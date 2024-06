Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Sostegno al piano Usa per il cessate il fuoco”

E’ partito il G7 a Borgo Egnazia, in Puglia, a presidenza italiana, allestito in grande stile per tutti gli operatori, oltre 2000, che dovrà ospitare. Ieri l’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sull’Air Force One, mentre domani è atteso Papa Francesco. Altissimo il livello di sicurezza, con la prima sessione che sarà dedicata all’Africa, allo sviluppo e al clima, ma nella tre giorni a farla da padrone saranno i temi legati alle guerre tra Russia e Ucraina e quella in Medio Oriente.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.3/ “Cittadini e imprenditori locali vogliono risposte concrete”

Mentre la premier Meloni garantisce risultati e si definisce orgogliosa di ospitare proprio in Italia per la prima volta il Papa al G7. Giorgia Meloni ha parlato in particolare della guerra in Medioriente spiegando: “Sostegno alla proposta Usa per cessate il fuoco”.

Ultime notizie, Chiara Ferragni: “La vera me stessa è tornata”

Chiara Ferragni ha raccontato di aver ritrovato se stessa e lo ha fatto parlando con i suoi follower, iniziando ringraziando le persone che le sono state vicine: “Grazie per avermi aiutata così tanto dandomi tutta questa energia in questa nuova fase della mia vita”. Chiara Ferragni appare in forma smagliante e con un grande sorriso sulle foto postate su Instagram: “Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo”.

"Ragazzi, godetevi la Maturità"/ Antonello Venditti a Famiglia Cristiana: "Un momento bellissimo della vita"

E ancora: “Sento che ho davvero una forte energia in questo momento e questo è anche grazie a voi, a tutti i vostri commenti e messaggi e per essermi sempre stati vicino”. L’influencer racconta di aver lavorato tantissimo su stessa, e narra di grandi progetti in cantiere su cui sta lavorando e che “non vedo l’ora di condividere con voi, e di questa nuova vita in generale perché ci potrà sempre essere della nuova magia. Tutti noi dovremmo cercare di vederla nelle nostre esistenze. Era solo un pensiero che volevo condividere con voi. Vi voglio bene”.

Ultime notizie Ragusa: incendia la casa della sorella poi scappa

Gravissimo episodio di cronaca avvenuto nella giornata di ieri in quel di Vittoria, nota cittadina della provincia di Ragusa. Un uomo originario della Tunisa ha dato fuoco all’abitazione della sorella ferendo la stessa, il marito e i due figli della coppia. I due bimbi sarebbero rimasti ustionati in maniera gravissima e tutti e quattro sono statyi ricoverati in ospedale in gravi condizioni fino a che la donna non è morta.

Don Fabio Bertelli: “Chi dice di avere poteri paranormali è vicino al demonio”/ “Le possessioni esistono”

L’uomo che ha appiccato l’incendio è invece scappato e risulta essere ricercato dalle forze dell’ordine. Sembra che alla base di questo gesto folle vi sarebbe stata una lite fra il tunisino e la sorella: il primo, dopo aver litigato, avrebbe quindi lasciato la casa dopo di che avrebbe dato fuoco ad una serie di copertoni ammucchiati con del liquido infiammabile, dando vita all’incendio.

Ultime notizie, Carlo Conti presenta il nuovo Festival di Sanremo

Carlo Conti ha parlato ieri mattina a Uno Mattina Estate svelando come sarà il suo Festival di Sanremo 2025. “Suddivisione tra Nuove Proposte e Big – racconta – le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa”.

E ancora: “Il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover”, ed inoltre “Non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico”. Carlo Conti ha comunque voluto precisamente che non intende “buttare all’aria” il lavoro di Baglioni e Amadeus, ma fare solo delle “piccolissime modifiche”.

Ultime notizie, continua la bagarre al Governo, dopo le tensioni

L’opposizione non permette che si svolgano i lavori al Governo con cori e canzoni e l’invito a eliminare i fascisti dal Parlamento. La richiesta di sospendere i lavori proposta dalla sinistra viene respinta e allora le donne dell’opposizione occupano i banchi di fatto impedendo la ripresa dei lavori che prevedevano la votazione sul premierato. Anche in Senato è sospesa la seduta.

Ultime notizie, iniziano gli Europei

Al via la diciassettesima edizione degli europei di calcio, di cui l’Italia è detentrice dopo l’inaspettata vittoria di 3 anni fa. Una squadra nel frattempo rivoluzionata non soltanto in panchina, dopo l’avvicendamento tra Mancini e Spalletti, ma anche negli uomini. Ad aprire la manifestazione saranno i padroni di casa della Germania che sfideranno gli scozzesi.

L’Italia scenderà invece in campo sabato sera nel test contro l’Albania, in quello che dovrebbe essere l’impegno più semplice dei tre previsti nel girone, prossime avversarie saranno infatti la Spagna e la Croazia. Il ct in attacco si affida a Scamacca, la giovane rivelazione dell’Atalanta.

Ultime notizie, il Milan annuncia il nuovo allenatore

Chiuso il capitolo Pioli al Milan ieri è stato il giorno della presentazione del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. A presentarlo Ibrahimovic alla prima conferenza stampa da dirigente, ringraziamenti di rito verso Stefano Pioli e parole da vero leader verso il nuovo anno, che dovrà essere ricco di successi.

Ultime notizie, Mattarella consegna la bandiera

Si sono appena chiusi gli europei di atletica, ha appena vinto la medaglia d’oro nel salto in alto e Gianmarco Tamberi è già al Quirinale per ricevere direttamente dalle mani del presidente Mattarella, insieme a Errigo, il tricolore in qualità di portabandiera alle prossime olimpiadi di Parigi con la promessa che onoreranno l’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA