Diretta Chelsea Real Madrid / Streaming video tv: ritorno in grande equilibrio!

Chelsea Real Madrid, in diretta mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 20.45 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Esito incerto in questa semifinale che potrebbe portare un Chelsea non tra le favoritissime della competizione in finale. I Blues hanno confermato di credere fino in fondo nelle loro doti tecniche, e anche all’andata hanno sfiorato il colpaccio a Valdebebas. Il Real Madrid è stato costretto a rimontare con un gol di Benzema ma ora gli inglesi hanno un minimo vantaggio del pareggio con gol, anche se con 2 gol a Stamford Bridge i Blancos vedrebbero in discesa la strada verso la finale.

Gli uomini di Zinedine Zidane sono protagonisti in Spagna del tiratissimo testa a testa per la vetta con l’Atletico Madrid, il Barcellona e il Siviglia, Liga mai così aperta negli ultimi anni. Ma la Champions resta il grande sogno dei Blancos, che puntano a tornare in finale dopo due stagioni di assenza. Il Chelsea resta l’unica formazione londinese ad aver mai alzato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie e cercherà ora la sua terza finale dopo quelle del 2008 e del 2012, mentre in campionato battendo il Fulham ha tenuto lontano il West Ham nella corsa alla prossima Champions.

DIRETTA CHELSEA REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Real Madrid sarà visibile questa sera da Londra esclusivamente per gli abbonati a Sky Sport, che potranno seguire la semifinale di Champions League su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Real Madrid presso Stamford Bridge. I padroni di casa allenati da Thomas Tuchel scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Zinedine Zidane con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Courtois; Militao, Varane, Nacho; Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Marcelo; Benzema, Vinicius Junior.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Chelsea Real Madrid dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.20, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.25 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.35.



