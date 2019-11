Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, obbligo seggiolini auto “antiabbandono” (8 novembre)

E’ scattato ieri l’obbligo di installare sulla propria autovettura i seggiolini dotati di sistema di allarme per il trasporto di bambini di età inferiore ai 4 anni, come sancito dall’art. 172 del nuovo codice della strada. Il decreto, entrato in vigore in data odierna, ha istituito uno sgravio di 30 euro per incentivare l’acquisto del nuovo seggiolino. Nel rispetto della normativa vigente, il seggiolino dovrà essere dotato di un sistema di allarme acustico e visivo che si attiverà automaticamente nel caso di abbandono del mezzo di trasporto da parte del conducente. Il sistema di allarme potrà essere installato sul seggiolino già in possesso oppure fornito in dotazione, come specificato nel Decreto del ministero dei Trasporti. Il trasgressore incorrerà in una sanzione amministrativa fino a 326,00 euro, con relativa detrazione di 5 punti della patente. Qualora la multa dovesse essere pagata entro 5 giorni, il contravventore pagherebbe solo 56,70 euro. Se l’ infrazione si dovesse ripetere 2 volte entro 2 anni la patente verrà ritirata da 15 a 60 giorni.

Ultime notizie, catturato Federico Rappese del clan Ranucci

Dal 22 febbraio 2018 Federico Rapprese, di anni 42, collegato al pericoloso clan Ranucci, si era reso latitante, nonostante a suo carico avesse ricevuto un provvedimento giurisdizionale di custodia cautelare in prigione, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per tentativo di omicidio di Antonio Marrazzo, fratello del boss della famiglia Marrazzo. Dopo estenuanti tentativi di cattura, ieri sera è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, mentre si nascondeva in una casa di campagna disabitata. La cattura, come riferito dal ministro dell’Interno, rappresenta un importante passo contro la criminalità organizzata.

La senatrice Liliana Segre, di anni 90, scampata ai campi di concentramento ad Auschwitz, avendo ricevuto minacce ritenute attendibili dagli inquirenti su vari siti internet, è stata sottoposta a misure di protezione da parte delle forze dell’ordine. La Procura ha avviato un’indagine in seguito alla querela contro ignoti presentata dalla senatrice. Sono state avviate le indagini informatiche per risalire al responsabile. Roberto Fico, presidente della Camera, ha espresso pareri di elogio nei confronti della Segre per il coraggio dimostrato e per la sua lotta contro il fascismo.

Ultime notizie, aggressione su Frecciarossa a Bologna

Sul Frecciarossa, nel tratto Reggio Emilia a Bologna, intorno alle 10.30 di ieri, una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell’Alta velocità, è stata violentemente accoltellata da un uomo addetto alle pulizie. Un testimone è rimasto ferito durante la colluttazione nel tentativo di difendere la donna. Il teste è stato condotto nell’ufficio della Polfer in stazione per essere interrogato, insieme a diversi testimoni. L’assalitore è stato fermato dalla polizia nei sotterranei della stazione ed arrestato il reato di tentato omicidio. La donna ora si trova in sala rianimazione ed è in grave condizioni fisiche. Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia scientifica per effettuare gli opportuni rilievi. Si ipotizza che l’aggressione sia dovuta a motivi passionali.

Ultime notizie, torna la Serie A

Si è conclusa una settimana europea che è stata un mezzo disastro per le italiane e oggi si torna in campo per la Serie A con l’anticipo Sassuolo Bologna. Procediamo con ordine. Martedì l’Inter era riuscita andare all’intervallo a Dortmund sul 2-0, riuscendo a perdere nella ripresa 3-2 con tanto di sfuriata a fine gara di Antonio Conte e segni di spaccatura con la società. E’ arrivato un pari del Napoli contro il Salisburgo, ma grave è stato l’ammutinamento dopo con i calciatori che hanno rifiutato di andare in ritiro. Bene solo la Juventus che si merita la qualificazione agli ottavi grazie a un gol di Douglas Costa all’ultimo respiro nel gelo di Mosca. Non male anche l’Atalanta che strappa in casa l’1-1 al Manchester City e sogna di tornare in gioco per la qualificazione. Disastro totale in Europa League dove perdono nel finale sia Roma che Lazio contro Borussia Moenchengladbach e Celtic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA