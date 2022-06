Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Nato: “Guerra in Ucraina sarà a lungo termine”

Eccoci con il consueto appuntamento con le ultime notizie riguardanti la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno ribadito nella giornata di ieri la volontà di fornire a Kiev sistemi missilistici più avanzati, per colpire “obiettivi strategici”, così come annunciato dal presidente Biden. Mosca ha controreplicato dicendo “Washington getta altra benzina sul fuoco”, per poi puntare il dito anche sull’Unione Europea: “Le sanzioni avranno effetto autodistruttivo per l’Ue”. L’Ungheria si è opposta ad includere il patriarca ortodosso Kirill nella lista dei personaggi presi di mira, di conseguenza la riunione degli ambasciatori dei 27 non ha potuto sigillare il sesto pacchetto di sanzioni. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha lanciato l’allarme “Deportati in Russia oltre 200mila bambini ucraini”, mentre, in occasione delle celebrazioni di ieri per la festa della repubblica, Mattarella non ha invitato al Quirinale gli ambasciatori di Russia e Bielorussia: “Mosca si ritiri”. Infine da segnalare le nuove dichiarazioni della Nato secondo cui la guerra in Ucraina sarà “Di usura a lungo termine”.

Ultime notizie, le celebrazioni per il 2 giugno

Si sono tenute ieri, nuovamente in pompa magna dopo due anni di pandemia, le celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana. Presenti le massime cariche dello Stato, a cominciare dal presidente Sergio Mattarella, che ha reso omaggio, come di consueto, all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Al suo fianco, fra gli altri, il presidente del consiglio Mario Draghi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini, e i presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico. Mattarella si è recato presso via di San Gregorio per la tradizionale parata ai Fori Imperiali, dopo aver assistito allo show delle Frecce Tricolori. Sempre il capo dello stato ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in cui si leggeva: “La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito”.

Ultime notizie, al via il Giubileo di platino della Regina Elisabetta

E’ scattato nella giornata di ieri il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta per i 70 anni di regno della stessa. La regnante d’Inghilterra, accolta da un tripudio di Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, ha salutato i sudditi dal balcone di Buckingham Palace. Nonostante le condizioni fisiche della 96enne regina non siano al massimo, anche per via del recente covid, si è voluto comunque celebrare in pompa magna questa data importante oltre Manica. Non sono mancati gli auguri dai governatori e delle autorità di tutto il mondo, compreso quello di Papa Francesco “In questa gioiosa occasione – ha scrittoil Pontegice – porgo auguri cordiali e assicuro le mie preghiere affinché “Dio Onnipotente conceda a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità, prosperità e pace”.

Ultime notizie, volano i prezzi a maggio 2022

Nuovo record dei prezzi al dettaglio a maggio 2022, con alcune voci che, denuncia Assoutenti, sono volate fino al +70 e +100 per cento. Il maggior incremento è stato registrato con i biglietti aerei internazionali, che su base annua sono più che raddoppiati, registrando un clamoroso +103.3%. In forte crescita, come ben si sapeva, anche l’energia elettrica, più 73.5 per cento, mentre per l’olio di semi serve una spesa del 70.2 per cento in più. Anche il gas ha fatto registrare aumenti da record, +66.2 per cento, mentre il gasolio per riscaldamento è salito del 47,5%, con Gpl e metano in crescita del +43,6%. Per quanto riguarda il settore alimentare, Assoutenti segnala un +22.6 per cento del burro, +18.6 per cento di farina, e più 16.6 per cento per la pasta. In crescita infine anche pollo, uova e gelati. Secondo l’associazione si tratta di una situazione “insostenibile” che porterà i consumatori in piazza il prossimo 10 giugno per la “protesta delle pentole vuote”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino per la pandemia da coronavirus vede 17.193 nuovi casi di contagio e 79 decessi. Il numero dei casi è inferiore a quello delle 24 ore precedenti, e pure a quello della settimana scorsa, quando se ne registrarono 22.093. Il trend settimanale si conferma quindi in calo e il tasso di positività scende di poco dal 9,6% al 9,5%, dato anche il calo dei tamponi effettuati, 181.055. A livello regionale i dati del bollettino indicano ancora il Lazio come regione con il maggior numero di casi, seguita da Lombardia, Campania e Sicilia. Il numero dei ricoveri vede una leggera risalita, 3 unità, per quanto riguarda le terapie intensive, mentre continua il calo dei ricoveri dei reparti ordinari, ora a quota 4.589 con un calo di 289 unità. Anche il numero dei guariti continua a superare quello dei nuovi casi con i 30.684 di oggi e un totale di contagiati che scende a 655.900 unità.

Ultime notizie, muore un escursionista 60enne precipitando dall’Alpe Scermedone

Un escursionista di 60 anni è deceduto dopo essere precipitato dall’Alpe Scermedone nelle vicinanze della Croce dell’Olmo, in provincia di Sondrio. La vetta dalla quale è precipitato, per 100 metri, l’uomo, fa parte delle Alpi Retiche. Un amico che stava effettuando insieme a lui l’escursione, ha dato l’allarme ma nonostante i soccorsi si è potuto soltanto constatare la morte dell’uomo. L’incidente è avvenuto stamani e oltre al Soccorso Alpino di Morbegno è intervenuto anche l’elisoccorso. Il decesso è stato causato dalle gravi lesioni riportate durante la caduta.

Ultime notizie, l’Opec decide l’aumento della produzione di petrolio

Ultime notizie, quattro morti in un ospedale di Tulsa a causa di una sparatoria

che si è tenuta oggi ha portato come risultato la decisione di aumentare la produzione giornaliera di petrolio. Negli ultimi mesi la produzione di barili era di 432.000 al giorno, mentre sia a luglio che ad agosto salirà ad una media giornaliera di 648.000. Un aumento che serve per rispondere alle minori forniture di petrolio in arrivo dalla Russia e per mettere un freno agli aumenti dei carburanti. A premere per questo aumento sono stati soprattutto gli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti una sparatoria che si è verificata in un ospedale di Tulsa, nello stato dell’Oklahoma ha provocato la morte di quattro persone. Secondo quanto si è appreso l’uomo che ha sparato aveva intenzione di uccidere il dottore che l’aveva operato a causa dei dolori seguiti all’operazione stessa. Dopo aver effettuato l’assalto e i 4 omicidi, l’assalitore si è poi tolto la vita. Il luogo della sparatoria è stato il Natalie Medical Building, che si trova nel St.Francis Health System.











