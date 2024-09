E’ morta Francesca Carocci. Si tratta di un’attrice romana molto giovane, di soli 28 anni, il cui decesso è avvenuto in circostanze sospette. Secondo quanto riferisce l’edizione online del quotidiano La Stampa, sembra infatti che la vittima si fosse recata in ospedale, precisamente in pronto soccorso, lamentando un fortissimo dolore al petto, come una fitta, ma di fatto era stata rimandata a casa senza degli esami approfonditi. Il quotidiano piemontese sottolinea infatti che Francesca Carocci sia stata visitata poi i medici le avevano prescritto degli antidolorifici: peccato che 48 ore la situazione sia completamente degenerata e la 28enne sia morta.

La famiglia vuole vederci chiaro ed ha denunciato l’episodio, di conseguenza le autorità hanno ritenuto giusto aprire un fascicolo con le accuse, al momento contro ignoti, di omicidio colposo. Si tratta di un nuovo, ennesimo caso di malasanità? Nessuno sa dirlo e per il momento è difficile azzardare qualche ipotesi, certo è che quanto accaduto a Francesca Carocci appare la fotocopia di molti altre vicende simili conclusesi nel peggiore dei modi: una visita in ospedale forse un po’ troppo sbrigativa, delle dimissione forse affrettate, e quindi la morte.

MORTE FRANCESCA CAROCCI: IGNORATI I PROBLEMI CARDIACI?

Quanti casi abbiamo già sentito di questo tipo? Forse troppi e chissà che anche la povera 28enne romana non sia stata vittima dello stesso sbaglio. Secondo quanto raccolto da La Stampa, sembra che la donna sia stata sottoposta a degli esami che avevano accertato che la stessa soffriva di una patologia cardiaca, ma la documentazione probabilmente è stata ignorata dai medici del pronto soccorso che l’hanno visitata poco prima della morte.

I camici bianchi hanno infatti pensato ad un malessere passeggero, di conseguenza le hanno “ricettato” dei semplici antidolorifici che avrebbero dovuto farle passare il dolore. L’episodio non è affatto recente, visto che risale allo scorso 28 febbraio 2024, ma i fatti sono emersi in queste ore, molto probabilmente in concomitanza con l’apertura del fascicolo.

DRAMMA FRANCESCA CAROCCI: COSA È SUCCESSO

Secondo la ricostruzione, Francesca Carocci lo scorso mese di febbraio si sarebbe sentita male e sarebbe stata in seguito portata in ospedale presso l’Aurelia Hospital di Roma. Dopo alcune visite e quattro ore in pronto soccorso, sarebbe stata dimessa appunto con un semplice farmaco.

Peccato però che una volta tornata a casa la donna si sia sentita nuovamente male, per poi morire. Quando la situazione è degenerata i genitori hanno chiamato nuovamente l’ambulanza, ma nel corso del trasporto in ospedale Francesco Carocci ha avuto un attacco cardiaco, questa volta devastante che le ha purtroppo tolto la vita mentre si trovava ancora sul mezzo di trasporto: nonostante i tentativi disperati dei medici presenti di rianimarla, alla fine ne è stata decretata la morte. Il decesso è avvenuto ai primi di marzo 2024, e l’indagine è affidata al pubblico ministero Eleonora Fini.