dal Viminale è stato comunicato dall’esponente leghista Calderoli. Anche in altre regioni si sono verificati degli errori come in Lombardia, che hanno portato a modificare le liste degli eletti. Oltre ai cambi dovuti a questi riconteggi, ce ne saranno altri al Parlamento UE in quanto alcuni deputati sono stati eletti nelle politiche italiane e quindi lasceranno i loro posti a Bruxelles ai primi non eletti. Tra gli eurodeputati che si trasferiranno dal Belgio a Roma ci sono anche Silvio Berlusconi e Tajani.

Ultime notizie, il punto sul Nord Stream

Non si placano le polemiche in merito al possibile atto di sabotaggio nei confronti del gasdotto Nord Stream, il condotto che porta il gas dalla Russia fino all’Europa. La Danimarca ha testimoniato una vasta distesa di bolle in mare derivante proprio dalla fuoriuscita di gas dai tubi, ma Cremlino ha replicato dicendo che “E’ stupido e assurdo” incolpare la Russia per le fughe di gas.

L’Unione Europea ha chiesto un’indagine approfondita, così come fatto sapere dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel via Twitter: “Gli atti di sabotaggio Nordstream sembrano essere un tentativo di destabilizzare ulteriormente l’approvvigionamento energetico dell’Ue. Abbiamo bisogno di un’indagine urgente e approfondita. Coloro che hanno perpetrato questo atto saranno ritenuti pienamente responsabili e obbligati a pagare. I nostri sforzi per diversificare l’approvvigionamento energetico rispetto al gas russo continuano”. Secondo la stampa tedesca e il governo della Germania, si tratterebbe di un atto deliberato.

Ultime notizie, Mattarella parla ai giovani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2022-2023 delle scuole italiane all’estero, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza agli studenti: “Dialogo, ricerca della ricchezza che si trova nella diversità, cultura quale elemento essenziale dell’identità italiana, incontro come origine di sviluppo e crescita – le parole del capo dello stato riportate dall’agenzia Ansa – queste le basi che orientano la vostra formazione, a confronto con il mondo contemporaneo, grazie a un modello pedagogico ed educativo inclusivo, ispirato ai valori della Costituzione”.

Quindi Mattarella ha aggiunto e concluso: “Nell’Anno Europeo dei Giovani si apre per voi un nuovo inizio e, grazie a questa giornata di condivisione, possiamo sentirci più vicini e uniti, parte di una stessa comunità, che attraversa Paesi, lingue e culture, nella consapevolezza che l’istruzione ci riguarda tutti, nessuno escluso”.

Ultime notizie, la morte di Bruno Arena

E’ morto nella giornata di ieri l’attore comico Bruno Arena, famosissimo nel suo ruolo ne i Fichi D’India. Bruno Arena aveva solo 65 anni ma nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che lo aveva quasi strappato alla vita. Era stato operato d’urgenza e rimasto ricoverato in ospedale per diversi mesi per riprendere le funzioni vitali, ma quell’episodio segnò definitivamente la sua esistenza, lasciandolo in carrozzina e con alcune parti del corpo insensibili.

Fra i primi ad annunciare il suo decesso l’amico Paolo Belli, che pubblicando una foto sui social dei due ha scritto: “Riposa in pace, grande amico mio“. Così invece il figlio Gianluca Arena: “Non ero pronto. Ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso”. Nel 1984 era stato vittima di un gravissimo incidente stradale mentre nel 1988 incontrò Max Cavallari con cui avrebbe poi formato i Fichi d’India. L’ultima apparizione pubblica lo scorso agosto, una foto pubblicata sui social proprio dal collega e amico Max.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

La curva epidemica del coronavirus conferma la sua crescita anche nella giornata di ieri con il numero dei nuovi contagi che arriva a quota 36.632, in calo rispetto ai 44.878, ma in salita rispetto ai 21.190 dello stesso giorno della scorsa settimana. Con 198.918 tamponi processati è invece rimasto invariato rispetto a ieri il tasso di positività al 18,4%. Cala il numero dei decessi, dai 64 di ieri ai 48 di oggi, mentre salgono di numero le terapie intensive con un incremento di 11 pazienti e anche i ricoveri ordinari, con aumento di 63 unità.

Anche l’analisi settimanale preparata dalla Fiaso conferma la risalita del covid, con i numeri che indicano un incremento del 5,6%, Nonostante questi numeri sa sabato entra in vigore lo “stop” per l’obbligo di indossare le mascherine sia negli ospedali che sui mezzi di trasporto pubblici. Un obbligo che rimane in vigore invece, ma solo sino al 31 dicembre 2022, per gli operatori sanitari.

Ultime notizie, in provincia di Napoli ucciso a scuola un professore

La vicenda è accaduta a Melito, una località in provincia di Napoli, dove Marcello Toscano è stato ucciso nel giardino della scuola dove insegnava. Il corpo del professore è stato trovato dai carabinieri nella tarda serata di ieri dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. L’uccisione è avvenuta con colpi di coltello che sono stati sferrati all’addome di Marcello Toscano.

Un giallo che ha portato molta paura a Melito, con alcuni colleghi che ipotizzano che l’omicidio possa essere stato provocato da qualche nota messa a degli studenti. Le indagini sul caso sono condotte dai carabinieri, che stanno vagliando anche le immagini dei video delle telecamere di sorveglianza della zona. Dell’accaduto ha parlato anche il sindaco che ha dichiarato che nella zona la criminalità è sicuramente fuori controllo.

Ultime notizie, il crollo del prezzo del gas in Italia

Nel nostro paese il gas oggi costa circa un terzo meno rispetto agli altri paesi europei. Questo grazie alle scorte che sono state approntate e che fanno si che si possa esportare. Una notizia che potrebbe portare anche ad una riduzione del prezzo per gli utenti italiani, se questa tendenza sarà confermata per tutto il mese di ottobre.

Ultime notizie, ancora una morte sul lavoro

A Torino, un operaio di 57 anni è morto oggi dopo essere rimasto incastrato in una pressa per stampaggio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17.00 in una azienda di Candiolo dove si effettuano stampaggi industriali. Sul posto è intervenuto anche il 118 con un elicottero, ma i soccorsi sono stati inutili.











