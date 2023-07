Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mosca-Kiev salta accordo grano. Meloni: “Offesa all’umanità”

La guerra in Ucraina viene scossa da un nuovo bombardamento al Ponte di Crimea, due forti esplosioni che avrebbero causato la morte di due persone e il ferimento di altre due. Come sempre le due nazioni si rimpallano le accuse, ma secondo alcuni media russi sarebbero stati dei droni marini di Kiev a far deflagrare il viadotto, mentre altri accusano Usa e Londra. Un’altra notizia rilevante giunta nella giornata di ieri è l’accordo cessato fra ucraini e russi sul grano: “Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi – ha spiegato Peskov, portavoce del Cremino – Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza era il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto è terminato”.

CAMBIO GENERE SENZA OPERAZIONE/ La battaglia di Emanuela e quella a tutela dei minori

Peskov ha comunque specificato che i due eventi non sono correlati fra loro: “No, questi eventi non sono assolutamente correlati tra loro”, le sue parole rivolgendosi ai giornalisti, così come si legge su SkyTg24.it. A tal proposito il presidente turco, Erdogan, ha dichiarato che parlerà con il leader russo. Dopo la recente visita a Moasca, il cardinale Zuppi, inviato di Papa Francesco, si trova ora a Washington, dove rimarrà sino a mercoledì 19. In Europa ed in diversi paesi africani si temono ripercussioni sui prezzi dei cereali se l’accordo del grano non venisse rinnovato. Sulla questione si è espressa anche il premier Giorgia Meloni spiegando che la decisione della Russia “è l’ulteriore prova su chi è amico e chi è nemico dei paesi più poveri. Riflettano i leader di quelle nazioni che non vogliono distinguere tra aggredito e aggressore. Usare la materia prima che sfama il mondo come un’arma è un’altra offesa contro l’umanità”.

Turisti aggrediti dalle mucche: due feriti gravi/ Bovini imbestialiti sull'Alpe di Siusi

Ultime notizie, incendio aeroporto Catania: scalo chiuso fino a domani

Un importante incendio ha comportato la chiusura dell’aeroporto di Catania. Le fiamme sono divampate nella notte fra domenica 16 e lunedì 17 luglio, ed hanno causato un fuggi fuggi generale. Fortunatamente non si è verificato alcun ferito ma durante il rogo si sono registrate delle scene di panico visto che la gente ha iniziato a scappare e a urlare, con gli addetti alla sicurezza che invitavano i presenti a lasciare l’aeroporto di Catania.

La Sac, la società che gestisce la struttura, ha fatto sapere che lo scalo dovrà rimanere chiuso fino alle ore 14:00 di domani, mercoledì 19 luglio. La chiamata ai vigili del fuoco è giunta alle ore 23:29 di domenica 16 luglio, dopo di che i pompieri sono entrati in azione e nel giro di qualche ora hanno domato l’incendio mettendo in sicurezza il sito. Per ora restano ignote le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

Gestione separata/ I casi in cui l'INPS iscrive d'ufficio i contribuenti (18 luglio 2023)

Ultime notizie, caso Facci-La Russia: cancellato programma Rai

La Rai ha deciso di cancellare la striscia quotidiana di cinque minuti “I Facci vostri”, del giornalista Filippo Facci, annunciata per settembre 2023. A seguito delle enormi polemiche susseguite alla vicenda La Russa jr, Viale Mazzini ha diffuso una nota spiegando che il programma di Facci sarà coperto da I Fatti Vostri, che si prolungherà quindi di altri cinque minuti.

Il giornalista era finito nel mirino della critica dopo una frase scritta su Libero: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. Alla fine l’ad Rai Roberto Sergio ha deciso di cancellare il programma, lasciando quindi più spazio a I Fatti Vostri che comunque occuperà la sua classica striscia dalle 11:15 circa fino a poco prima dell’inizio del telegiornale di casa Rai Due.

Ultime notizie, incidente sull’A8 a Lainate con salto di carreggiata da parte di un tir

Stamani mattina poco dopo le 8 un incidente ha provocato la chiusura dell’autostrada A8 in direzione Milano. L’incidente che ha letteralmente mandato in tilt la circolazione sulla Autolaghi, è stato causato da un tir che saltato la carreggiata ed ha investito un’auto. L’urto ha provocato 3 feriti, con l’automobilista che è stato trasportato in ospedale in “codice rosso”, ed anche il conducente del camion che è ferito in modo grave.

Il traffico è stato temporaneamente interrotto e si sono immediatamente formate delle lunghe code. A causare l’incidente, secondo quanto emerso, è stato lo scoppio di uno degli pneumatici del camion investitore che ha causato la perdita di controllo del camion da parte dell’autista. I controlli all’alcol ed alle sostanze stupefacenti sono risultati negativi. Per far ripartire il traffico sono state effettuate delle deviazioni dallo svincolo di Lainate – Arese.

Ultime notizie, tentato rapimento a Imperia

Nel pomeriggio di oggi una coppia con un bambino di 1 anno è stata avvicinata da una donna che voleva rapire il loro bambino. I due si sono opposti ed hanno iniziato ad urlare, entrando poi in una farmacia che si trova in Largo Sabatini, dalla quale hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti fermando la donna e portandola in caserma. Le cause del gesto sono ancora da chiarire e dalle prime notizie emerse pare che la donna che ha tentato il rapimento sia stata, in passato, sottoposta a qualche T.S.O. a causa di forme di depressione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA