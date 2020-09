ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, OMS: “E’ ancora inizio pandemia” (17 settembre)

Aumentano i casi in Europa e nel mondo, contagi in aumento in tutti i paesi. L’America si avvicina al vaccino, Trump lo promette nelle prossime 3 settimane mentre cresce la paura in India e in Gran Bretagna ci sono 4 mila casi al giorno.

Ultime notizie Maxi incendio nel porto di Ancona, chiuse molte strutture: “Sembrava Beirut”

Tubimar, ha destato molta preoccupazione. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma diverse testimonianze riportano i momenti concitati e il parallelismo con Beirut. A causa del fumo e dell’odore acre il sindaco ha chiesto di chiudere scuole e parchi pubblici e di evitare l’uscita dalle case. Si attendono i test sull’aria e intanto scuole e parchi chiusi anche domani. Non ci sono vittime né feriti nel maxi incendio scoppiato nel porto di Ancona . Il rogo, divampato in un capannone dell’ex area, ha destato molta preoccupazione. Lesono ancora in corso di, ma diverse testimonianze riportano i momenti concitati e il parallelismo con. A causa del fumo e dell’odore acre il sindaco ha chiesto di chiudere scuole e parchi pubblici e di evitare l’uscita dalle case. Si attendono isull’aria e intanto scuole e parchi chiusi anche domani.

Ultime notizie, Covid 19: 1452 casi nuovi contagiati, aumentano i tamponi

24 ore sono stati registrati 1.452 nuovi casi di positività al Covid-1 a fronte di un aumento dei tamponi: 100.607. Leggermente aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+6) mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 12. Attualmente non ci sono regioni con zero casi. Intanto riparte la scuola e tanti sono i metodi per effettuare test e sierologici. Ancora vittime a causa del Coronavirus in Italia . Nelle ultimesono stati registratinuovidi positività al Covid-1 a fronte di un aumento dei. Leggermente aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+6) mentre inelle ultime 24 ore sono. Attualmente non ci sono regioni con zero casi. Intanto riparte la scuola e tanti sono i metodi per effettuare test e sierologici.

Ultime notizie Covid 19, da Oxford i vaccini, a novembre le dosi in Italia

Entro la fine di novembre Oxford dovrebbe consegnare all’Italia i primi 2-3 milioni di vaccini. Piero di Lorenzo, presidente della Irbm, l’azienda di Pomezia che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxford University per la messa a punto ha annunciato l’avanzamento dell’ultima fase della sperimentazione e il coinvolgimento del nostro paese nella prossima tappa.

Ultime notizie Meteo: maltempo al Sud, a rischio Sicilia e Calabria

La bella stagione sta per volgere al termine in Italia e questa volta il maltempo tocca il Sud del paese. Un intenso ciclone mediterraneo, in transito sul mar Ionio, porterà un peggioramento sulle regioni meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria. In arrivo temporali e venti forti fino al pomeriggio di giovedì. Secondo la Protezione Civile sono previste grandinate, forti raffiche di vento e alluvioni.

Ultime notizie Conte e lo scontro sul Mes, indicazioni su come spendere i soldi dell’Europa

La crisi in Italia è alle stelle. Molte le aziende in chiusura e il commercio ha avuto molte perdite. Cade il PIL di oltre 9 punti percentuali. L’economia italiana non decolla anche se il mese di agosto ha segnato un lieve miglioramento. Oltre 200 miliardi del Recovery Fund hanno adesso concretezza con le linee guida inviate dal premier Conte al Parlamento. Il Piano di Rilancio contiene diversi provvedimenti necessari per riprendere l’economia di famiglie, Sud, aumento salari minime e occhio anche ai trasporti e all’università. Sono 6 le macro aree su cui il governo intende intervenire.

Ultime notizie, aggressioni in Italia: è la volta di Savona e Vicenza

Dopo il caso della morte di Willy esplode ancora la violenza in Italia. Non sono servite storie analoghe di morte e bullismo. A Savona un ragazzo di 22 anni è vittima di un branco. Un pretesto per massacrare di botte e rendere il giovane in condizioni gravissime. Lui non collabora alle indagini anche se le forze dell’ordine sono arrivate ai colpevoli. A Vicenza un ragazzo ha prima picchiato la fidanzata al mercato e poi staccato un femore a un anziano intervenuto per difendere la ragazza.

