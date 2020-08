ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, ondata di maltempo al Nord (31 Agosto)

La curva dei contagi da Coronavirus registra una diminuzione: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 1.365 a fronte dei 1.444 di ieri. La Campania si conferma la regione con il maggiore aumento di contagi, in gran parte dovuti ai turisti di rientro dalle vacanze. In Europa aumenta la preoccupazione: dopo la Francia anche la Gran Bretagna parla dell’ipotesi di attivare nuovi lockdown in caso di picchi di contagio. A Londra ci sono state proteste contro le misure di contenimento adottate dal governo, mentre a Berlino la polizia ha sciolto il corteo contro le restrizioni anti Covid a causa del mancato rispetto delle distanze; ci sono stati 300 arresti.

Ultime notizie, ondata maltempo al nord

Non si ferma l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia. Particolarmente grave la situazione in Veneto, Toscana, Liguria e Lombardia: in Provincia di Varese un uomo risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena di un torrente. Vicino a La Spezia un cinquantenne ha perso la vita annegando mentre due bimbe di 3 e 14 anni sono morte in un campeggio di Massa Carrara colpite da un albero caduto sulla tenda in cui dormivano. Ferita lievemente la sorella diciannovenne. Il padre aveva deciso di posticipare la partenza a causa dell’allerta arancione. A Messina e Palermo intanto ci sono stati due grandi incendi, in cui sono andati distrutti oltre mille ettari di bosco.

Ultime notizie: ondata di violenza in Usa

Continuano le violenze in Usa. Ieri a Portland, Oregon, c’è stata una nuova vittima, uccisa durante lo scontro tra sostenitori di Donald Trump ed esponenti del Black Lives Matters. In Usa sembra non esserci pace dopo il ferimento di Jacob Blake e la lotta al razzismo infiamma la campagna elettorale.

Ultime notizie, le ultime sull’istruzione

Il Ministro Lucia Azzolina conferma che dai primi di Settembre verranno avviate le attività di recupero degli apprendimenti. I recuperi si svolgeranno in presenza o a distanza, con scelta demandata ai singoli istituti. Intanto i genitori si attrezzano per risparmiare sulle spese: è boom di vendita di libri usati. Le Università registrano il fenomeno della fuga degli studenti da Nord a Sud: 1 su 5 tra i fuori sede ha deciso di tornare in famiglia, non rinnovando i contratti di affitto a causa del futuro incerto. I prezzi delle stanze crollano, mentre gli atenei del sud offrono sconti sulle tasse universitarie per attrarre nuove iscrizioni.

Ultime notizie, domenica di F1

Al Gran Premio del Belgio trionfa Lewis Hamilton, he conquista la sua ottantanovesima vittoria in carriera. Secondo posto per Bottas e terzo piazzamento per Verstappen. Mercedes e Red Bull trionfano mentre è delusione per la Ferrari, che chiude al tredicesimo e quattordicesimo posto ad una settimana dalla gara di Monza.



