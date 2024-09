Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Sono durissime le parole del premier israeliano, Benjamin Netanyahu all’Onu, dichiarazioni che fanno capire come il conflitto in Medioriente, ormai vicino all’anno di guerra, sia lontanissimo dalla parola fine. Nel giorno numero 358 della guerra fra Israele e Hamas, il premier israeliano ha avvertito che in caso di attacco dell’Iran Tel Aviv risponderà al fuoco e che combatterà fino alla vittoria totale. Netanyahu ha inoltre attaccato lo stesso Onu, parlando di palude antisemita. Nella giornata di ieri il Libano ha lanciato diversi razzi verso Israele e alcuni sono caduti in zone disabitate mentre altri sono stati fermati dal sistema irondome. Di contro Tel Aviv ha fatto sapere di aver lanciato diversi attacchi contro Hezbollah e si calcola che siano morte circa 700 persone durante questi raid.

Intanto proseguono gli attacchi israeliani contro il Libano con una massiccia campagna che l’Idf ha concentrato soprattutto sulla Valle della Bekaa, in modo da impedire attacchi degli Hezbollah contro il territorio israeliano. Una campagna che potrebbe anche non aver ottenuto i risultati sperati, con i guerriglieri islamici che hanno preparato una zona “anti raid” a nord del fiume Litani. Le azioni dei soldati israeliani si concentrano su un territorio più ristretto rispetto a quello di Gaza, mentre le incursioni che sono avvenute nella capitale libanese, Beirut, sono state mirate per cercare di uccidere i leader della milizia hezbollah. Idf ha dichiarato che sono stati colpiti molti obiettivi militari e molti villaggi, ripresi dall’alto sono delle vere e proprie distese di macerie. Secondo le forze israeliane dall’inizio della settimana gli obiettivi colpiti sono più di 2.500.

Ultime notizie, morta l’attrice Maggie Smith

Grave lutto nel mondo del cinema, è morta l’attrice inglese Maggie Smith, divenuta famosissima grazie in particolare ad Harry Potter, dove ha interpretato per tutta la saga cinematografica la simpatica professore McGranitt. Aveva 89 anni e la notizia è stata confermata dai figli che hanno appunto annunciato la triste dipartita della madre.

La donna, come spiegato dai suoi cari, è morta in maniera serena in ospedale dove è ricoverata. Oltre ad Harry Potter Maggie Smith ha recitato in altre pellicole capolavoro, vincendo anche due Oscar e tre Golden Globe, oltre a cinque BAFTA e a quattro Emmy. I figli della donna hanno chiesto il rispetto della privacy anche perchè la stessa Maggie Smith era una persona molto riservata che teneva molto alla sua privacy. Moltissimi i messaggi circolanti sui social nelle ultime ore in ricordo della stessa attrice amatissima dal grande pubblico.

Ultime notizie, 17enne arrestato per l’omicidio di Maria Campai

Un 17enne è stato fermato per l’omicidio di Maria Campai, una 42enne che si era data appuntamento online con quello che potrebbe essere il suo aguzzino. La donna è stata rinvenuta vicino ad una villetta in quel di Viadana, in provincia di Mantova, non troppo distante dall’abitazione dello stesso 17enne fermato nelle scorse ore.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma secondo le prime indiscrezioni sembra che Maria Campai sia stata colpita più volte alla testa ed inoltre sul corpo vi sarebbero anche segni di un tentativo di strangolamento. Il ragazzo sarebbe stato riconosciuto dalla sorella della vittima che aveva accompagnato all’appuntamento proprio Maria Campai.

Ultime notizie, la visita in Belgio di Papa Francesco

Papa Francesco si trova in visita in Belgio e durante la sua prima tappa, a Bruxelles, in un discorso pronunciato davanti al re ed alla regina, Filippo e Mathilde, il pontefice si è scusato sia per gli abusi sessuali che il clero ha commesso contro i minori che per le adozioni forzate, che hanno tolto i loro figli a delle ragazze madri. Il Papa ha detto che anche un solo caso è una “vergogna” per la chiesa. Durante il discorso di Bergoglio erano presenti anche alcune delle vittime di questi abusi e sottrazioni di figli.

Ultime notizie, Genoa – Juventus si disputerà a porte chiuse

Dopo i gravi incidenti accaduti prima del derby di Coppa Italia che ha visto di fronte Genoa e Sampdoria, che sono continuati anche durante e dopo la fine della partita, il prefetto di Genova ha preso una decisione drastica comunicando che la gara tra il Genoa e la Juventus verrà disputata a porte chiuse.

Un provvedimento analogo è stato preso anche per la gara che la Sampdoria disputerà contro la Juve stabia per quanto riguarda il campionato di serie B. Inoltre, alle tifoserie di entrambe le squadre è stato vietato di seguire i propri beniamini nelle prossime tre gare in trasferta.

Ultime notizie, Ishiba sarà il nuovo premier giapponese

Il politico veterano ed ex ministro Ishida, è risultato il vincitore del ballottaggio, tra nove candidati del partito conservatore e sarà dunque il nuovo premier del Giappone, in sostituzione del dimissionario Fumio Kishida, che ha lasciato la carica nello scorso mese di agosto.

La corsa al successo in questo ballottaggio è stata veramente incerta ed il 67enne Shigeru Ishiba ha ottenuto il successo alla quinta votazione. In attesa delle elezioni generali sarà quindi lui a guidare il Giappone come capo del partito conservatore che governa il paese quasi ininterrottamente dal dopoguerra.

Ultime notizie, ricorso del comune di Milano contro l’aeroporto Malpensa – Berlusconi

L’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa all’ex Premier e leader di Forza Italia ha provocato la richiesta di annullamento da parte del comune di Milano, la cui giunta ha approvato il ricorso, che si farà insieme a quello di altri comuni della zona. Nella prossima settimana, dopo il voto degli altri consigli comunali, il ricorso verrà presentato presso il TAR.