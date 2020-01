Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ok a referendum taglio parlamentari (24 gennaio)

La Cassazione ha dato il proprio benestare al referendum sulla legge costituzionale per il taglio dei numeri dei membri del Parlamento. L’ufficio centrale per i referendum della Suprema Corte ha stabilito che la richiesta di referendum è “conforme all’articolo 138 della Costituzione” ed ha confermato legittimità del referendum. Nel mese scorso si era raggiunta la maggioranza delle firme per ottenere il referendum sul taglio dei politici. A Montecitorio i deputati rimarranno solo in 430 e nel Senato solo 200. Per il Movimento 5 Stelle lo Stato risparmierà circa 100 milioni all’anno. Secondo l’Osservatorio dei Conti Pubblici il taglio dei parlamentari garantirebbe un risparmio di 57 milioni all’anno e 285 ad ogni legislatura. Con questa legge il popolo italiano avrà un rapporto differente con il proprio eletto. Ogni 150 deputati alla Camera per un eletto ed un senatore per 303 mila cittadini al Senato. Sono previste modifiche anche per la circoscrizione.

Intorno alle 5 del mattino di ieri è atterrato l’aereo con a bordo 220 passeggeri a Fiumicino. Il velivolo era partito dalla città cinese di Wuhan. La società Aeroporti, in seguito alle istruzioni del Ministero della Sanità, ha creato una struttura esterna che è servita a gestire l’emergenza sanitaria. Tutti i passeggeri sono stati condotti nei locali muniti di sistemi di “biocontenimento”. Ogni passeggero, informato sulle procedure, è stato sottoposto a specifici controlli sanitari. I medici del Ministero hanno fatto sapere che tutti i passeggeri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: nessuno è risultato sospetto. Ivan Bassato, direttore operativo di Adr, ha annunciato che il canale sanitario ha operato bene e che le procedure del Ministero della Salute sono state rispettate alla lettera. Ogni controllo sanitario è stato eseguito regolarmente. I lavori di controllo sono terminati alle 6.30. La società Aeroporti ha comunicato ai passeggeri che il volo di ritorno sarà diretto a Canton e non a Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei dove è scoppiato l’epidemia.

Gli scienziati cinesi hanno individuato la causa dell’epidemia: cobra e pipistrelli. Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, ricercatori delle università di Pechino e Guangxi hanno pubblicato sul Journal of Medical Virology la loro ricerca, in cui sostengono che nel 2019 il virus si è divulgato tramite il morso dei serpenti e dei pipistrelli. Gli studi sono stati condotti su alcuni campioni appartenenti a diversi luoghi della Cina. Il periodo di incubazione è di 15 giorni.

Gli uomini delle Fiamme Gialle, in seguito a dei controlli disposti dalla Procura, hanno identificato 237 persone, proprietari di abitazioni lussuose, titolari di importanti società, di barche di pregio e di autovetture imponenti, che avevano presentato la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza ed omesso di produrre la dichiarazione dei redditi. I furbetti sono stati immediatamente segnalati all’Inps per dar corso all’azione di recupero di 870 mila euro e deferiti all’autorità giudiziaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA