ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: no-vax contro Conad, ecco perchè (8 settembre)

Il bollettino di oggi relativo all’epidemia di coronavirus segnala 4.720 nuovi casi di contagio che, rapportati agli oltre 318mila tamponi effettuati, portato il tasso di positività a scendere dal 2,5% di ieri all’1,5% di oggi. I decessi registrati oggi sono 71, in aumento rispetto a ieri, ma conforta il dato dei ricoveri rispetto a ieri, con una diminuzione di 7 unità per quanto riguarda le terapie intensive, che scendono così a 563, mentre mei reparti ordinari il numero odierno è 4.307, con un aumento di 7 unità. Molto in crescita anche il numero dei guariti che sono stati 6.877 contro i 3.977 del giorno prevedente.

Il numero delle persone attualmente positive cala per il terzo giorno consecutivo e questo conferma il trend in discesa dell’epidemia, che si nota anche dal rapporto tra i numeri di oggi e quelli del precedente martedì, quando si ebbero 5.498 nuovi casi. Il trend settimanale di calo è dunque del 10%. Per quanto riguarda i dati relativi alle singole regioni si nota che al primo posto come numero di nuovi contagi, seppure in calo da alcuni giorni, resta la Sicilia, unica in zona gialla di tutte le regioni italiane, con un incremento di 875 unità, seguita dal Veneto con 583 nuovi casi e dalla Lombardia con 510. Dopo le prime tre i sono l’Emilia Romagna, il Lazio e la Campania.

Nino Castelnuovo, attore che diede vita al personaggio di Renzo Tramaglino nella trasposizione televisiva più famosa e seguita del romanzo di Alessandro Manzoni “I Promessi sposi”. È morto oggi all’età di 84 anni. Oltre a quella del famoso “Renzo”, l’attore aveva dato vita a molti altri personaggi cinematografici ed inoltre era stato protagonista di un famosissimo spot per pubblicizzare un notissimo olio.

Le parole che Francesco Pugliese, A.d. di Conad, pronunciate nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, hanno immediatamente procurato una rivolta da parte dei No Vax contro la famosa catena di supermercati presente su tutto il territorio italiano. Pugliese ha dichiarato che i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il Covid devono andare in aspettativa non retribuita. Immediatamente è partita la protesta, con inviti sui social tramite dei tweet a boicottare la catena Conad. L’A.d. aveva dichiarato che non si può andare al supermercato e rischiare di trovarsi a contatto con un dipendente dello stesso non vaccinato.

Dopo l’arresto di Emanuele Impellizzeri, l’uomo di 38 anni, accusato di avere ucciso la giovane donna a Calmasino di Bardolino, continuano le indagini per chiarire la vicenda e ricercare il movete. Dagli accertamenti effettuati sul cadavere è stato scoperto che Chiara aveva in bocca uno straccio con della candeggina e questo potrebbe costituire una aggravante dell’omicidio. Gli investigatori stanno vagliando l’ipotesi di una aggressione sessuale.

La Lega ha ritirato prima dell’inizio della discussione in parlamento tutti gli emendamenti che aveva presentato, unico gruppo della maggioranza, che si erano aggiunti a quelli presentati dal gruppo di opposizione Fratelli d’Italia. La discussione avrà quindi una soluzione più facile e per il Governo non sarà necessario richiedere la “fiducia” al momento della votazione.

