Diretta streaming video Olimpiadi di Parigi 2024: oggi la cerimonia di apertura sulla Senna

Tra poche ore prenderanno il via ufficiale le Olimpiadi 2024 di Parigi che chiunque potrà seguire da casa in diretta streaming video. Ospitate nella città degli innamorati che si prepara ad accogliere gli sportivi inviati da tutto il mondo con una cerimonia di apertura un grande (o meglio: grandissimo) stile; un vero e proprio evento unico nella lunghissima storia dell’evento sportivo iniziata nell’ormai lontano 1896 e che si stima raccoglierà nella capitale francese gli occhi attenti di almeno 230mila persone, con miliardi di curiosi piazzati davanti ai loro televisori da ogni angolo del pianeta.

La singolarità della cerimonia di apertura di oggi è che – senza metafore o iperboli – per la primissima volta nelle centenaria storia delle Olimpiadi si terrà in un luogo aperto al pubblico: le ‘vie’ tracciate dalla Senna nella splendida Parigi, adibite a vera e propria passerella per gli oltre 10mila atleti che sfileranno fino ai piedi della Torre Eiffel dove si terrà il momento cardine della cerimonia; l’accensione della fiaccola Olimpica.

Un evento (a dir poco) mastodontico che ha richiesto il coordinamento di circa 100 barche diverse – senza contare le altre 90 in dotazione alle forse dell’ordine -, l’incredibile numero di oltre 60mila agenti di polizia e soldati e per il quale è stato deviato l’intero traffico parigino: le strade saranno – ovviamente – chiuse alle auto private, così come anche i mezzi pubblici saranno quasi tutti deviati ed è stata disposta addirittura la chiusura dello spazio aereo sulla città francese.

L’itinerario, il programma e tutte le info per seguire la diretta streaming video della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi partirà dal Ponte di Austerlitz poco distante dal centro di Parigi e gli atleti – piano piano – sfileranno lungo la Senna costeggiando alcuni dei monumenti iconici della capitale francese, come la chiesa di Notre-Dame, il museo del Louvre, ma anche gli Invalides e il Grand Palais; mentre l’arrivo è fissato per la piazza del Trocadero ai piedi della torre simbolo parigina: qui potremo finalmente scoprire chi sarà l’ultimo tedoforo, incaricato dell’importantissimo compito di accendere la fiaccola che arderà da qui all’11 agosto, giornata di chiusura dei giochi olimpici.

La lista di artisti ed ospiti d’eccezione è lunghissima e include – oltre a 160 diversi capi di stato e governatori – la canadese Celin Dion inserita nell’enorme spettacolo con oltre 400 ballerini organizzato dalla coreografa Cerimonie Maud Le Pladec, con un ruolo che non è ancora stato anticipato; ma anche il rapper americano Snoop Dogg, il collega francese MCSolaar e la famosissima Lady Gaga che canterà proprio nella serata di oggi.

Insomma, l’attesa per uno degli eventi più memorabili di tutto l’anno – o, quanto meno, dell’estate 2024 – è veramente tantissima e non ci resta che arrivare all’ultimo (e più importante!) dubbio: come e dove si può assistere alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi? La risposta – forse ovvia – è in chiaro e in diretta su Rai 2 dalle 19:30, ma anche da cellulare, computer o tablet su RaiPlay; così come sarà trasmessa (sempre in diretta) anche dai canali Sky Eurosport e Discovery+, da Now, Dazn, TIMvision e – anche questo per la prima volta nella storia – da Prime Video Channels.