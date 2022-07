Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Senza accordo sul Premier no alleanza”

Quando mancano meno di due mesi alle elezioni, arriva l’aut aut di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al Centrodestra: “Senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme è inutile”, riferendosi alla necessità di indicare un nome come candidato presidente del Consiglio. A lei ha replicato il numero uno della Lega, Matteo Salvini, che ha spiegato: “Chi ha un voto in più indica il premier”. Intanto Calenda ha presentato con Bonino il Manifesto del fronte repubblicano, ed ha aperto ad Enrico Letta, definendola “una persona seria”, ma chiudendo a Luigi Di Maio, ex Movimento 5 Stelle, e accogliendo Gelmini, uscita recentemente da Forza Italia. Ha poi incontrato a sorpresa Matteo Renzi che ha spiegato: Come premier c’è solo Draghi”. Infine Zingaretti, pronto a candidarsi al Parlamento: “Si riproponga il campo largo per vincere”.

Paul Sorvino, morto a 83enne l'attore americano/ Era Frank Cerreta di Law & Order

Ultime notizie, ragazza accoltellata in corso Como a Milano

Choc a Milano dove, durante l’alba di ieri, una ragazza è stata accoltellata in strada. La vittima è una giovane di sole 24 anni che fortunatamente non è perita sotto il fendente ricevuto mentre si trovava in quel di corso Como, una delle zone della movida del capoluogo meneghino, frequentata da migliaia di giovani soprattutto nel periodo estivo. Come riferito da SkyTg24.it la giovane è stata accoltellata alla schiena e un’amica che era con lei, dopo l’aggressione, ha avuto un malore. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 che hanno trasferito la 24enne presso l’ospedale Niguarda, e fortunatamente, come detto sopra, non è in pericolo di vita. L’amica che era con lei, sotto choc, è stata invece ricoverata presso l’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. L’aggressore, dopo il folle gesto, sarebbe scappato in auto e al momento risulta essere ricercato dalla polizia.

CAOS MIGRANTI/ "Subito accordi con Libia, Algeria e Turchia, respingere i clandestini"

Ultime notizie, femminicidio a Cadorago: ucciso 38enne

Un nuovo ennesimo femminicidio si è verificato nelle scorse ore in Italia, precisamente a Cadorago, in provincia di Como. Un uomo di 37 anni ha ucciso all’alba di ieri la sua compagna di anni 38. Dopo una lite durissima avvenuta nell’abitazione dei due, l’uomo ha preso un coltello ed ha colpito a morte la compagna. I vicini di casa, allertati dalle urla, hanno chiamato i carabinieri, ma quando sono giunti sul luogo segnalato la donna era già deceduta. Il 38enne è stato invece rinvenuto in stato di choc per poi essere in seguito arrestato in flagranza di reato e portato subito dopo in caserma. Da una prima ricostruzione effettuata, come riferisce Skytg24.it, sembra che l’aggressore abbia colpito la donna spinto da gelosia: indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto sono in corso.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI/ Regione Lombardia, ora più tutori per una grande opera civile

Ultime notizie, morto il regista Bob Rafelson

Lutto nel mondo del cinema, è morto lo sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Bob Rafelson. La notizia è stata data nelle ultime ore ma il decesso sarebbe avvenuto sabato notte per cause naturali: aveva 89 anni e si è spento nella sua casa di Aspen in Colorado. Ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie Gabrielle Taurek a The Hollywood Reporter. Bob Rafelson era nato a New York il 21 febbraio del 1933, ed è considerato un pioniere nel suo mondo nonché un anticonformista, un vero e proprio “ribelle” come ricorda SkyTg24.it, che ha portato ad Hollywood spirito e contenuti della controcultura anni 60. Bob Rafelson ha avuto il merito di stringere uno splendido sodalizio con Jack Nicholson, girando ben sei film con lo straordinario attore fra cui “Il postino suona sempre due volte” (1981). E’ stato inoltre il produttore di Easy Rider (1969), altro film che vede come protagonista il grande Jack Nicholson

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nel bollettino del 25 luglio relativo al coronavirus i nuovi casi di contagio sono stati 23.699, mentre i decessi sono saliti a 104 dopo i 77 registrati nella giornata precedente. Il tutto mentre la percentuale di occupazione dei reparti di terapia intensiva a fine settimana è rimasta stabile al 4%. Con i 122.500 tamponi totali eseguiti c’è stato un lieve calo del tasso di positività che ora è al 19,3%. I ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 426, mentre nei reparti ordinari se ne contano 11.081, con un incremento rispetto al giorno precedente di 156 unità.

Ultime notizie, morto in moto una giovane promessa dell’atletica leggera

Solo 10 giorni fa Giovanni Perrone aveva fatto suo il record degli 800 metri piani ed ora è morto in un incidente stradale avvenuto a poca distanza da Laterza. Il 20enne Perrone era alla guida della sua Kawasaki alle 10 di sera del 24 luglio, ma improvvisamente ne ha perso il controllo ed ha sbattuto contro un muretto ed i soccorsi sono stati vani. La Fidal della Puglia ha ricordato Perrone come un ragazzo educato e riservato ma allo stesso tempo grande agonista in pista.

Ultime notizie, le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’ondata di caldo che sta ormai mettendo in ginocchio l’Italia da settimane, potrebbe attenuarsi, almeno nelle regioni del nord, ad iniziare da metà di questa settimana con le temperature massime che si abbasseranno di circa 5 gradi e la possibilità di temporali e grandinate provocate dalla maggiore instabilità dell’atmosfera. Le correnti d’aria che arriveranno sulle regioni del nord saranno più fresche e anche nelle aree della Pianura Padana si potrebbero verificare delle piogge. Non si avranno purtroppo variazioni nelle zone del sud Italia.

Ultime notizie, nuovo taglio del gas russo

Gazprom, il fornitore di gas che rifornisce molti paesi europei attraverso il gasdotto Nord Stream 1 ha annunciato che procederà ad un nuovo taglio del flusso con la percentuale di approvvigionamento che scenderà al 20% dall’attuale 40%, La motivazione di questo taglio è stata data con la necessità di effettuare la manutenzione di un’altra turbina, oltre a quella che era già stata effettuata in precedenza. Questo annuncio ha provocato un immediato aumento dei prezzi e la Germania ha provato a tranquillizzare gli altri paesi europei parlando di uno stoccaggio che è attualmente al 65% delle capacità.

Ultime notizie, Eurovision, l’edizione 2023 si farà in Gran Bretagna

L’Ucraina, dopo aver vinto l’edizione 2022 dell’Eurovision Song contest, che si è svolta in Italia, aveva il diritto di ospitare la prossima edizione della manifestazione ma la situazione attuale del paese e la crisi con la Russia hanno costretto il paese di Zelenski a rinunciare a questa opportunità, che è passata così in mano alla Gran Bretagna che era arrivata seconda dietro l’Ucraina. Ancora non si conosce il nome della città che ospiterà la manifestazione nel prossimo anno, ma ci sono già alcune città in lizza.











