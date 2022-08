Diretta sorteggio gironi Champions League 2022-2023/ Streaming video tv: fasce e date

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: IN TURCHIA

La diretta del sorteggio gironi Champions League dell’edizione 2022-2023 della massima competizione europea per club sarà un appuntamento come sempre imperdibile: si terrà in diretta da Istanbul alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, giovedì 25 agosto 2022. In Turchia dunque si deciderà la composizione di tutti i gironi, la diretta del sorteggio dei gironi di Champions League è sempre affascinante e pure di notevole importanza ai fini pratici, perché nonostante la divisione in fasce di merito delle 32 squadre partecipanti ci possono essere differenze di valore anche notevoli e di conseguenza si può capitare in gruppi “della morte” oppure in gironi decisamente più abbordabili.

L’attesa della diretta sorteggio gironi Champions League 2022-2023 naturalmente è grande soprattutto per i tifosi di Inter, Juventus, Milan e Napoli che (in ordine alfabetico) saranno le nostre quattro rappresentanti nella Uefa Champions League 2022-2023 e di conseguenza saranno protagoniste anche nella diretta dell’odierno sorteggio Champions League. Subito una annotazione sulle date: incombono i Mondiali 2022 spostati alla fine dell’autunno perché in Qatar, di conseguenza si partirà già il 6 e 7 settembre e poi si giocherà a raffica in Champions League, per arrivare a chiudere la sesta giornata il 1° e 2 novembre prossimi.

COME VEDERE IL SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv del sorteggio gironi Champions League 2022-2023 sarà garantita in chiaro per tutti sul Canale 20 Mediaset, inoltre su Sky Sport 24 (canale numero 200) per gli abbonati alla televisione satellitare. La diretta streaming video sarà di conseguenza disponibile sulle piattaforme Mediaset Play, Sky Go e Now TV oltre che sul sito ufficiale www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE ITALIANE

Nella diretta sorteggio gironi Champions League 2022-2023 saranno dunque protagoniste oggi a Istanbul le quattro italiane Milan, Inter, Napoli e Juventus, stavolta citate in ordine di classifica. Questo non è un dettaglio: i rossoneri di Stefano Pioli si presenteranno al via con lo scudetto sul petto e questo significa trovarsi in prima fascia come testa di serie nella diretta del sorteggio dei gironi di Champions League, fattore che potrebbe aiutare il Milan ad avere un girone meno difficile rispetto a un anno fa, quando infatti i rossoneri chiusero poi all’ultimo posto. La Juventus sarà invece in seconda fascia grazie a una tradizione recente molto solida, ma in verità in calo dopo le due finali del 2015 e del 2017: negli ultimi anni sono arrivate eliminazioni contro Ajax, Lione, Porto e Villarreal, il compito di Massimiliano Allegri sarà quello di invertire la tendenza perché per la Juventus la Champions League è la priorità assoluta.

Inter e Napoli saranno invece in terza fascia e potrebbero rischiare un girone molto ostico, anche se in realtà pure nelle prime due fasce ci sono alcune rivali meno temibili che potrebbero aiutare, se naturalmente fossero abbinate ai nerazzurri o ai partenopei nella diretta del sorteggio dei gironi di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi l’anno scorso ha superato la fase a gironi e poi è riuscita a mettere i brividi anche al Liverpool, da questo punto di vista c’è stato senza dubbio un miglioramento rispetto ad Antonio Conte, mentre il Napoli arriva da un anno in Europa League, nel quale tuttavia già a febbraio incrociò il Barcellona che pose fine al cammino europeo di Luciano Spalletti, a dimostrazione dell’importanza dei sorteggi – in quel caso, l’urna non fu affatto benevola con il Napoli.

