Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Monte Bianco, frana distrugge bivacco Alberico-Borgna

Monte Bianco ultime notizie: frana distrugge un bivacco al Col de la Fourche

Tragedia sfiorata in Valle D’Aosta: le ultime notizie diffusa dall’Agenzia ANSA e da AostaSera parlano di una frana staccatasi nelle scorse ore nei pressi del Col de la Fourche a circa 3.682 metri di quota sul massicciò del Monte Bianco. Il distacco imponente di massi e rocce ha distrutto il bivacco Alberico-Borgna, posizionato sulla cresta sud-est del Mont Maudit.

I resti ora si trovano a circa 300 metri più a valle: dalle prime notizie in arrivo non dovrebbero esserci stati alpinisti riparati all’interno del bivacco, ma solo con l’arrivo del Soccorso Alpino sul luogo della frana si potrà sgomberare il campo da ogni possibile tragedia. Al momento ovviamente il bivacco – usato come base per la salita, tra le altre, alla Cresta Kuffner al Mont Maudit – è ora totalmente inservibile. La struttura era dedicata a Corrado Alberico e Luigi Borgna, entrambi torinesi travolti da una valanga sotto il col della Brenva nel tentativo di aprirvi una via diretta.

Ultime notizie emergenza gas: toccato un nuovo record per il prezzo del metano

Il prezzo del gas continua ancora a salire ed è arrivato ieri a toccare i 320 Euro per MWH, mentre le ultime notizie che arrivano dalle borse americane è che pure negli Usa hanno avuto una giornata fortemente negativa. Secondo la Bce i segnali di recessione sono in aumento e molte voci parlano di un attacco che i Fondi di Investimento stanno portando contro l’economia italiana.

Il bollettino del coronavirus: le ultime notizie di ieri

Il bollettino del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore segnala 23.438 nuovi casi di contagio e 84 decessi. Entrambi i numeri sono inferiori a quelli registrati nel bollettino di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri i reparti di terapia intensiva fanno registrare una diminuzione di 5 unità, mentre sono 166 in meno i ricoverati nei reparti ordinari. Il dato dei guariti è di 39,851 pazienti e questo fa calare il numero dei positivi di 16.500, attestandosi a 711.312. Il numero dei nuovi casi è in contagio rispetto a quello di sette giorni prima, ma nell’ultima settimana il totale dei casi è leggermente aumentato.

Viterbo, un uomo di 88 anni è morto precipitando in un pozzo

Nella mattinata di ieri un 88enne è morto a causa della caduta in un pozzo nella campagna tra le località di Canino e Tuscania in provincia di Viterbo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri ma l’uomo era molto sul colpo dopo la caduta; L’area dove è avvenuto l’incidente si trova alle spalle di una cava estrattiva oggi chiusa. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di stabilire la causa dell’incidente.

Muore un 17enne in bicicletta travolto da un’auto: ultime notizie Treviso

La zona di Treviso continua ad essere martoriata dagli incidenti stradali, ben 11 le vittime fino a questo momento nel mese di agosto. Ieri mattina è stata la volta di un ragazzo di 17 anni che è stato travolto da un’auto che lo ha tamponato mentre stavano procedendo nella stessa direzione ed il giovane faceva parte di un gruppo di amici tutti in sella ad una bicicletta. L’incidente è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del giovane e la polizia sta indagando sull’accaduto.

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Nella giornata di giovedì i russi hanno scollegato la centrale di Zaporizhzhia dalla rete. Attaccata anche la stazione di Chaplyne con diversi morti, con Mosca che ha dichiarato di aver ucciso 300 soldati ucraini, mentre da parte di Kiev il bollettino è di 25 morti, ai quali si aggiungono 31 feriti. Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione dell’Ucraina 3 miliardi di dollari che servono per armare le truppe ed addestrarle. Sia il presidente della Repubblica Mattarella che il premier Draghi hanno espresso parole di vicinanza all’Ucraina contro gli attacchi dei russi.

I sorteggi dei gironi di Champions League

Il sorteggio dei gironi di Champions League si è tenuto ieri a Istanbul, che sarà la sede della finale di questa edizione. La Juventus è stata inserita nel gruppo H e dovrà incontrare il Paris Saint Germain, il Benfica ed il Maccabi Haifa. Gruppo A per il Napoli che se la dovrà vedere con l’Ajax, il Liverpool e i Rangers Glasgow. L’Inter è stata inserita nel gruppo C “di ferro” con il Bayern Monaco, il Barcellona e il Viktoria Pilzen. Infine il Milan con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, sarà nel gruppo E.











