Silvio Berlusconi come sta? Bollettino alle 16/ La figlia Marina positiva al Covid-19

È passata una notte “tranquilla” per Silvio Berlusconi, la quarta dopo il ricovero al San Raffaele di Milano per polmonite bilaterale dopo la positività al tampone Covid-19: il professore Alberto Zangrillo, responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione – nonché medico curante del leader di Forza Italia – darà un nuovo bollettino sullo stato di salute di Berlusconi alle ore 16 con i giornalisti convocati nella sala per le conferenze stampa del San Raffaele. Il Presidente del Monza Calcio al momento si trova al sesto piano del padiglione “Diamante” dell’ospedale San Raffaele di Milano – secondo fonti sanitarie a Sky Tg24, e si trova nella suite dove è stato ricoverato in isolamento dopo la positività al coronavirus. Come ha spiegato ieri il professor Zangrillo, la situazione resta comunque delicata anche se vi è «cauto ottimismo» per il miglioramento delle condizioni dell’83enne leader di Forza Italia.

ANCHE MARINA BERLUSCONI POSITIVA AL COVID: “STO BENE E LAVORO”

Nel frattempo la notizia di giornata è stata purtroppo la positività al Covid-19 anche per Marina Berlusconi, la prima figlia di Silvio che si aggiunge a Luigi e Barbara (2 dei 3 figli di Veronica Lario) alla lista di contagio assieme all’amato padre. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo nel fine settimana ha dato invece risultato diverso: Marina Berlusconi, secondo fonti confermate dalla sua stessa azienda, la Fininvest, al momento si trova isolata insieme al marito e alle due figlie a casa ed è in buone condizioni. Con Silvio Berlusconi, e la fidanzata Marta Fascina, Marina aveva trascorso insieme agli altri figli del Cavaliere, i giorni conclusivi di agosto nella sua tenuta a Valbonne in Provenza dove Berlusconi ha passato l’intero periodo di lockdown. Dopo la positività del padre e della compagna, Marina Berlusconi si è sottoposta a nuovi tamponi e l’ultimo ha dato esito positivo. Nei giorni scorsi la stessa Presidente di Mondadori e Fininvest si era rivoltata contro i tanti attacchi e offese ricevute dal padre ricoverato per polmonite: in particolare contro l’Ingegner Carlo De Benedetti (che aveva rilasciato dichiarazioni molto dure contro l’odiato nemico di una vita) Marina Berlusconi aveva replicato «mio padre merita più rispetto, provo commiserazione specie per un uomo in disarmo come De Benedetti».



