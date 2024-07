Prenderanno il via ufficialmente oggi, 26 luglio 2024, le olimpiadi di Parigi, evento sportivo dell’anno che si protrarrà fino al prossimo 11 agosto, lasciando poi spazio, fra 4 anni a Los Angeles 2028. Tanti gli atleti italiani che possono andare a medaglia, anche d’oro, anche se resta un po’ di amarezza per la defezione di Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo fermato nella sua casa di Montecarlo per una tonsillite. Vi era la netta sensazione che quest’anno l’Italia avrebbe potuto competere per la medaglia più importante nel torneo di tennis che inizia domani, ma alla fine dovremo riporre le nostre speranze su altri azzurri, come ad esempio Tamberi per il salto in alto, Iapichino per quello in lungo, Jacobs per i 100 metri, Paltrinieri per il nuoto e molti altri ancora.

Parigi si prepara in grande stile alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che si svolgerà questa sera con la presenza di molti ospiti d’onore tra i quali anche il presidente Mattarella che è volato in Francia nella giornata di oggi, dando anche un “passaggio” al campione olimpico di salto in alto a Tokio, Gianmarco Tamberi. Intanto alcuni sport di squadra hanno già iniziato da alcuni giorni le gare delle eliminatorie, ed oggi è stato il giorno del via per le gare di tiro con l’arco. Per quanto riguarda il tennis, dopo il ritiro di Jannik Sinner il suo posto nel tabellone del singolare è stato preso da Vavassori, già presente a Parigi per il doppio, mentre Musetti safà affiancato da Darderi. Nella giornata di oggi si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti e in un eventuale secondo turno potrebbe esserci lo scontro diretto tra Djokovic e Fara Nadal. Per quanto riguarda gli italiani Musetti è stato sorteggiato contro Monfils, mentre Darderi affronterà lo statunitense Fils e Vavassori se la vedrà con Martinez. Per la Paolini l’avversaria del primo turno sarà la Bogdan.

Ultime notizie, le elezioni Usa 2024

Joe Biden ha annunciato alla nazione la sua volontà di sostenere la vicepresidente Kamala Harris, definendola una donna tosta e capace. Il commander in chief ha mostrato un po’ di amarezza quando ha detto che avrebbe meritato la rielezione, ma per il bene comune ha deciso di farsi da parte, anche per riunificare il partito Democratico, un po’ spaccato nelle scorse settimane.

Non sembra fare una piega il candidato dei repubblicani, Donald Trump, convinto di battere Biden e ora anche la vicepresidente americana, definita “una pazza della sinistra radicale”. Nonostante un recente sondaggio abbia dato la Harris in vantaggio, il tycoon si vede già alla Casa Bianca 2024 ma la sensazione è che i giochi siano tutt’altro che chiusi.

Ultime notizie, caldo africano in arrivo

A partire da domani le temperature si rialzeranno ulteriormente in Italia, con la colonnina di mercurio che andrà a toccare anche i 40 gradi soprattutto nelle regioni del centro e del sud.

Tutta colpa del solito anticiclone africano che si sta riaffacciando sulla zona del Mediterraneo e che si stabilirà appunto, causando un rialzo delle temperature che già in queste ore hanno comunque superato spesso e volentieri i 30 gradi. Salirà anche l’umidità con le tanto temute notti tropicali dove si potrebbe anche arrivare a superare i 25 gradi centigradi.

Ultime notizie, chiuso l’aeroporto di Francoforte

L’aeroporto di Francoforte, quello con il maggiore traffico di passeggeri in tutta la Germania, è rimasto chiuso nella mattinata di ieri a causa di una protesta attuata dagli attivisti del clima che hanno anche esposto dei cartelli con la scritta “Il petrolio uccide”. Il traffico aereo è poi ripreso nel pomeriggio, ma decine di voli sono stati annullati o deviati su altri scali.

Il gruppo che ha causato la chiusura dello scalo ha annunciato che nei prossimi giorni seguiranno altri blitz dello stesso genere in altri aeroporti della Germania. Alcuni attivisti, dopo aver tagliato le reti di recinzione dello scalo, hanno raggiunto le piste sia a piedi che in sella alle biciclette ed utilizzando degli skateboard, per effettuare la protesta. Una manifestazione dello stesso tipo, sempre da parte di attivisti dello stesso gruppo, era stata effettuata all’aeroporto di Colonia – Bonn.

Ultime notizie, incendio a Castel Gandolfo

Un incendio, i è sviluppato a Castelgandolfo ed ha portato alla distruzione di un ristorante ubicato sul lago, il Wunderkammer. Le fiamme dell’incendio hanno distrutto velocemente la struttura del locale, totalmente di legno. Le cause dell’incendio non suono note e gli investigatori non escludono che si tratti di una azione dolosa. Sul posto sono arrivate sia le forze dell’ordine che i vigili del fuoco che non hanno però potuto salvare dalle fiamme il ristorante.

Ultime notizie, le news odierne sul conflitto Ucraina – Russia

Una sparatoria che si è svolta ieri mattina tra alcuni soldati ucraini, sembra per motivi personali, ha causato la morte di tre soldati ed il ferimento di altri 4, tutti in modo grave. La notizia è stata confermata da parte dell’esercito ucraino. Sul porto ucraino di Izmail e anche oltre il confine con la Romania sono arrivati dei droni russi che hanno attaccato le infrastrutture portuali. L’attacco ha causato alcuni feriti tra le persone presenti in zona. La notizia è stata data dal governo ucraino che ha parlato anche di danni alle strutture portuali.