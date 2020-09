ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: primi test di riapertura delle scuole (8 settembre)

Secondo le parole della ministra Azzolina, riaprire le scuole è un passo in avanti per tutto il Paese, in segno di rinascita dallo scoppio dell’epidemia da Covid-19. La data generale fissata era per il 14 settembre, ma le diverse Regioni e Province autonome hanno potuto decidere diversamente sulla base delle specifiche esigenze. In questo modo, l’Alto Adige ha decretato in prima fila la riapertura delle scuole per 92mila studenti. Infatti la scuola è iniziata a partire dal 2 settembre, nella provincia autonoma di Bolzano. Slittano invece le date per il Friuli dove si rientrerà il 16 settembre, per la Sardegna il 22 settembre e per la Puglia e la Calabria il 24 settembre, data a cui si accodano Basilicata e Abruzzo e probabilmente la Campania. Le parole di De Luca, si è preferito aspettare 10 giorni ulteriori per conseguire elementi di maggiore tranquillità. Azzolina ribadisce l’importanza dell’arrivo dei nuovi banchi che garantiranno il distanziamento sociale di un metro. Se verrà rispettata questa distanza non sarà necessario indossare una mascherina in classe tranne che nei momenti di dinamicità.

Ultime notizie Coronavirus: migliorano le condizioni dell’ex premier Berlusconi

Hanno preoccupato molte persone le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi che è risultato positivo ad un’infezione da Covid-19. Nello specifico, 4 giorni fa al San Raffaele di Milano gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale SARS-COV-2. Al momento l’ex premier appare migliorato e le sue condizioni cliniche e l’andamento generale sembrano promettere bene. A rendere note le condizioni cliniche è il professor Alberto Zangrillo, responsabile UO di Terapia Intensiva e Cardiovascolare dell’ospedale in cui è ricoverato Berlusconi.

Ultime notizie. cambio per il codice dello strada: in arrivo autovelox anche in città

Le importanti riforme alle leggi italiane non riguardano solamente la Costituzione, ma anche il Codice della Strada con dei provvedimenti che prevedono una vera e propria piccola riforma, andando a risolvere questioni ancora critiche o ambigue a seguito di precedenti interventi normativi. La nuova regola prevede l’approvazione all’installazione degli autovelox anche nelle superstrade secondarie e nelle aree urbane, fino a questo momento vietati dal Codice Stradale. Le nuove misure vengono prese soprattutto per la tutela dei ciclisti. A seguito del boom di vendite di mezzi di locomozione elettrici per le strade si sono approvati nuovi limiti di velocità. In particolare per le biciclette sarà previsto un limate di velocità di 30km/h per i centri abitati che potranno essere supervisionati tramite autovelox. La decisione di installare un autovelox deve essere approvata dal Prefetto, che valuterà situazione per situazione la validità dell’installazione. In particolare la decisione sarà basata su un’analisi degli incidenti nelle determinate zone e anche sulle loro cause. Saranno inoltre introdotte strade urbane ciclabili a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, il tutto segnato da apposita segnaletica verticale e orizzontale. Infine saranno aumentati i poteri agli ausiliari del traffico, che adesso avranno maggiori facoltà di poter sanzionare le infrazioni per i casi di divieto di sosta.

