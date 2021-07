Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Papa Francesco operato al Gemelli di Roma (5 luglio)

Ultime notizie su Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nelle scorse ore è stato sottoposto a un intervento chirurgico al colon dovuto ad una stenosi diverticolare sintomatica. Si è trattato, nello specifico, di un’operazione programmata da tempo ed effettuata dal professor Sergio Alfieri. Tutto fortunatamente è andato per il meglio e il Santo Padre trascorrerà un periodo di osservazione in ospedale non inferiore alle 48 ore prima delle dimissioni. L’intervento, condotto in anestesia generale, ha registrato l’assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi. L’anestesia è stata eseguita dal professor Massimo Antonelli, dalla professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano altresì presenti in sala operatoria il professor Giovanni Battista Doglietto e il professor Roberto Bernabei.

MONTE ROSA, ALPINISTE MORTE ASSIDERATE/ Può il desiderio privare del bene più grande?

Ultime notizie: Coronavirus, tasso di positività allo 0,57%

Continua la discesa della curva pandemica in Italia. Nelle ultime ore si sono registrati 808 nuovi positivi e 12 decessi, a fronte dei 932 nuovi contagi e delle 22 vittime di ieri. Il tasso di positività è salito allo 0,57%. In calo anche i ricoveri. Il ministro Roberto Speranza ha sottolineato come la guerra contro il Coronavirus non sia ancora vinta, in quanto occorre far completare il ciclo vaccinale al maggior numero possibile di persone e convincere gli indecisi. Si stima che il 37% degli italiani sia stato immunizzato con entrambe le dosi, anche se le Regioni continuano a lamentare carenza di vaccini. Il generale Francesco Paolo Figliuolo assicura nel frattempo che le dosi ci sono e che si cercherà di accelerare la vaccinazione dei giovani in previsione della riapertura delle scuole.

PAPA FRANCESCO OPERATO DI STENOSI DIVERTICOLARE, COME STA?/ "Ha reagito bene, ora..."

Ultime notizie: Nuovi sbarchi a Lampedusa

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati tredici barconi, scaricando oltre 350 migranti. Prosegue dunque senza sosta l’emergenza connessa all’accoglienza nell’isola siciliana.

Ultime notizie: Monte Rosa, morte assiderate due ragazze

Tragedia sul Monte Rosa: due alpiniste piemontesi di 29 e di 28 anni sono morte assiderate durante una scalata, dopo essere rimaste bloccate dal maltempo a più di 4mila metri di quota. Un terzo alpinista è stato salvato dall’intervento dei soccorritori e trasportato in ospedale in Svizzera, dove si troverebbe attualmente in buone condizioni, anche se comprensibilmente sotto choc per quanto vissuto nelle scorse ore.

Futuro marito muore sull'altare mentre aspetta la sposa/ 57enne stroncato da malore

Ultime notizie: Mattarella contatta Joe Biden

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Joe Biden in occasione del 4 luglio, giornata che celebra l’indipendenza degli Stati Uniti, sottolineando la profonda amicizia che unisce Washington e Roma. In America, intanto, spazio ai festeggiamenti dell’Independence Day, con fuochi d’artificio e sfilate dopo i lunghi mesi di lockdown.

Ultime notizie: Emergenza maltempo in Florida e in Giappone

Il governatore della Florida ha proclamato lo stato di emergenza a causa della tempesta tropicale Elsa, che colpirà nelle prossime ore la costa, dopo avere provocato vittime nei Caraibi. L’arrivo dell’uragano ha portato alla decisione di demolire la parte di grattacielo crollata la scorsa settimana, che risultava ancora in piedi. Anche in Giappone, intanto, continuano a cadere piogge incessanti; nella cittadina di Atami, a sud di Tokyo, una frana ha causato morti e dispersi, mentre un fiume di fango ha distrutto un centinaio di case.

Ultime notizie: Europei 2020, verso le semifinali

La nazionale inglese ieri ha battuto l’Ucraina 4-0 in uno stadio Olimpico quasi deserto a causa dell’annullamento dei biglietti e delle norme anti-Covid. La rappresentativa dei Tre Leoni si è così qualificata per le semifinali degli Europei 2020, dove troverà la Danimarca (mercoledì 7 luglio). Intanto, l’Italia si allena a Coverciano in vista dell’altra semifinale del torneo, quella contro la Spagna, che si disputerà martedì 6 luglio a Wembley. Il ct Roberto Mancini dichiara di avere le idee chiare sulla formazione e ha promesso all’infortunato Spinazzola di vincere per lui. L’esterno sinistro verrà operato domani in Finlandia al tendine di Achille, spezzatosi durante la sfida con il Belgio.

Ultime notizie: Titanic e Fiat 500: due miti di sempre

Per 150mila dollari sarà possibile visitare il relitto del Titanic ad oltre 4mila metri di profondità, confermando come i viaggi estremi siano l’ultima frontiera per i milionari. Inoltre, ieri si è celebrata la giornata mondiale della Fiat 500, iconica auto simbolo del boom economico e amata dai collezionisti di tutto l’orbe terracqueo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA