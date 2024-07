Le previsioni meteo delle prossime ore non promettono nulla di buono per chi odia il caldo, mentre chi è in questo momento al mare e ama la bella stagione, allora sarà sicuramente più felice. Secondo gli esperti meteo di Meteo.it, le previsioni dei prossimi giorni preannunciano una nuova ondata di calore a cominciare dal weekend, con un caldo torrido in intensificazione e che farà decisamente boccheggiare, in cerca di aria, i nostri connazionali.

Tutta colpa della solita alta pressione in arrivo dall’Africa che occuperà la zona del mar Mediterraneo, dove appunto si trova l’Italia, portando ad aumento non soltanto del caldo, ma anche dell’afa e dell’umidità, aspetto quest’ultimo che accentuerà ulteriormente la sensazione di calore. Ma vediamo le previsioni meteo dei prossimi giorni, a cominciare da quelle di oggi, giovedì 25 luglio, dove si verificherà una possibile instabilità soprattutto sulla zona delle Alpi e degli Appennini, a partire dal pomeriggio.

PREVISIONI METEO, OGGI TEMPERATURE MASSIME FRA I 30 E I 36 GRADI

Non sono da escludere delle nuvole e dei temporali, soprattutto nelle zone montane in Abruzzo, Molise, e Calabria, nonché sul versante occidentale delle Alpi. Nel resto della penisola sarà una giornata serena, con il cielo libero dalle nuvole e le temperature che comunque non saranno di certo per i più deboli di cuore, visto che le massime oscilleranno tranquillamente fra i 30 e i 36 gradi, proseguendo quindi un’ondata di caldo che ci ha accompagnati per tutto il mese di luglio, ormai vicino alla conclusione.

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, venerdì 26 luglio, le previsioni meteo non segnalano nulla di particolarmente differente rispetto alle prossime ore, con possibili rovesci temporaleschi su Alpi e Appennini, e qualche annuvolamento, ma senza alcun particolare evento atmosferico sulle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, in zona nord ovest della nostra penisola.

PREVISIONI METEO, OGGI E DOMANI CALDO NELLA NORMA, POI OCCHIO ALLE TEMPERATURE

Le temperature, nel contempo, proseguiranno la loro risalite, rimanendo attorno ai 30 gradi e con le medie del periodo, grazie a delle correnti secche provenienti dal nord Europa che manterranno il caldo entro livelli accettabili, senza particolari picchi di afa e umidità. Continuerà a fare caldo anche di notte, visto che le colonnine di mercurio, salvo in alcune zone montane, non scenderanno quasi mai sotto i 20 gradi, dando vita alle famose “notte tropicali” che toglieranno il sonno a milioni di italiani, soprattutto coloro che non dispongono dell’aria condizionata in casa o che vivono in abitazioni calde.

La svolta avverrà poi a partire da sabato 28 luglio, con le previsioni meteo che registrano una nuova ondata di calore con picchi che potrebbero superare i 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro e del sud, per poi il caldo torrido espandersi anche al nord, dando vita a delle giornate particolarmente problematiche. Attendiamo maggiori conferme sulle previsioni meteo nelle prossime ore.