Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: primo CdM del Governo Conte (6 settembre)

Alle ore 10:00 di giovedì il premier Giuseppe Conte e la squadra dei nuovi ministri hanno prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica. Poche ore più tardi, in occasione del primo Consiglio dei ministri, il nuovo governo M5S-Pd ha deciso di impugnare la legge del Friuli-Venezia Giulia perché discriminatoria, su proposta del neo ministro agli Affari regionali Francesco Boccia. In risposta, il governatore della regione Massimiliano Fedriga ha parlato di una decisione vergognosa.

Ultime notizie, opposizioni annunciano battaglia

Lega e Fratelli d’Italia annunciano una severa opposizione contro il neonato governo 5 Stelle-Pd. Entrambi i leader dei due partiti di Centrodestra hanno chiesto agli italiani di scendere in piazza a manifestare contro la nascita del nuovo esecutivo giallorosso. L’appuntamento è per i giorni della fiducia, vale a dire lunedì 8 e martedì 9 settembre, quando prima alla Camera e poi al Senato il governo dovrà ricevere la fiducia del Parlamento.

Ultime notizie, chiesta l’archiviazione per il caso Imane Fadil

Imane Fadil, la ragazza che figurava tra le testimoni al processo Ruby Ter, è morta per aplasia midollare. La stessa Procura di Milano ha dunque escluso qualsiasi coinvolgimento diretto dei medici, abbandonando anche la pista dell’avvelenamento. Sempre la Procura della città meneghina ha disposto che la salma possa essere consegnata ai familiari per i funerali. Appresa la notizia, Marina Berlusconi si è sfogata in un lungo articolo pubblicato sulle pagine del Corriere, chiedendosi chi potrà mai ripagare suo padre per la cultura dell’allusione.

Ultime notizie, Xylella: richiamo Corte Ue contro l’Italia

La Corte dell’Unione Europea ha richiamato l’Italia per il caso Xylella, il batterio che ha causato l’infezione di numerosi ulivi (la regione Puglia quella più colpita). Secondo la Corte Ue, il Paese italiano non avrebbe adottato le misure consigliate contro la Xylella, e per questo motivo l’Italia è ora chiamata al pagamento delle spese processuali.

Ultime notizie, addio alla Vespa: l’ordinanza di Genova

Il comune di Genova ha emesso un’ordinanza intitolata ‘anti-Vespa’. Il divieto di circolazione è esteso a tutti i veicoli e ciclomotori da Euro 2 in giù. L’unico modo per evitare il provvedimento è l’iscrizione nel registro dei mezzi storici. Il motivo per cui si parla così tanto della cosiddetta ordinanza anti-Vespa di Genova è l’elevatissimo numero di vespe presenti nel capoluogo ligure.

Ultime notizie, Boris Johnson: si dimette il fratello Jo

Jo Johnson, viceministro del governo guidato dal fratello Boris, ha rassegnato le proprie dimissioni, annunciando anche l’addio al gruppo dei Tory, in contrasto con la linea tenuta dal primo ministro inglese sulla Brexit no-deal, cioè l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza prima aver raggiunto un accordo con Bruxelles. Nel proprio comunicato in cui spiega la propria scelta, Jo Johnson si dice in grave difficoltà per la risoluzione del conflitto interno causato dalla lealta per la sua famiglia e quella per il Regno Unito.

