ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: morta Nicoletta Orsomando, aveva 92 anni (21 agosto)

Grave lutto nel mondo della televisione italiana, che in queste ore si ritrova a piangere una morte inaspettata: si è infatti spenta nella notte a Roma all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando, ex annunciatrice televisiva e volto popolare della Rai. A dare il triste annuncio sono stati i suoi familiari, con particolare riferimento al nipote, Giacomo Olivi, che ha pubblicato un cinguettio su Twitter teso proprio a comunicare l’avvenuto decesso della donna. Stando a quanto si apprende in questi minuti (la notizia si è diffusa pochissimi istanti fa), l’amata “Signorina Buonasera” è spirata in ospedale, dove si trovava ricoverata a seguito di una breve malattia. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.15 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Nelle ultime notizie di oggi, il presidente americano Joe Biden ha parlato alla nazione in conferenza stampa alla Casa Bianca. Sul ritiro dall’Afghanistan ha detto: «Sono stato chiaro: qualsiasi attacco alle operazioni di evacuazione all’aeroporto di Kabul avrà una risposta immediata. Faremo tutto quello che possiamo – ha aggiunto – per dare una evacuazione sicura agli americani e agli afghani che sono in pericolo perché hanno collaborato con le forze estere. Vi garantisco che mobiliterò tutte le risorse necessarie. Siamo in costante contatto con i talebani, per garantire la sicurezza degli americani e dei civili».

Tra le altre cose, Joe Biden ha definito l’operazione di evacuazione da Kabul come «una delle più difficili della storia», affermando di non essere in grado di garantire l’esito finale di questa rischiosa operazione. Poi ha detto che «gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo a poter organizzare un’evacuazione del genere e rispetteranno i loro impegni». Intanto, in Afghanistan i talebani bussano alle porte degli ex attivisti, artisti e persone che si erano schierate in passato contro il regime, mentre prosegue il caos all’aeroporto di Kabul. Incontro Merkel-Putin per avere un aiuto da parte della Russia.

Ultime notizie, Mattarella al Meeting: “Vaccino strumento più efficace”

Sono 7.224 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute. Sono stati registrati altri 49 morti che portano a 128.683 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 220.656 tamponi, con un tasso positività che cala al 3,3% (ieri 3,5%). Scende ancora e si attesta a 1,1 l’Rt che la scorsa settimana era a 1,27. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era ad 1,56).

“Vaccinarsi – tra i tanti esempi – è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli”. Si è aperta con l’intervento di Sergio Mattarella la nuova edizione del Meeting di Rimini 2021 (qui il programma di oggi). Nel discorso in videoconferenza il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’evento in un momento tutt’altro che semplice a causa della pandemia Covid.

Ultime notizie, torna la Serie A con quattro partite

Parte la nuova stagione di Serie A 2021-2022. Il campionato al via oggi, 21 agosto 2021, con i primi quattro anticipi che aprono il torneo. Alle 18.30 calcio d’inizio con l’Inter campione d’Italia che debutta ospitando il Genoa nello stadio Giuseppe Meazza. Alla stessa ora, in campo Verona e Sassuolo. Alle 20.45, invece, tocca a Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. La Serie A parte a poco più di un mese dal trionfo della Nazionale a Euro 2020.

Dopo gli ultimi 18 mesi con gli stadi praticamente vuoti, tornano gli spettatori sugli spalti: ingresso col green pass, distanziamento e regole, con capienza ridotta al 50%. Oggi riflettori puntati in particolare sull’Inter. I campioni d’Italia, alle prese con una complicata fase societaria, si presentano con una veste decisamente diversa rispetto a quella tricolore indossata a maggio. Non c’è più Antonio Conte, rimpiazzato in panchina da Simone Inzaghi e in attacco non c’è più Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea e sostituito da Edin Dzeko. Via anche Achraf Hakimi, protagonista dell’annata scorsa, passato al Psg. Oggi, contro il Genoa, primo test per i nerazzurri.



