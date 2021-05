ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: omicidio Cerciello Rega, è ergastolo (6 Maggio)

Come ogni giorni è arrivato il bollettino che monitora i casi nazionali di positività al coronavirus. Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di mercoledì 5 maggio 2021 10.585 nuovi casi totali, con 17.072 guariti-dimessi e con 267 morti che sono stati registrati nelle ultime 24 ore (122.005 da inizio pandemia). Dopo gli ultimi 327.169 tamponi-test rapidi processati, sono ancora positivi al Covid-19 ben 407.129 italiani, pur facendo registrare un calo di 6.760 unità rispetto alla giornata di martedì.

E rispetto alla giornata precedente si è fatto registrare un aumento del tasso di positività: martedì si era scesi sotto il 3% arrivando per la precisione al 2,9%, stavolta il tasso di positività è risalito al 3,2%. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania (1.447), la Puglia (1.171) e il Piemonte (947).

Dopo 13 ore di camera di consiglio è arrivata la sentenza relativa all’assassinio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Sono stati condannati all’ergastolo Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due ventenni californiani accusati dell’omicidio. La decisione della Corte d’Assise, è stata letta in aula alla presenza di Andrea Varriale, il collega di Mario Cerciello che era in servizio con lui la sera dell’omicidio, di Ethan Elder, il padre Finnegan Lee, Fabrizio Natale, padre di Christian Gabriel, di Paolo Cerciello Rega fratello della vittima e della vedova Rosa Maria Esilio. Quest’ultima dopo aver ascoltato la lettura della sentenza ha abbracciato proprio il cognato Paolo Cerciello ed è scoppiata in lacrime.

Non si placano le polemiche sulla vicenda riguardante la scomparsa di Denise Pipitone. Dopo il caso della trasmissione russa che aveva ipotizzato il ritrovamento della ragazza, ormai ventenne, alimentando un circo mediatico censurato dalla madre di Denise, Piera Maggio, e dai legali della famiglia. Ma Piera Maggio ha commentato anche l’ispezione dei carabinieri nell’ex casa di Anna Corona, compagna all’epoca del padre di Denise. Ispezione della quale non era a conoscenza: “Sono scioccata, ho pianto poco fa, perché questa notizia l’ho saputa dai giornali circa mezz’ora fa”. La donna è apparsa visibilmente provata: “Io non sapevo nulla di questo accertamento, anche perché non me l’aspettavo.” L’accertamento è poi stato effettuato al momento senza che sia stato comunicato il rinvenimento di alcun elemento utile per le indagini.

Ultime notizie Champions League, Chelsea in finale Il Chelsea raggiunge il Manchester City in finale di Champions League. L’atto conclusivo della massima competizione europea sarà dunque tutto inglese, i Citizens di Guardiola affronteranno la sfida per la prima volta nella loro storia, mentre gli inglesi sono alla loro terza finale con un successo nel 2012. Contro il Real Madrid, nella semifinale di ritorno disputata a Stamford Bridge, il Chelsea ripartiva dall’1-1 dell’andata ma ha dominato la partita per larghi tratti, trovando nel primo tempo il vantaggio grazie a Timo Werner su azione propiziata da Kai Havertz, mentre nella ripresa è arrivato il bis di Mason Mount su assist di Pulisic. Nulla da fare per i Blancos, che per il terzo anno di fila non riescono ad approdare in finale di Champions.

