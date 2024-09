Le ultime notizie sul caso Sangiuliano-Boccia. Dopo vari giorni di “telenovela” con le dichiarazioni del ministro e la pubblicazione di storie e video da parte di Maria Rosaria Boccia, la vicenda che ha visto come protagonista il Ministro della Cultura, si è conclusa con la presentazione delle sue dimissioni, con una lettera inviata alla premier meloni, nella quale la ringrazia per averlo difeso sin dall’inizio.

Sangiuliano ha inoltre comunicato che intende rivolgersi all’autorità giudiziaria per difendere l’onorabilità del suo nome e delle sue azioni, ribadendo che non sono mai stati spesi soldi del ministero per la Boccia. “Devo stare sereno con mia moglie”, ha spiegato. Al suo posto chiamato Alessandro Giuli.

Nel carcere di San Vittore, a Milano, la scorsa notte è morto carbonizzato all’interno della propria cella un detenuto di 18 anni, che aveva appiccato il fuoco insieme ad un altro compagno di cella. La notizia dell’incendio e della morte è stata comunicata dal sindacato di polizia penitenziaria.

La vittima era egizia, e si chiamava Joussef Moktar Loka Baron, e attualmente si trovava in carcere per rapina. Secondo il sindacato non si può parlare di suicidio, ma comunque la morte del 18enne si aggiunge a quelle di altri 70 detenuti che si sono suicidati nel corso del 2024, così come 7 agenti penitenziari.

Ultime notizie, le notizie odierne sulla guerra Israele – Hamas

L’esercito israeliano ha bombardato nel corso della notte la zona sud del Libano, prendendo di mira le postazioni di Hezbollah ed in particolare un deposito di armi che si trovava nella zona di Leida. Questi bombardamenti hanno colpito anche alcuni edifici militari nei quali si trovavano dei miliziani sciiti.

Le truppe israeliane si sono invece ritirate dalla zona di Jenin dove si trovavano da giorni e stavano eseguendo delle operazioni militari. Un raid su Gaza ha portato all’uccisione di 11 persone nel quartiere Sabra. Altri raid sono stati compiuti nel quartiere Zeitoun e Tal al-Hawa con numerose persone che risultano ancora disperse.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche sul nostro Paese

Gli esperti del meteo hanno comunicato che il maltempo propone una tregua di almeno due giorni su tutte le regioni, ma che, a partire da domenica, la situazione generale tornerà a peggiorare con il ritorno di piogge a carattere torrenziale e nuovi stati di allerta meteo in varie regioni.

Un quadro, quello disegnato dagli esperti che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’arrivo della stagione autunnale. In queste ore si sono registrati gli ultimi piovaschi leggeri che hanno interessato le zone nord della nostra penisola, comprese le Prealpi, alcune località dell’appennino toscano e della Puglia.

Ultime notizie, l’arrivo in Oceania di Papa Francesco

Al momento del suo arrivo in Oceania, a Port Moresby, Papa Francesco è stato accolto da una grande folla di fedeli che sarà presente anche alla messa che il pontefice celebrerà allo stadio.

Successivamente Francesco si recherà nel nord della Melanesia per un incontro con dei missionari. Papua Nuove Guinea è la seconda tappa della visita pastorale del Papa, ed un paese a maggioranza cristiana. Successivamente il Pontefice raggiungerà anche Timor Est e Singapore, ultima tappa prima del rientro in Italia, previsto per il 13 settembre.

Ultime notizie, le parole di Zelensky e Giorgia Meloni

Scambio di “affetto” reciproco fra il presidente dell’Ucraina Zelensky e il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nelle scorse ore. Il capo di stato di Kiev ha fatto sapere che sarà in Italia per il forum Ambrosetti che si tiene come ogni anno a Cernobbio e che è cominciato nella giornata di ieri. Zelensky ha spiegato che incontrerà le aziende italiane e terrà delle trattative con la Meloni senza però entrare maggiormente nel dettaglio.

Gli ha risposto a distanza il premier del BelPaese, che ha spiegato che il sostegno all’Ucraina da parte dell’Italia proseguirà fino a che non sarà raggiunta la fine della guerra e non si costruirà una pace che sia duratura ma soprattutto giusta. Le parole del presidente del consiglio sono giunte in collegamento video durante i lavori della riunione dei presidente delle Camere basse dei Parlamenti del G7.

Ultime notizie, la morte di Francesca Carocci

Ha fatto il giro del web nella giornata di ieri la vicenda riguardante la morte della povera Francesca Carocci, 28enne attrice romana di teatro che ha perso la vita per via di un problema cardiaco. Il problema è che solo 48 ore prima il decesso si era recata in pronto soccorso in quanto aveva accusato un forte dolore al petto ma i medici che l’avevano visitata l’avevano dimessa con un anti dolorifico.

La situazione è quindi degenerata e la 28enne è morta in ambulanza mentre stava tornando in ospedale. La famiglia ha denunciato il tutto e la procura di Roma ha aperto una indagine per omicidio colposo al momento contro ignoti, per cercare di capire se vi siano state delle negligenze ed eventuali responsabilità, soprattutto durante la visita del pronto soccorso.