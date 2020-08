ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Messi divorzia dal Barcellona (26 agosto)

divorzia dalappellandosi ad unacontrattuale che gli consente il recesso unilaterale. L’ amore tra il campione e il club catalano giunge così al capolinea, il presidente Bartomeu potrebbe essere costretto alle dimissioni e i dirigenti del Barca hanno svolto una prima riunione preliminare per cercare di valutare il da farsi. Tra i club che potrebbero dare l’assalto alla Pulce argentina, iln, ildel suo ex tecnico Pep Guardiola e

ULTIME NOTIZIE, INFURIA LA POLEMICA SULLA SCUOLA

A meno di tre settimane dall’inizio delle lezioni infuria la polemica sulla scuola. Il vertice previsto dal Governo si svolgerà domani alla presenza del Comitato Tecnico Scientifico in vista del 14 Settembre. L’obiettivo resta quello di garantire un rientro in sicurezza, definire le norme di distanziamento sociale e le misure da prendere in caso di contagio.

ULTIME NOTIZIE, MUSUMECI: LINEA DURA SUI MIGRANTI

Altro tema caldo in vista delle elezioni regionali resta quello dei migranti, soprattutto dopo la presa di posizione del governatore Musumeci, che ha portato allo sgombero di alcuni hot spot siciliani. A suo avviso la linea dura paga, ma i fronti politici sono divisi e si continua a discutere sui poteri affidati alle Regioni durante l’emergenza-covid.

ULTIME NOTIZIE CONFINDUSTRIA: AUTUNNO NERO PER LE AZIENDE ITALIANE

Secondo Confindustria e Confesercenti si prevede un autunno nero per le aziende, soprattutto per quelle del settore turistico e della ristorazione. La mancanza di turisti stranieri ed il personale delle aziende che lavora in smart working hanno determinato un crollo delle attività, destinato a peggiorare nei prossimi mesi. Emblematico il caso del ristoratore di Firenze che ha deciso di togliersi la vita nei giorni scorsi.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS: CONTAGI IN CALO

Il bollettino della Protezione civile riporta oggi dati in miglioramento: i nuovi positivi al Covid 19 sono stati 878 nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a ieri. La preoccupazione riguarda i contagi di ritorno, che stanno colpendo i turisti di rientro dalle località di villeggiatura, in particolare dalla Sardegna. Ha destato clamore la notizia del ricovero di Flavio Briatore, titolare del Billionaire di Porto Cervo, risultato positivo al Covid insieme a 63 collaboratori del locale. Le condizioni di Briatore sono definite serie.

ULTIME NOTIZIE, SPAGNA: ESERCITO CONTRO LA PANDEMIA

La situazione in Italia resta sotto controllo, mentre cresce l’allarme all’estero. Il Primo Ministro spagnolo Sanchez ha deciso di impiegare l’esercito per contenere l’epidemia: verranno mobilitati 2.000 militari a sostegno delle regioni e per dare supporto nel tracciamento dei casi. Anche la Francia sta valutando analoghe iniziative.

ULTIME NOTIZIE MORTE GIOELE, DENUNCIA A CARICO DI IGNOTI

I legali del padre di Gioele hanno presentato querela a carico di ignoti, contestando la superficialità con cui è avvenuta la ricerca di madre e figlio, ritrovati morti dopo settimane dalla scomparsa. Se le indagini fossero state condotte meglio, a loro avviso, l’esito sarebbe stato diverso, consentendo di fare chiarezza su un giallo che non trova spiegazioni.